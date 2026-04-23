IBM® mengumumkan OpenSearch di watsonx.data, membawa OpenSearch—sumber pencarian terbuka dan analytics engine dengan lebih dari 700 juta unduhan—langsung ke platform data hybrid untuk AI dari IBM®.
OpenSearch adalah analytics engine terdistribusi berlisensi Apache 2.0 sumber terbuka yang dibangun di atas Apache Lucene. Diselenggarakan oleh Linux Foundation dan dikembangkan oleh komunitas sumber terbuka yang luas, proyek ini terus berkembang melalui kontribusi dari banyak organisasi, termasuk pekerjaan berkelanjutan yang signifikan dari IBM®.
Dengan OpenSearch yang terintegrasi ke dalam watsonx.data, Organisasi dapat mendukung pengalaman pencarian tingkat enterprise, alur kerja analitik, dan aplikasi AI menggunakan mesin retrieval yang terpadu dan dapat diskalakan.
Rilis ini juga berfungsi sebagai komponen kunci dalam OpenRAG, kerangka kerja pengambilan terbuka dan agentic IBM® yang baru-baru ini diumumkan yang dirancang untuk mengubah pengetahuan perusahaan menjadi konteks yang andal untuk AI, dengan aman dan dalam skala besar. OpenRAG menyatukan tiga teknologi sumber terbuka terbaik ke dalam fondasi yang dapat dikomposisi yang membantu organisasi terhubung ke sumber pengetahuan perusahaan, memproses dokumen yang kompleks, dan mengatur alur kerja berbasis AI agen. OpenSearch menyediakan lapisan pengambilan kinerja tinggi yang memungkinkan sistem ini.
Ketika organisasi meningkatkan penggunaan data dan AI, satu kemampuan menjadi semakin penting: pencarian.
Pencarian selalu penting untuk mengakses data perusahaan, tetapi pentingnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya volume data dan adopsi AI dipercepat.
Karyawan mengharapkan pengalaman pencarian yang cepat dan intuitif di seluruh sistem perusahaan, mirip dengan apa yang mereka gunakan di web. Pada saat yang sama, sistem AI modern mengandalkan pengambilan berkualitas tinggi untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk menghasilkan jawaban dan insight yang berguna.
Ketika data perusahaan tumbuh lebih kompleks—mencakup database, sistem file, aplikasi SaaS, dan platform data di seluruh format terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur—tantangannya adalah menyatukan beragam tipe data ini ke dalam sistem yang dapat diindeks, dicari, dan dianalisis dalam skala besar.
Itu berarti menggabungkan pencocokan kata kunci yang tepat dengan pemahaman semantik—sesuatu yang seringkali sulit disampaikan oleh pendekatan pencarian tradisional. Di situlah OpenSearch berperan.
Dengan OpenSearch yang kini terintegrasi ke dalam watsonx.data, tim dapat mengaktifkan kemampuan pencarian lanjutan langsung dalam platform data mereka.
OpenSearch mendukung beberapa teknik pengambilan komplementer:
Bersama-sama, kemampuan ini meningkatkan kualitas pencarian untuk berbagai beban kerja, mulai dari penemuan pengetahuan perusahaan hingga aplikasi berbasis AI.
OpenSearch di watsonx.data dirancang untuk mendukung beban kerja skala produksi throughput tinggi di banyak contoh penggunaan yang berbeda.
Organisasi dapat menggunakan OpenSearch untuk memberi daya:
Karena OpenSearch berjalan di watsonx.data, OpenSearch dapat mengindeks dan mengkueri data di seluruh sumber terstruktur dan tidak terstruktur sambil memanfaatkan kemampuan tata kelola, keamanan, dan integrasi platform.
OpenSearch dengan cepat menjadi salah satu mesin pencari sumber terbuka yang paling banyak diadopsi, dengan komunitas yang berkembang pesat dan ratusan juta unduhan di seluruh dunia.
Dengan membawa OpenSearch ke watsonx.data, IBM® menggabungkan fleksibilitas sumber terbuka dengan kemampuan yang diperlukan untuk penerapan perusahaan. Organisasi dapat memperoleh manfaat dari mesin pencari yang terbuka dan dapat diperluas sambil juga mendapatkan fitur tata kelola, keamanan, dan Integrasi yang diperlukan untuk menjalankan beban kerja sangat penting.
Dengan OpenSearch pada watsonx.data, IBM® membantu organisasi membuka nilai data mereka—memberdayakan aplikasi pencarian, analitik, dan AI dari satu platform data terbuka.