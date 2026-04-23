OpenSearch adalah analytics engine terdistribusi berlisensi Apache 2.0 sumber terbuka yang dibangun di atas Apache Lucene. Diselenggarakan oleh Linux Foundation dan dikembangkan oleh komunitas sumber terbuka yang luas, proyek ini terus berkembang melalui kontribusi dari banyak organisasi, termasuk pekerjaan berkelanjutan yang signifikan dari IBM®.

Dengan OpenSearch yang terintegrasi ke dalam watsonx.data, Organisasi dapat mendukung pengalaman pencarian tingkat enterprise, alur kerja analitik, dan aplikasi AI menggunakan mesin retrieval yang terpadu dan dapat diskalakan.

Rilis ini juga berfungsi sebagai komponen kunci dalam OpenRAG, kerangka kerja pengambilan terbuka dan agentic IBM® yang baru-baru ini diumumkan yang dirancang untuk mengubah pengetahuan perusahaan menjadi konteks yang andal untuk AI, dengan aman dan dalam skala besar. OpenRAG menyatukan tiga teknologi sumber terbuka terbaik ke dalam fondasi yang dapat dikomposisi yang membantu organisasi terhubung ke sumber pengetahuan perusahaan, memproses dokumen yang kompleks, dan mengatur alur kerja berbasis AI agen. OpenSearch menyediakan lapisan pengambilan kinerja tinggi yang memungkinkan sistem ini.

Ketika organisasi meningkatkan penggunaan data dan AI, satu kemampuan menjadi semakin penting: pencarian.