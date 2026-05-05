Konteks real-time untuk AI di seluruh lingkungan hibrida

Disampaikan melalui kemampuan baru Context, OpenRAG dan OpenSearch di watsonx.data dan Mesin Konteks Real-Time Confluent, menggabungkan teknologi terbuka dan kecerdasan data agentic untuk membawa makna, tata kelola, dan kesadaran real-time ke AI perusahaan.
Enterprise AI telah maju dengan cepat, tetapi sebagian besar organisasi masih berjuang untuk menggunakannya dalam produksi. Ketika perusahaan pindah dari bereksperimen dengan AI untuk menerapkan AI dalam skala besar, serangkaian tantangan yang berbeda muncul.
Masalahnya bukan lagi apakah sistem dapat menghasilkan jawaban, tetapi apakah jawaban itu dapat dipercaya dan digunakan dalam bisnis. Pertanyaan yang sama dapat mengembalikan hasil yang berbeda tergantung pada data apa yang diakses, bagaimana istilah bervariasi antar tim, atau bagaimana keadaan bisnis yang mendasari telah berubah. Kondisi ini ada di sebagian besar lingkungan perusahaan saat ini dan merupakan alasan mengapa banyak inisiatif AI terhenti sebelum mencapai penggunaan operasional yang nyata.
Ketika sistem AI semakin mendekati eksekusi dalam proses bisnis inti, harapan yang ditempatkan pada mereka berubah. Keputusan harus mencerminkan data yang terkini, akurat, dan diatur, tanpa bergantung pada validasi manual.
Untuk mengatasi hal ini, IBM secara unik memberikan konteks real-time untuk AI: pemahaman bersama dan diatur tentang data perusahaan terkini — termasuk artinya — dengan kebijakan akses yang diterapkan secara dinamis pada saat sistem AI bernalar atau bertindak. Kemampuan ini sekarang tersedia melalui Konteks di watsonx.data, bersama dengan Mesin Konteks Real-Time Confluent, mencakup lingkungan hibrida dan didukung oleh teknologi terbuka yang dapat dioperasikan dan kecerdasan data yang diatur.
Dengan penambahan streaming real-time dari Confluent dan kemampuan dalam watsonx.data intelligence, watsonx.data berkembang dari lakehouse terbuka hibrida menjadi platform untuk menyampaikan konteks di seluruh data estate terdistribusi. Ini memberi sistem AI cara yang konsisten untuk bekerja dengan data perusahaan seperti yang ada di seluruh bisnis, menghubungkan data, makna, tata kelola, dan sinyal real-time sehingga sistem dapat beroperasi dengan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi.
WatsonX.data dan Confluent bekerja sama untuk terus memberikan konteks baru untuk AI melalui empat kemampuan yang sering terputus di seluruh perusahaan.
Konteks pada watsonx.data memungkinkan sistem AI untuk mengakses dan bertindak berdasarkan informasi yang relevan—baik terstruktur maupun tidak terstruktur, bergerak atau diam — di seluruh lingkungan terdistribusi tanpa memerlukan konsolidasi. Kemampuan katalog dan metadata lebih lanjut mendukung penemuan dan kurasi di seluruh lingkungan tersebut, memastikan agen AI selalu memiliki data yang tepat dalam jangkauan.
OpenRAG di watsonx.data adalah solusi ujung ke ujung untuk mengubah data perusahaan yang tidak terstruktur menjadi pengetahuan yang dapat digunakan sistem AI. Dengan menyatukan Docling untuk pemrosesan dokumen, OpenSearch untuk pengambilan hibrida dan Langflow untuk orkestrasi agentic, ini mengubah dokumen mentah menjadi kebutuhan konteks tepercaya yang dibutuhkan agen — mengumpulkan informasi yang tepat untuk setiap tugas, menerapkan penalaran lintas sumber dan mendasarkan respons dalam bagaimana bisnis sebenarnya beroperasi. Hasilnya adalah jawaban yang lebih akurat, time to value yang lebih cepat, dan AI didasarkan pada aset perusahaan yang paling berharga: datanya
Platform Streaming Data dan Mesin Konteks Real-Time Confluent terus mengubah aliran data perusahaan menjadi konteks terstruktur dan Siap untuk AI yang diekspos ke agen atau aplikasi melalui Model Context Protocol (MCP). Ini menggantikan tim infrastruktur khusus yang biasanya dibangun untuk menjembatani data streaming dan AI, dengan layanan yang dikelola sepenuhnya yang mencakup otentikasi bawaan, kontrol akses berbasis peran, pencatatan audit, dan tata kelola. Sistem AI menjadi didorong oleh peristiwa, mendalami data yang mencerminkan keadaan bisnis saat ini, bukan snapshot yang mungkin sudah ketinggalan zaman.
Ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyiapkan data untuk AI dan membantu memastikan bahwa keputusan mencerminkan keadaan bisnis terbaru.
Agar AI dapat bertindak dengan benar, ia perlu menafsirkan data berdasarkan bagaimana bisnis mendefinisikan dan mengaturnya, bukan hanya mengambilnya. Konteks real-time untuk AI menerapkan definisi bersama, sinyal kualitas data, garis keturunan dan tata kelola pada saat sistem beralasan atau bertindak. Ini membuat output selaras dengan definisi yang konsisten, memberlakukan kebijakan dan mencerminkan bagaimana bisnis sebenarnya beroperasi. Ketika keempat kemampuan bekerja bersama saat waktu proses, sistem AI memiliki tampilan data perusahaan yang lebih lengkap dan terkini.
Pertimbangkan sistem AI yang bertanggung jawab untuk menangani pengecualian rantai pasokan. Untuk bertindak dengan benar, sistem harus memahami bagaimana tingkat inventaris didefinisikan di seluruh sistem, menerapkan Business Rules untuk prioritas, menghormati kebijakan tata kelola dan menanggapi gangguan saat terjadi.
Dengan konteks real-time, sistem mempertimbangkan data federasi menggunakan definisi bersama, memberlakukan kebijakan pada waktu proses, dan menggabungkan sinyal langsung seperti penundaan pengiriman atau pergeseran permintaan. Keputusan mencerminkan kondisi dan niat bisnis saat ini, mengurangi validasi manual dan memungkinkan respons yang lebih cepat dan lebih andal saat kondisi berubah.
Data Enterprise mencakup cloud, sistem on-prem, aplikasi SaaS, dan basis data operasional, yang dibentuk oleh investasi dan regulasi bertahun-tahun. Pendekatan yang bergantung pada sentralisasi data sering kali menimbulkan biaya, kompleksitas, dan penundaan dan tidak mengatasi tantangan menafsirkan data secara konsisten di seluruh sistem.
Konteks pada watsonx.data mengintegrasikan akses data, streaming real-time, pemahaman semantik dan tata kelola ke dalam satu sistem. Hal ini memungkinkan konteks bisnis diterapkan secara konsisten di seluruh lingkungan sambil bekerja dengan data di mana ia berada.
Akibatnya, organisasi dapat fokus pada penggunaan data secara efektif, dengan makna yang konsisten, penegakan kebijakan, dan kesadaran keadaan saat ini yang dibangun ke dalam cara sistem beroperasi.
Ketika sistem AI mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam proses bisnis inti, harapan berubah. Sistem tidak lagi hanya menghasilkan jawaban, mereka diharapkan untuk memilih data yang tepat, menafsirkannya dengan benar dan menentukan apakah suatu tindakan sesuai sebelum mengambilnya.
Fondasi ini juga mendukung pendekatan yang lebih agentik untuk manajemen data. Di dalam watsonx.data, IBM sekarang memberikan kemampuan agen di seluruh integrasi data, intelijen, dan manajemen, dengan agen, keterampilan, dan alat yang dibuat khusus untuk rekayasa data, garis keturunan, kualitas, dan operasi. Tugas seperti integrasi, remediasi, analisis garis keturunan dan perutean beban kerja dapat diotomatisasi sehingga konsumen data tidak hanya menafsirkan data dengan benar, tetapi juga menindaklanjutinya. Hasil adalah pergeseran dari interpretasi ke eksekusi, dalam aliran yang sama, tanpa memerlukan intervensi manual di setiap langkah.
Konteks real-time untuk AI adalah apa yang membuat pergeseran itu dapat diandalkan. Ini memberi sistem informasi yang mereka butuhkan untuk bertindak dalam batasan bisnis, pindah melampaui contoh penggunaan yang terisolasi dan mulai mengoperasikan AI secara luas di seluruh perusahaan.