Mengoptimalkan orientasi contoh penggunaan AI dengan IBM® watsonx.governance

IBM® memperkenalkan Use Case Onboarding Optimization di watsonx.governance, sebuah kemampuan baru yang dirancang untuk membantu organisasi menyederhanakan proses penerimaan contoh penggunaan AI serta mempercepat penerapan AI yang bertanggung jawab. Dengan menggabungkan interaksi bahasa alami, analisis kemiripan semantik, dan alur kerja tata kelola otomatis, kemampuan ini membantu organisasi mengurangi hambatan dalam proses orientasi, meningkatkan kualitas pengiriman, mengidentifikasi risiko sejak dini, serta menskalakan tata kelola AI secara lebih efisien.

Seiring organisasi mengadopsi AI generatif, machine learning, dan AI agent, tim tata kelola menghadapi peningkatan jumlah contoh penggunaan AI, proses peninjauan, dan dokumentasi AI. Banyak pengajuan tidak memiliki keselarasan yang jelas dengan tujuan strategis, hasil bisnis yang telah ditetapkan, manfaat yang diharapkan, atau informasi pendukung yang lengkap, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses peninjauan tata kelola dan meningkatkan overhead operasional.

Meskipun bisnis menyadari potensi AI, hanya 16% inisiatif AI yang berhasil ditingkatkan ke seluruh perusahaan. Pada saat yang sama, riset IBM® Institute for Business Value* memperkirakan bahwa perusahaan dengan nilai USD 20 miliar kehilangan sekitar 140 juta USD setiap tahun akibat ketidakefisienan AI, dengan setengah dari kerugian tersebut secara langsung terkait dengan kesenjangan dalam tata kelola. Selain itu, organisasi diperkirakan akan mengelola hampir empat kali lebih banyak aset AI pada tahun 2030 dibandingkan dengan jumlah yang mereka kelola saat ini.

Untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab, organisasi memerlukan cara yang lebih efisien untuk menangkap inisiatif AI, menerapkan konteks tata kelola sejak awal, serta mengidentifikasi risiko sebelum proses pengembangan berjalan terlalu jauh.