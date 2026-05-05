Konteks real-time untuk AI di seluruh lingkungan hibrida

Ketika sistem AI semakin mendekati eksekusi dalam proses bisnis inti, harapan yang ditempatkan pada mereka berubah. Keputusan harus mencerminkan data yang terkini, akurat, dan diatur, tanpa bergantung pada validasi manual.

Untuk mengatasi hal ini, IBM secara unik memberikan konteks real-time untuk AI: pemahaman bersama dan diatur tentang data perusahaan terkini — termasuk artinya — dengan kebijakan akses yang diterapkan secara dinamis pada saat sistem AI bernalar atau bertindak. Kemampuan ini sekarang tersedia melalui Konteks di watsonx.data, bersama dengan Mesin Konteks Real-Time Confluent, mencakup lingkungan hibrida dan didukung oleh teknologi terbuka yang dapat dioperasikan dan kecerdasan data yang diatur.

Dengan penambahan streaming real-time dari Confluent dan kemampuan dalam watsonx.data intelligence, watsonx.data berkembang dari lakehouse terbuka hibrida menjadi platform untuk menyampaikan konteks di seluruh data estate terdistribusi. Ini memberi sistem AI cara yang konsisten untuk bekerja dengan data perusahaan seperti yang ada di seluruh bisnis, menghubungkan data, makna, tata kelola, dan sinyal real-time sehingga sistem dapat beroperasi dengan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi.