Operasionalisasi kepercayaan untuk AI dalam skala besar dengan IBM® watsonx.governance enterprise governance accelerator

watsonx.governance enterprise governance accelerator merupakan seperangkat kemampuan baru yang berfokus pada pengoperasionalan tata kelola serta peningkatan penilaian teknologi yang bertanggung jawab di seluruh siklus hidup AI, dengan penekanan kuat pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan.

diterbitkan 9 Desember 2025
Mengelola tata kelola AI melalui alat yang terputus menciptakan titik buta dan memperlambat adopsi. Untuk pindah dari eksperimen ke AI skala perusahaan, organisasi memerlukan kerangka kerja yang membangun kepercayaan, memastikan kepatuhan, dan mempercepat inovasi.

Di watsonx.governance enterprise governance accelerator, Anda akan menemukan 3 kemampuan inti:

  1.  Katalog aset AI yang diatur dan orientasi otomatis: Buat inventaris aset AI yang teratur—data, model, agen, aplikasi , dan proses—dengan alur kerja persetujuan otomatis. Solusi ini memberlakukan kontrol kebijakan dan memastikan kepatuhan sejak awal setiap inisiatif AI.

  2. Permintaan penggunaan yang diatur dan penilaian bawaan: Standardisasi persetujuan penggunaan kembali aset dan jalankan penilaian terintegrasi untuk, teknologi yang bertanggung jawab, dan kesiapan kepatuhan—memastikan kemampuan audit di setiap langkah.

  3. Dasbor Insight Terpadu: Eksekutif mendapatkan insight tentang tingkat risiko, kepatuhan kebijakan, dan kinerja model, memungkinkan keputusan tata kelola berbasis data.

Kemampuan ini diterjemahkan langsung ke dalam dampak bisnis dunia nyata. Bagaimana berbagai organisasi telah menerapkan akselerator tata kelola perusahaan di seluruh program AI mereka? 

Memberikan hasil bisnis yang terukur

Akselerator membantu organisasi meningkatkan skala AI dengan percaya diri  menuju dampak yang dapat diukur:

  • Kurangi Contoh Penggunaan siklus persetujuan melalui orientasi yang efisien dan otomatisasi siklus hidup.
  • Memberdayakan tim untuk menskalakan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kecepatan pengembangan.
  • Meningkatkan transparansi bagi pelanggan, regulator, dan pemegang saham melalui catatan tata kelola yang dapat diaudit.

Ekosistem tata kelola terpadu

IBM® adalah pemimpin global dalam AI yang bertanggung jawab, dengan pengalaman membantu perusahaan mengatur data, mengelola risiko , dan membangun sistem AI yang transparan. Dikelola oleh Tim Risiko, Kepatuhan, dan Integritas, pendekatan tata kelola terintegrasi IBM® memastikan bahwa AI yang etis, aman, dan patuh dapat dicapai dalam skala besar.

Temukan bagaimana akselerator tata kelola perusahaan dapat membantu menjadikan kepercayaan sebagai pembeda Anda berikutnya.

Pelajari selengkapnya tentang IBM® watsonx.governance

Jadwalkan konsultasi dengan pakar kami

Ian Francis

Senior Product Manager

IBM

Michelle Jutras-Steiner

Program Director - Global Privacy and Responsbile AI Market Strategy

IBM