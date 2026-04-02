Elastio memperkenalkan dukungan untuk inspeksi objek mendalam untuk IBM Cloud Object Storage. Solusi ini menghadirkan deteksi ransomware deterministik yang dibutuhkan dan pemulihan yang dapat dibuktikan langsung ke lapisan data.
Object Storage telah menjadi dasar bagi perusahaan modern. IBM Cloud Object Storage mendukung beban kerja produksi, data pelatihan AI, arsip peraturan, dan cadangan untuk sistem sangat penting. Ini tahan lama, dapat diakses secara global dan semakin ditargetkan oleh kemajuan ransomware.
Serangan ransomware modern jarang bergantung pada enkripsi yang cepat dan terbuka. Sebaliknya, para penyerang pindah dengan tenang. Dengan satu kredensial yang dikompromikan, mereka dapat memperoleh akses tulis ke Object Storage dan merusak data secara bertahap dari waktu ke waktu. Perubahan volume rendah yang lambat ini sering menghindari deteksi berbasis anomali dan menyatu dengan aktivitas normal.
Pada saat peringatan dipicu, ransomware sudah tertanam dalam data. Sementara itu, aktivitas ransomware dan pemerasan terus meningkat, dan pelanggaran yang melibatkan kredensial curian membutuhkan waktu lebih lama untuk dideteksi dan diatasi.
Hasilnya, muncul kesenjangan umum tetapi berbahaya: organisasi sering kali tidak dapat memastikan data mana yang bersih hingga insiden tersebut telah memburuk.
IBM Cloud Object Storage menghadirkan daya tahan, skalabilitas, kekekalan, dan tata kelola akses tingkat‑perusahaan. Kemampuan ini sangat penting—tetapi tidak memeriksa isi objek.
Dalam peristiwa ransomware modern, perbedaan itu sangat penting. Tim keamanan dan pemulihan memerlukan jawaban pasti mengenai data mana yang bersih, dan dari mana proses pemulihan dimulai?
Inspeksi objek mendalam menutup kesenjangan integritas dengan memeriksa objek secara langsung di dalam IBM Cloud Object Storage. Layanan ini tersedia dari Elastio sebagai opsi terintegrasi dari IBM Cloud Catalog, dan memindai data di tempat—tanpa perlu mengubah arsitektur penyimpanan atau beban kerja.
Didukung oleh Elastio, mesin inspeksi ini menganalisis konten file, struktur, dan perilaku enkripsi. Mesin ini dilatih pada lebih dari 2.300 keluarga ransomware dan 10.000 varian berdasarkan intelijen ancaman terkini pada saat publikasi, dengan pembaruan berkelanjutan untuk mendeteksi pola dan ancaman ransomware baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap objek menerima putusan yang jelas dan deterministik untuk keluarga ransomware yang dikenal—bersih atau disusupi—dengan tingkat akurasi hingga 99,995% tanpa inferensi atau tebakan.
Inspeksi objek mendalam memodernisasi respons insiden dengan memberikan kejelasan langsung dan pemulihan yang dapat dipercaya. Setiap objek dipindai, diklasifikasikan, dan diberi stempel waktu untuk memverifikasi data bersih serta mengidentifikasi aset yang disusupi secara tepat, dengan temuan dibagikan langsung ke alat SIEM dan SOC.
Dengan menentukan status bersih terakhir yang diketahui dari versi historis, pemulihan dimulai dari titik waktu yang dapat diaudit, bukan berdasarkan tebakan. Ketika ancaman terdeteksi, tim langsung mengetahui apa yang terkena dampak, kapan serangan dimulai, dan di mana pemulihan yang aman dapat dilakukan—sementara alur kerja isolasi dan ruang bersih menjaga data yang disusupi tetap terkendali saat proses pemulihan dan forensik berlangsung.
Elastio dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan solusi IBM Cloud Object Storage yang baru maupun yang sudah ada. Pemindaian dilakukan secara mandiri dan berlangsung di dalam objek tersebut. Artinya:
Cakupan meliputi data produksi, data yang direplikasi, serta beban kerja cadangan dan arsip—memperluas perlindungan ransomware langsung ke lapisan data.
Laporan Biaya Pelanggaran Data IBM menemukan bahwa biaya yang harus ditanggung organisasi akibat serangan atau pelanggaran terus meningkat. Pelanggaran penyimpanan cloud publik dapat menimbulkan biaya insiden rata-rata tertinggi, sementara waktu singgah ransomware terus meningkat. Perusahaan tidak lagi mampu memvalidasi integritas data hanya setelah sistem gagal. Serangan ransomware tidak lagi bergantung pada enkripsi berisik dan berkecepatan tinggi. Para penyerang saat ini menyusup secara diam-diam.
IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026 menemukan bahwa kelompok ransomware dan pemerasan aktif melonjak 49% dari tahun ke tahun, dengan penyerang semakin sering menggunakan otomatisasi dan AI untuk menskalakan operasi mereka. Pada saat yang sama, pelanggaran yang melibatkan kredensial curian membutuhkan waktu lebih lama untuk dideteksi dan diatasi.
Dengan satu kredensial yang disusupi, seorang penyerang dapat memperoleh akses tulis ke bucket penyimpanan objek dan mengenkripsi data secara perlahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Perubahan kecil dan bertahap ini menghindari deteksi berbasis anomali dan menyatu dengan aktivitas normal. Pada saat peringatan akhirnya terpicu, ransomware sudah tertanam dalam data.
Dengan IBM Cloud Object Storage dan Elastio, organisasi memperoleh kemampuan yang sebelumnya tidak tersedia secara native dalam IBM Cloud Object Storage.
Jawaban yang dapat dibuktikan untuk pertanyaan yang mendefinisikan setiap insiden ransomware—data apa yang bersih, dan di mana pemulihan dimulai.
Elastio untuk IBM Cloud Object Storage telah tersedia saat ini, memungkinkan tim untuk mengevaluasi inspeksi deterministik dan pemulihan yang dapat dibuktikan di lingkungan mereka sendiri.
Elastio memberikan perlindungan penyimpanan siber untuk lingkungan cloud. Platformnya memeriksa data langsung, data yang direplikasi, dan data cadangan untuk ransomware zero-day, ancaman orang dalam, dan malware, dan menyediakan pemulihan yang dapat dibuktikan di seluruh lingkungan cloud dan hybrid. Elastio melayani pelanggan perusahaan dan industri teregulasi yang memerlukan kontrol keamanan yang mencakup lapisan data.