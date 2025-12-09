Operasionalisasi kepercayaan untuk AI dalam skala besar dengan IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator

Mengelola tata kelola AI melalui alat yang terputus menciptakan titik buta dan memperlambat adopsi. Untuk pindah dari eksperimen ke AI skala perusahaan, organisasi memerlukan kerangka kerja yang membangun kepercayaan, memastikan kepatuhan, dan mempercepat inovasi.

Di watsonx.governance enterprise governance accelerator, Anda akan menemukan 3 kemampuan inti:

Katalog aset AI yang diatur dan orientasi otomatis: Buat inventaris aset AI yang teratur—data, model, agen, aplikasi , dan proses—dengan alur kerja persetujuan otomatis. Solusi ini memberlakukan kontrol kebijakan dan memastikan kepatuhan sejak awal setiap inisiatif AI. Permintaan penggunaan yang diatur dan penilaian bawaan: Standardisasi persetujuan penggunaan kembali aset dan jalankan penilaian terintegrasi untuk, teknologi yang bertanggung jawab, dan kesiapan kepatuhan—memastikan kemampuan audit di setiap langkah. Dasbor Insight Terpadu: Eksekutif mendapatkan insight tentang tingkat risiko, kepatuhan kebijakan, dan kinerja model, memungkinkan keputusan tata kelola berbasis data.

Kemampuan ini diterjemahkan langsung ke dalam dampak bisnis dunia nyata. Bagaimana berbagai organisasi telah menerapkan akselerator tata kelola perusahaan di seluruh program AI mereka?