Dari prototipe hingga produksi: Langflow dan IBM watsonx Orchestrate menyederhanakan alur kerja Agen

Memperkenalkan jalur cepat ke agen AI siap untuk perusahaan dengan integrasi Langflow di watsonx Orchestrate. Bangun dengan cepat, terapkan dengan aman, dan skalakan dengan percaya diri.

Alat bantu AI sumber terbuka telah memberdayakan para pengembang untuk membuat prototipe lebih cepat dari sebelumnya, tetapi sebagian besar agen tidak pernah mencapai tahap produksi. Tim membangun demo yang mengesankan, hanya untuk terbentur tembok ketika menskalakan dengan aman, mengintegrasikan alur kerja, dan memenuhi persyaratan perusahaan.

Memberdayakan pengembang untuk membuat prototipe lebih cepat

Pengembang bertanya: "Di mana saya menjalankannya dengan aman dalam produksi?" dan "Bagaimana saya melangkah lebih dalam dengan alur kerja agen dan LLM?" Masalahnya bukan pada inovasi, melainkan penerapan.

Saat ini, tidak ada jalur tanpa hambatan dari prototipe sumber terbuka ke sistem kelas perusahaan yang andal, patuh, dan dapat diskalakan. Dengan ledakan adopsi sumber terbuka, tim AI terhalang pada langkah paling penting: mengubah ide menjadi solusi yang siap produksi.

Kami menutup celah itu, memberi pengembang infrastruktur dan alur kerja untuk membawa proyek mereka dari prototipe ke penerapan perusahaan tanpa kompromi.

Hilangkan kesenjangan pengembangan dengan Langflow dan watsonx Orchestrate

Rilis ini dapat menghilangkan kesenjangan antara pembuatan prototipe sumber terbuka dan penerapan perusahaan:

  • Siklus inovasi yang lebih cepat: Pengembang dengan cepat membangun di Langflow, kemudian menjalankan alur ini dengan lancar di watsonx Orchestrate.
  • Keamanan dan tata kelola kelas perusahaan: TI mendapatkan kendali penuh dengan akses berbasis peran, jejak audit, dan persetujuan.
  • Dampak bisnis dalam skala besar: Tim bisnis dapat mengakses dan memperluas aliran dengan aman melalui obrolan atau API, mempercepat otomatisasi di SDM, keuangan, hukum, dan lainnya.
  • Satu saluran terpadu: Dari eksperimen hingga produksi, tim tetap selaras, patuh, dan bergerak cepat.

Sebuah langkah besar ke depan dalam siklus hidup agen AI

Pengumuman ini merupakan langkah maju yang besar dalam siklus hidup agen AI: integrasi antara Langflow dan watsonx Orchestrate membawa pengembang, TI, dan tim bisnis ke satu saluran aman dari sandbox ke untuk menskalakan.

Langflow memudahkan pengembang untuk membangun RAG dan agen secara visual, bereksperimen setempat, dan pindah dengan cepat. Pengembang sudah terbiasa dengan ekosistemnya, menjadikannya perpanjangan alami dari toolchain mereka, sementara integrasi membuka kemampuan penyempurnaan dan debug yang lebih banyak.

Apa pun yang Anda bangun di Langflow menjadi alat dalam watsonx Orchestrate yang langsung tersedia untuk digunakan atau digabungkan dengan keterampilan bisnis lainnya. Ini menciptakan lapisan interoperabilitas alat yang kuat, memungkinkan komponen yang dibangun Langflow untuk dihubungkan dengan lancar ke alur kerja yang lebih luas dan otomatisasi lintas domain.

Ketika tiba waktunya untuk menskalakan, Orchestrate memberikan waktu proses kelas perusahaan untuk menjalankan agen yang dibuat LangFlow secara aman—lengkap dengan SSO, RBAC, jejak audit, dan orkestrasi. Pengguna bisnis mendapatkan antarmuka no-code yang terhubung langsung ke sistem seperti Workday, Salesforce, dan Slack, sementara TI mempertahankan kontrol terpusat atas tata kelola dan kepatuhan.

Bersama-sama, Langflow dan watsonx Orchestrate tidak hanya memberikan efisiensi teknis tetapi juga ketangkasan bisnis—mempersingkat time to value, mengurangi upaya duplikat, dan memastikan inovasi AI berhasil mencapai produksi, dengan aman dan dalam skala besar.

Memulai penggunaan Langflow dan IBM watsonx Orchestrate

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

