Cloud DevOps

Penyimpanan yang dapat diprediksi, lebih banyak waktu: Promosi Satu Tarif IBM Cloud Object Storage diperpanjang

Penulis

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM

Satu harga. Semuanya sudah termasuk. Itulah janji dari paket Satu Tarif IBM Cloud Object Storage yang mencakup penyimpanan, pengambilan, panggilan API, dan bahkan data keluar, semuanya dikemas dalam satu tarif bulanan, tanpa biaya tersembunyi atau biaya tidak terduga.

Dan sekarang kami memberi Anda lebih banyak waktu untuk memanfaatkannya. Promosi Satu Tarif telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025, sehingga Anda bisa mengunci harga yang rendah dan dapat diprediksi untuk beban kerja aktif Anda.

Selama promosi ini, pelanggan dapat mencapai penghematan hingga 70% dengan harga paket lengkap serendah $12/TB/bulan. Yang terbaik dari semuanya, klien yang mendaftar sebelum batas waktu akan mengunci tarif promosi ini untuk penggunaan permanen.

Mengapa memilih Satu Tarif

  • Tanpa biaya kejutan: Satu tarif penyimpanan tetap yang mencakup semuanya tanpa biaya untuk pengambilan, panggilan API, atau biaya keluar
  • Menyesuaikan seiring kebutuhan: Tarif per GB lebih menguntungkan lagi seiring dengan pertumbuhan penyimpanan Anda
  • Dibuat untuk penggunaan aktif: Sempurna untuk akses berkinerja tinggi berulang kali sehingga Anda dapat berfokus pada data, bukan tagihan
  • Penghematan permanen: Daftar sebelum 31 Desember 2025 dan kunci harga promosi Anda untuk penggunaan berkelanjutan
  • Daya tahan dan keamanan kelas perusahaan: Didukung oleh IBM Cloud Object Storage, dipercaya oleh perusahaan terkemuka di seluruh dunia

Di mana Satu Tarif berlaku

Kesederhanaan dan prediktabilitas Satu Tarif membuatnya sangat cocok untuk beban kerja paling aktif saat ini:

1. Data lakehouse AI: Proyek AI menuntut akses konstan ke data pelatihan, artefak model, dan kumpulan data sintetis. Dengan Satu Tarif, Anda dapat:

  • Menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam skala besar
  • Mengaktifkan akses cepat dan terjangkau untuk pelatihan model dan inferensi
  • Menghindari biaya tersembunyi selama siklus eksperimen yang cepat

2. Aplikasi cloud native: Aplikasi yang dibangun di atas layanan mikro dan kontainer sering bergantung pada object storage untuk log, konfigurasi, dan data pengguna. Dukungan Satu Tarif:

  • Pola akses dengan throughput tinggi
  • Integrasi yang lancar dengan Kubernetes dan OpenShift
  • Biaya yang dapat diprediksi untuk beban kerja dinamis

3. Content store: Mulai platform streaming hingga arsip digital, sistem dengan banyak konten membutuhkan penyimpanan andal yang dapat diskalakan. Satu Tarif memastikan:

  • Akses cepat ke aset media
  • Tidak ada denda untuk sering membaca
  • Biaya terkontrol untuk pengiriman volume tinggi

Kunci penghematan 

Penghematan dikunci sebelum 31 Desember 2025.

Jelajahi Paket Satu Tarif
Daftar hari ini 

Pelajari lebih lanjut Jelajahi Paket Satu Tarif Daftar hari ini