Dari prototipe hingga produksi: Langflow dan IBM watsonx Orchestrate menyederhanakan alur kerja Agen

Pengumuman ini merupakan langkah maju yang besar dalam siklus hidup agen AI: integrasi antara Langflow dan watsonx Orchestrate membawa pengembang, TI, dan tim bisnis ke satu saluran aman dari sandbox ke untuk menskalakan.

Langflow memudahkan pengembang untuk membangun RAG dan agen secara visual, bereksperimen setempat, dan pindah dengan cepat. Pengembang sudah terbiasa dengan ekosistemnya, menjadikannya perpanjangan alami dari toolchain mereka, sementara integrasi membuka kemampuan penyempurnaan dan debug yang lebih banyak.

Apa pun yang Anda bangun di Langflow menjadi alat dalam watsonx Orchestrate yang langsung tersedia untuk digunakan atau digabungkan dengan keterampilan bisnis lainnya. Ini menciptakan lapisan interoperabilitas alat yang kuat, memungkinkan komponen yang dibangun Langflow untuk dihubungkan dengan lancar ke alur kerja yang lebih luas dan otomatisasi lintas domain.

Ketika tiba waktunya untuk menskalakan, Orchestrate memberikan waktu proses kelas perusahaan untuk menjalankan agen yang dibuat LangFlow secara aman—lengkap dengan SSO, RBAC, jejak audit, dan orkestrasi. Pengguna bisnis mendapatkan antarmuka no-code yang terhubung langsung ke sistem seperti Workday, Salesforce, dan Slack, sementara TI mempertahankan kontrol terpusat atas tata kelola dan kepatuhan.

Bersama-sama, Langflow dan watsonx Orchestrate tidak hanya memberikan efisiensi teknis tetapi juga ketangkasan bisnis—mempersingkat time to value, mengurangi upaya duplikat, dan memastikan inovasi AI berhasil mencapai produksi, dengan aman dan dalam skala besar.

Memulai penggunaan Langflow dan IBM watsonx Orchestrate