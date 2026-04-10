Hilangkan penundaan dan celah keamanan yang melekat dalam manajemen perangkat mobile statis.
Smart Device Group IBM® MaaS360 memperkenalkan pendekatan dinamis untuk manajemen perangkat dengan secara otomatis mengklasifikasikan perangkat dan menerapkan aplikasi, kebijakan, dan konfigurasi yang sesuai dalam nyaris seketika.
Alih-alih mengandalkan grup perangkat statis yang memerlukan pembaruan manual atau siklus penyegaran terjadwal, Smart Device Group memastikan perangkat menerima kebijakan yang tepat segera setelah atributnya berubah—membantu tim TI mengelola titik akhir dengan lebih efisien dan aman.
Atribut perangkat terus berubah: Pembaruan Sistem Operasi (OS) diluncurkan dalam semalam, perangkat pindah antar lokasi, insiden keamanan memerlukan karantina segera dan pekerja garis depan menukar peralatan cadangan selama perubahan shift. Namun, sebagian besar platform mobile device management (MDM) masih mengandalkan kelompok perangkat statis yang diperbarui setiap 12 atau 24 jam, sehingga menciptakan celah berbahaya di mana perangkat menjalankan kebijakan yang sudah usang dan kerentanan keamanan tidak segera ditangani.
Organisasi yang mengelola armada perangkat mobile menghadapi tantangan operasional penting dengan grup perangkat statis tradisional:
Ketika tim keamanan mengidentifikasi perangkat yang disusupi, penugasan ulang grup manual dan aplikasi kebijakan dapat memakan waktu berjam-jam—membuat ancaman aktif dan berpotensi menyebar ke seluruh jaringan. Perangkat yang menerima pembaruan OS atau mengubah lokasi dapat melanggar persyaratan kepatuhan selama berjam-jam hingga penyegaran grup terjadwal berikutnya, menciptakan risiko audit dan potensi pelanggaran peraturan.
Smart Device Group terus memantau atribut perangkat dan secara otomatis mengklasifikasikan ulang perangkat nyaris seketika, biasanya dalam hitungan menit setelah perubahan atribut. Aplikasi, kebijakan, konfigurasi OEM, dan aturan kepatuhan yang diperbarui segera berlaku.
Ini menghilangkan kelambatan kebijakan yang menciptakan kerentanan keamanan, pelanggaran kepatuhan, dan gangguan produktivitas di lingkungan Manajemen Perangkat Mobile (MDM) tradisional.
Administrator menghabiskan waktu berharga secara manual untuk memperbaiki penugasan grup perangkat dan memecahkan masalah aplikasi kebijakan alih-alih berfokus pada inisiatif strategis yang mendorong nilai bisnis. Smart Device Group mengatasi inefisiensi ini.
Smart Device Group memanfaatkan antarmuka pencarian perangkat MaaS360 yang sudah dikenal oleh administrator. Ini memungkinkan:
Smart Device Group dapat berdampingan dengan grup statis tradisional, memungkinkan organisasi untuk menerapkan manajemen dinamis di tempat yang memberikan nilai paling besar sambil mempertahankan grup statis untuk populasi perangkat yang stabil.
Platform MDM tradisional dan manajemen titik akhir terpadu (UEM) memiliki sejumlah kecil grup perangkat statis dan manajemen perangkat manual. IBM® MaaS360 dapat menggabungkan 40+ atribut di seluruh perangkat keras, OS, pengguna, dan metadata khusus. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengklasifikasikan perangkat jauh lebih tepat dan otomatis.
Smart Device Group menggunakan kombinasi 40+ atribut perangkat di empat kategori:
Luasnya atribut ini memungkinkan klasifikasi perangkat yang tepat yang mencerminkan persyaratan operasional dan proses bisnis unik organisasi Anda.
Berikut adalah tampilan Smart Device Group yang sedang beraksi dalam portal admin MaaS360:
Berikut adalah tiga contoh tentang cara meningkatkan manajemen titik akhir Anda, mempercepat pembaruan perangkat, dan menutup celah keamanan:
Skenario: Organisasi Anda memelihara perangkat cadangan di gudang dengan kebijakan dasar umum. Ketika staf dukungan menetapkan perangkat cadangan ke pekerja garis depan, pembaruan kebijakan manual menunda produktivitas.
Smart Device Groups: Beri tag pada perangkat cadangan dengan atribut khusus “Status: Cadangan” dan tetapkan ke grup gudang. Ketika dukungan menetapkan perangkat dan memperbarui atribut menjadi "Status: Ditugaskan," Smart Device Group secara otomatis pindah ke grup operasional—secara langsung mendorong aplikasi dan kebijakan kios yang sesuai dengan peran.
Manfaat bisnis: Penyediaan tanpa sentuhan menghilangkan tiket dukungan TI dan membuat pekerja langsung produktif, mengurangi waktu rata-rata untuk produktivitas dari jam ke menit.
Gambar menunjukkan cara membuat Smart Device Group untuk mengotomatiskan alur kerja penyediaan ini:
S@@ kenario: Tim keamanan Anda mendeteksi malware pada perangkat dan perlu segera mengkarantina untuk mencegah gerakan lateral, tetapi penugasan ulang grup secara manual menyebabkan penundaan respons.
Solusi Smart Device Group: Perbarui atribut khusus “Status Keamanan” perangkat menjadi “Dikarantina.” Smart Device Groups segera memindahkan perangkat ke grup terbatas yang menerapkan kebijakan kepatuhan aplikasi yang memblokir semua aplikasi.
Manfaat bisnis: Penahanan ancaman otomatis mengurangi waktu respons insiden dari jam ke menit, meminimalkan potensi kerusakan dan membantu menahan ancaman sebelum menyebar.
Skenario: Perangkat yang bergerak di antara lokasi gudang memerlukan pembaruan kebijakan manual untuk menerapkan konfigurasi spesifik lokasi, pengaturan jaringan, dan prosedur operasional.
Solusi Smart Device Group: Buat Smart Device Group berdasarkan rentang nomor seri untuk setiap fasilitas. Saat perangkat mentransfer lokasi, tambahkan nomor seri ke grup fasilitas tujuan—kebijakan diperbarui secara otomatis.
Manfaat bisnis: TI menghilangkan manajemen kebijakan manual untuk transfer perangkat di ratusan lokasi, mengurangi biaya administratif sekaligus memastikan penegakan kebijakan yang konsisten.
Dengan Smart Device Group, organisasi dapat membuka berbagai manfaat keamanan, kepatuhan, dan produktivitas:
Smart Device Groups tersedia sekarang dan termasuk dalam semua edisi MaaS360 tanpa biaya tambahan untuk semua pelanggan MaaS360 di seluruh dunia:
Untuk pelanggan MaaS360 yang sudah ada, akses Smart Device Group segera melalui konsol MaaS360 Anda:
Untuk organisasi yang mengevaluasi MaaS360, pengalaman Smart Device Group dan platform MaaS360 lengkap dengan uji coba gratis 30 hari—tidak perlu kartu kredit.
