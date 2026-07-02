Mengoptimalkan orientasi contoh penggunaan AI dengan IBM® watsonx.governance

IBM® watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization membantu organisasi menyederhanakan proses orientasi contoh penggunaan AI melalui interaksi bahasa alami, analisis kemiripan, serta penyampaian tata kelola yang terstruktur menggunakan watsonx.governance.
IBM® memperkenalkan Use Case Onboarding Optimization di watsonx.governance, sebuah kemampuan baru yang dirancang untuk membantu organisasi menyederhanakan proses penerimaan contoh penggunaan AI serta mempercepat penerapan AI yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan interaksi bahasa alami, analisis kemiripan semantik, dan alur kerja tata kelola otomatis, kemampuan ini membantu organisasi mengurangi hambatan dalam proses orientasi, meningkatkan kualitas pengiriman, mengidentifikasi risiko sejak dini, serta menskalakan tata kelola AI secara lebih efisien.
Seiring organisasi mengadopsi AI generatif, machine learning, dan AI agent, tim tata kelola menghadapi peningkatan jumlah contoh penggunaan AI, proses peninjauan, dan dokumentasi AI. Banyak pengajuan tidak memiliki keselarasan yang jelas dengan tujuan strategis, hasil bisnis yang telah ditetapkan, manfaat yang diharapkan, atau informasi pendukung yang lengkap, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses peninjauan tata kelola dan meningkatkan overhead operasional.
Meskipun bisnis menyadari potensi AI, hanya 16% inisiatif AI yang berhasil ditingkatkan ke seluruh perusahaan. Pada saat yang sama, riset IBM® Institute for Business Value* memperkirakan bahwa perusahaan dengan nilai USD 20 miliar kehilangan sekitar 140 juta USD setiap tahun akibat ketidakefisienan AI, dengan setengah dari kerugian tersebut secara langsung terkait dengan kesenjangan dalam tata kelola. Selain itu, organisasi diperkirakan akan mengelola hampir empat kali lebih banyak aset AI pada tahun 2030 dibandingkan dengan jumlah yang mereka kelola saat ini.
Untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab, organisasi memerlukan cara yang lebih efisien untuk menangkap inisiatif AI, menerapkan konteks tata kelola sejak awal, serta mengidentifikasi risiko sebelum proses pengembangan berjalan terlalu jauh.
Kontrol yang efektif bergantung pada penerapan konteks perusahaan sebelum AI disetujui, diterapkan, atau ditingkatkan skalanya.
Di banyak organisasi, proses orientasi contoh penggunaan AI masih berlangsung secara lambat dan manual. Tim tata kelola menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi yang belum lengkap, sementara proses peninjauan dapat memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu sebelum penilaian risiko dimulai. Keputusan juga sering diambil tanpa konteks yang memadai mengenai inisiatif serupa, risiko yang telah diketahui, maupun persyaratan tata kelola yang berlaku di seluruh organisasi.
Hambatan tersebut tidak mengurangi risiko, melainkan hanya memindahkannya ke area yang kurang terlihat. Organisasi memerlukan cara yang lebih dapat diskalakan untuk menangkap inisiatif AI, menerapkan konteks tata kelola sejak awal, serta mengidentifikasi potensi risiko sebelum proses pengembangan berjalan terlalu jauh.
IBM® watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization membantu organisasi menyederhanakan cara inisiatif AI ditangkap, dibandingkan, dan dipersiapkan untuk proses peninjauan. Pengguna bisnis dapat menjelaskan usulan inisiatif AI menggunakan bahasa alami, sementara watsonx.governance mengajukan pertanyaan yang terarah, mengumpulkan konteks yang belum lengkap, dan menghasilkan pengajuan yang terstruktur.
Pengguna dapat terlibat melalui saluran yang sudah dikenal seperti Slack atau langsung di dalam watsonx.governance, mengurangi gesekan sambil tetap fokus pada penangkapan contoh penggunaan yang lengkap dan konsisten.
Pengalaman ini dirancang agar terasa lebih seperti percakapan daripada mengisi dokumen tata kelola, baik saat pengguna berinteraksi melalui Slack maupun langsung di dalam watsonx.governance. Hasilnya adalah proses orientasi yang lebih efisien, meningkatkan partisipasi pengguna, serta mengurangi beban administrasi.
Ketika adopsi AI berkembang di berbagai unit bisnis, contoh penggunaan yang serupa sering kali diusulkan oleh tim yang berbeda. Tanpa visibilitas terhadap pengajuan sebelumnya, tim tata kelola dapat menghabiskan waktu untuk meninjau inisiatif yang saling tumpang tindih, sementara pengguna bisnis tetap tidak menyadari bahwa inisiatif serupa telah ada sebelumnya.
Inti dari Use Case Onboarding Optimization adalah analisis kemiripan semantik. Solusi ini membandingkan pengajuan baru dengan contoh penggunaan yang telah diajukan sebelumnya untuk mengidentifikasi pola yang telah dikenal, inisiatif terkait, dan profil risiko yang serupa.
Alih-alih hanya mengandalkan pencocokan kata kunci, watsonx.governance menganalisis konteks dan tujuan untuk mengidentifikasi inisiatif yang serupa. Pendekatan ini membantu tim tata kelola mendeteksi tumpang tindih, memanfaatkan kembali pengetahuan tata kelola yang telah tersedia, menerapkan praktik tata kelola secara konsisten, serta mengurangi peninjauan yang bersifat duplikat.
Tata kelola AI yang efektif bergantung pada kemampuan mengidentifikasi risiko sebelum sistem dipindahkan ke lingkungan produksi.
Analisis kemiripan memberikan titik awal yang lebih kuat bagi tim dalam melakukan peninjauan risiko. Dengan menampilkan contoh penggunaan yang sebanding serta pola tata kelola yang telah dikenal, watsonx.governance membantu tim mengidentifikasi risiko yang relevan sejak dini dan mengarahkan pengajuan secara lebih efisien.
Setelah contoh penggunaan diajukan, watsonx.governance membantu mengidentifikasi risiko di berbagai kategori, termasuk keadilan, privasi, kepatuhan, hukum, dan operasional. Risiko tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam alur kerja tata kelola yang sudah ada untuk proses peninjauan dan penilaian. Alih-alih memulai dari formulir orientasi yang kosong, analis memulai dengan konteks yang relevan, sehingga mereka dapat lebih berfokus pada risiko, kontrol, dan pengambilan keputusan untuk penerapan AI yang bertanggung jawab.
Identifikasi risiko sejak dini menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas lingkungan AI. Riset IBM® IBV menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat penerapan AI yang tinggi tetapi visibilitas yang rendah mengalami dampak terhadap pendapatan yang 22% lebih rendah, dampak terhadap laba operasional yang 19% lebih rendah, serta peningkatan produktivitas yang 17% lebih rendah dibandingkan dengan organisasi yang memiliki tingkat penerapan AI lebih rendah.
Dengan membantu organisasi mengidentifikasi dan menilai risiko sejak dini, tim tata kelola dapat meningkatkan pengawasan tanpa menciptakan hambatan tambahan terhadap adopsi AI.
Keberhasilan tata kelola AI diukur dari seberapa efektif tata kelola tersebut menjadi bagian dari adopsi AI sehari-hari, bukan dari seberapa banyak kebijakan yang dibuat oleh organisasi.
IBM® watsonx.governance Use Case Onboarding Optimization membantu organisasi mempercepat proses orientasi contoh penggunaan AI, meningkatkan kualitas pengajuan, mengurangi duplikasi upaya tata kelola, serta mengidentifikasi risiko sejak awal dalam siklus hidup AI. Pengguna bisnis dapat menjelaskan usulan inisiatif AI menggunakan bahasa alami, sementara watsonx.governance mengidentifikasi contoh penggunaan serupa yang telah ada, menampilkan konteks tata kelola yang relevan, dan menghasilkan pengajuan terstruktur untuk proses peninjauan.
Dengan menganalisis kemiripan di seluruh contoh penggunaan yang telah diajukan sebelumnya, organisasi dapat mengidentifikasi pola yang telah dikenal, memanfaatkan kembali kerangka kerja risiko dan kontrol yang telah ditetapkan, serta meningkatkan konsistensi dalam mengevaluasi inisiatif AI. Tim tata kelola menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengumpulkan informasi dan melakukan peninjauan yang berulang, sehingga mereka dapat lebih berfokus pada proses penilaian dan pengambilan keputusan yang bernilai lebih tinggi.
Seiring adopsi AI yang terus meningkat, tata kelola harus menjadi lebih mudah digunakan, lebih mudah diskalakan, dan lebih mudah diintegrasikan ke dalam cara kerja yang sudah ada. Use Case Onboarding Optimization membantu mewujudkan hal tersebut dengan mengubah proses orientasi contoh penggunaan tata kelola AI yang sebelumnya bersifat manual menjadi pengalaman yang cerdas melalui kombinasi interaksi bahasa alami, analisis berbasis kemiripan, dan otomatisasi, pendekatan ini membantu organisasi beralih secara lebih efisien dari ide AI menuju penerapan AI yang dikelola dengan baik, sambil tetap mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia.