Penyimpanan yang dapat diprediksi, lebih banyak waktu: Promosi Satu Tarif IBM Cloud Object Storage diperpanjang

Satu harga. Semuanya sudah termasuk. Itulah janji dari paket Satu Tarif IBM Cloud Object Storage yang mencakup penyimpanan, pengambilan, panggilan API, dan bahkan data keluar, semuanya dikemas dalam satu tarif bulanan, tanpa biaya tersembunyi atau biaya tidak terduga.
Dan sekarang kami memberi Anda lebih banyak waktu untuk memanfaatkannya. Promosi Satu Tarif telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025, sehingga Anda bisa mengunci harga yang rendah dan dapat diprediksi untuk beban kerja aktif Anda.
Selama promosi ini, pelanggan dapat mencapai penghematan hingga 70% dengan harga paket lengkap serendah $12/TB/bulan. Yang terbaik dari semuanya, klien yang mendaftar sebelum batas waktu akan mengunci tarif promosi ini untuk penggunaan permanen.
Kesederhanaan dan prediktabilitas Satu Tarif membuatnya sangat cocok untuk beban kerja paling aktif saat ini:
1. Data lakehouse AI: Proyek AI menuntut akses konstan ke data pelatihan, artefak model, dan kumpulan data sintetis. Dengan Satu Tarif, Anda dapat:
2. Aplikasi cloud native: Aplikasi yang dibangun di atas layanan mikro dan kontainer sering bergantung pada object storage untuk log, konfigurasi, dan data pengguna. Dukungan Satu Tarif:
3. Content store: Mulai platform streaming hingga arsip digital, sistem dengan banyak konten membutuhkan penyimpanan andal yang dapat diskalakan. Satu Tarif memastikan:
Penghematan dikunci sebelum 31 Desember 2025.