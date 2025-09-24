Penyimpanan yang dapat diprediksi, lebih banyak waktu: Promosi Satu Tarif IBM Cloud Object Storage diperpanjang

Dan sekarang kami memberi Anda lebih banyak waktu untuk memanfaatkannya. Promosi Satu Tarif telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025, sehingga Anda bisa mengunci harga yang rendah dan dapat diprediksi untuk beban kerja aktif Anda.

Selama promosi ini, pelanggan dapat mencapai penghematan hingga 70% dengan harga paket lengkap serendah $12/TB/bulan. Yang terbaik dari semuanya, klien yang mendaftar sebelum batas waktu akan mengunci tarif promosi ini untuk penggunaan permanen.