Manajemen perangkat real-time telah tiba: Memperkenalkan MaaS360 Smart Device Group

Hilangkan penundaan dan celah keamanan yang melekat dalam manajemen perangkat mobile statis.

diterbitkan 10 April 2026

Smart Device Group IBM® MaaS360 memperkenalkan pendekatan dinamis untuk manajemen perangkat dengan secara otomatis mengklasifikasikan perangkat dan menerapkan aplikasi, kebijakan, dan konfigurasi yang sesuai dalam nyaris seketika.

Alih-alih mengandalkan grup perangkat statis yang memerlukan pembaruan manual atau siklus penyegaran terjadwal, Smart Device Group memastikan perangkat menerima kebijakan yang tepat segera setelah atributnya berubah—membantu tim TI mengelola titik akhir dengan lebih efisien dan aman.

Menyelesaikan tantangan bisnis dengan Smart Group

Atribut perangkat terus berubah: Pembaruan Sistem Operasi (OS) diluncurkan dalam semalam, perangkat pindah antar lokasi, insiden keamanan memerlukan karantina segera dan pekerja garis depan menukar peralatan cadangan selama perubahan shift. Namun, sebagian besar platform mobile device management (MDM) masih mengandalkan kelompok perangkat statis yang diperbarui setiap 12 atau 24 jam, sehingga menciptakan celah berbahaya di mana perangkat menjalankan kebijakan yang sudah usang dan kerentanan keamanan tidak segera ditangani.

Organisasi yang mengelola armada perangkat mobile menghadapi tantangan operasional penting dengan grup perangkat statis tradisional:

1. Penundaan keamanan saat perangkat yang disusupi menunggu berjam-jam untuk pembaruan kebijakan

Ketika tim keamanan mengidentifikasi perangkat yang disusupi, penugasan ulang grup manual dan aplikasi kebijakan dapat memakan waktu berjam-jam—membuat ancaman aktif dan berpotensi menyebar ke seluruh jaringan. Perangkat yang menerima pembaruan OS atau mengubah lokasi dapat melanggar persyaratan kepatuhan selama berjam-jam hingga penyegaran grup terjadwal berikutnya, menciptakan risiko audit dan potensi pelanggaran peraturan.

Smart Device Group terus memantau atribut perangkat dan secara otomatis mengklasifikasikan ulang perangkat nyaris seketika, biasanya dalam hitungan menit setelah perubahan atribut. Aplikasi, kebijakan, konfigurasi OEM, dan aturan kepatuhan yang diperbarui segera berlaku.

Ini menghilangkan kelambatan kebijakan yang menciptakan kerentanan keamanan, pelanggaran kepatuhan, dan gangguan produktivitas di lingkungan Manajemen Perangkat Mobile (MDM) tradisional.

2. Pekerjaan TI manual untuk menemukan, menugaskan kembali, dan memecahkan masalah perangkat

Administrator menghabiskan waktu berharga secara manual untuk memperbaiki penugasan grup perangkat dan memecahkan masalah aplikasi kebijakan alih-alih berfokus pada inisiatif strategis yang mendorong nilai bisnis. Smart Device Group mengatasi inefisiensi ini.

Smart Device Group memanfaatkan antarmuka pencarian perangkat MaaS360 yang sudah dikenal oleh administrator. Ini memungkinkan:

  1. Memfilter perangkat berdasarkan status dan jenis
  2. Kondisi atribut layering menggunakan dan logika dari kumpulan atribut yang didukung
  3. Pratinjau hasil secara real-time untuk memvalidasi keanggotaan grup
  4. Menamakan dan menyimpan grup sebagai Publik atau Pribadi untuk kontrol akses yang sesuai.

Smart Device Group dapat berdampingan dengan grup statis tradisional, memungkinkan organisasi untuk menerapkan manajemen dinamis di tempat yang memberikan nilai paling besar sambil mempertahankan grup statis untuk populasi perangkat yang stabil.

3. Sebagian besar alat manajemen titik akhir memiliki atribut perangkat yang terbatas.

Platform MDM tradisional dan manajemen titik akhir terpadu (UEM) memiliki sejumlah kecil grup perangkat statis dan manajemen perangkat manual. IBM® MaaS360 dapat menggabungkan 40+ atribut di seluruh perangkat keras, OS, pengguna, dan metadata khusus. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengklasifikasikan perangkat jauh lebih tepat dan otomatis.

Smart Device Group menggunakan kombinasi 40+ atribut perangkat di empat kategori:

  • Atribut perangkat keras: Model perangkat, pabrikan, nomor IMEI, nomor seri, mode pendaftaran, dan status terkelola
  • Atribut sistem operasi: nama OS, versi, level patch dan pengidentifikasi jaringan
  • Atribut pengguna: Nama pengguna, alamat email, departemen dan peran pekerjaan
  • Atribut khusus: Lokasi, pemilik perangkat, status garansi, postur keamanan, status penugasan, dan metadata khusus organisasi

Luasnya atribut ini memungkinkan klasifikasi perangkat yang tepat yang mencerminkan persyaratan operasional dan proses bisnis unik organisasi Anda.

Berikut adalah tampilan Smart Device Group yang sedang beraksi dalam portal admin MaaS360:

Tangkapan layar IBM® MaaS360 menunjukkan dasbor smart device group

Contoh penggunaan: Cara meningkatkan manajemen titik akhir Anda

Berikut adalah tiga contoh tentang cara meningkatkan manajemen titik akhir Anda, mempercepat pembaruan perangkat, dan menutup celah keamanan:

1. Penyediaan perangkat otomatis

Skenario: Organisasi Anda memelihara perangkat cadangan di gudang dengan kebijakan dasar umum. Ketika staf dukungan menetapkan perangkat cadangan ke pekerja garis depan, pembaruan kebijakan manual menunda produktivitas.

Smart Device Groups: Beri tag pada perangkat cadangan dengan atribut khusus “Status: Cadangan” dan tetapkan ke grup gudang. Ketika dukungan menetapkan perangkat dan memperbarui atribut menjadi "Status: Ditugaskan," Smart Device Group secara otomatis pindah ke grup operasional—secara langsung mendorong aplikasi dan kebijakan kios yang sesuai dengan peran.

Manfaat bisnis: Penyediaan tanpa sentuhan menghilangkan tiket dukungan TI dan membuat pekerja langsung produktif, mengurangi waktu rata-rata untuk produktivitas dari jam ke menit.

Gambar menunjukkan cara membuat Smart Device Group untuk mengotomatiskan alur kerja penyediaan ini:

Tangkapan layar IBM MaaS360 menampilkan dasbor pengelompokan perangkat pintar

2. Respons keamanan instan

S@@ kenario: Tim keamanan Anda mendeteksi malware pada perangkat dan perlu segera mengkarantina untuk mencegah gerakan lateral, tetapi penugasan ulang grup secara manual menyebabkan penundaan respons.

Solusi Smart Device Group: Perbarui atribut khusus “Status Keamanan” perangkat menjadi “Dikarantina.” Smart Device Groups segera memindahkan perangkat ke grup terbatas yang menerapkan kebijakan kepatuhan aplikasi yang memblokir semua aplikasi.

Manfaat bisnis: Penahanan ancaman otomatis mengurangi waktu respons insiden dari jam ke menit, meminimalkan potensi kerusakan dan membantu menahan ancaman sebelum menyebar.

3. Manajemen lokasi yang mulus

Skenario: Perangkat yang bergerak di antara lokasi gudang memerlukan pembaruan kebijakan manual untuk menerapkan konfigurasi spesifik lokasi, pengaturan jaringan, dan prosedur operasional.

Solusi Smart Device Group: Buat Smart Device Group berdasarkan rentang nomor seri untuk setiap fasilitas. Saat perangkat mentransfer lokasi, tambahkan nomor seri ke grup fasilitas tujuan—kebijakan diperbarui secara otomatis.

Manfaat bisnis: TI menghilangkan manajemen kebijakan manual untuk transfer perangkat di ratusan lokasi, mengurangi biaya administratif sekaligus memastikan penegakan kebijakan yang konsisten.

Manfaat manajemen perangkat yang lebih cerdas

Dengan Smart Device Group, organisasi dapat membuka berbagai manfaat keamanan, kepatuhan, dan produktivitas:

  • Respon keamanan yang dipercepat: Secara otomatis mengkarantina perangkat yang dikompromikan dalam hitungan menit setelah deteksi ancaman, mengurangi jendela paparan dan membatasi potensi kerusakan.
  • Peningkatan postur kepatuhan: Pastikan perangkat selalu menjalankan kebijakan terkini yang sesuai dengan keadaan aktualnya, menghilangkan kesenjangan kepatuhan yang menimbulkan risiko audit.
  • Mengurangi overhead TI: Hilangkan manajemen grup perangkat manual dan pemecahan masalah kebijakan, membebaskan sumber daya TI untuk inisiatif strategis.
  • Peningkatan produktivitas pengguna akhir: Kirimkan aplikasi dan konfigurasi yang tepat ke perangkat segera saat dibutuhkan, meminimalkan waktu henti dan gangguan operasional.
  • Ketangkasan operasional: Merespons secara instan perubahan kebutuhan bisnis tanpa intervensi manual atau jendela pemeliharaan terjadwal.

Ketersediaan

Smart Device Groups tersedia sekarang dan termasuk dalam semua edisi MaaS360 tanpa biaya tambahan untuk semua pelanggan MaaS360 di seluruh dunia:

  • MaaS360 Essentials
  • MaaS360 Deluxe
  • MaaS360 Premier
  • MaaS360 Enterprise

Memulai
.

Untuk pelanggan MaaS360 yang sudah ada, akses Smart Device Group segera melalui konsol MaaS360 Anda:

  1. Buka Perangkat > Grup
  2. Pilih Tambahkan > Smart Device Group
  3. Konfigurasikan Smart Device Group pertama Anda menggunakan antarmuka pembuatan intuitif.

Untuk organisasi yang mengevaluasi MaaS360, pengalaman Smart Device Group dan platform MaaS360 lengkap dengan uji coba gratis 30 hari—tidak perlu kartu kredit.

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer