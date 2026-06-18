Kini tersedia secara umum, OpenRAG di watsonx.data menghadirkan solusi agentic RAG yang canggih untuk membantu tim mengubah data tidak terstruktur menjadi pengetahuan perusahaan yang dapat ditelusuri. Solusi ini telah diterapkan oleh berbagai organisasi terkemuka dalam beragam contoh penggunaan, termasuk pengadaan, perpajakan, dan pengelolaan pengetahuan internal.
Agen dan aplikasi AI hanya akan seefektif pengetahuan yang dapat mereka akses, pahami, dan terapkan. Hal ini menjadi tantangan yang terus dihadapi, baik bagi karyawan yang mencari pengetahuan internal, tim dukungan yang menyelesaikan masalah pelanggan, maupun tim pajak yang meninjau dokumen yang kompleks. Selain itu, pengetahuan yang dibutuhkan untuk alur kerja tersebut hampir selalu tersebar di berbagai dokumen, format, dan sistem.
OpenRAG di watsonx.data terhubung ke sumber tempat konten telah tersedia, seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, dan AWS S3, serta mendukung berbagai jenis file umum, termasuk PDF, gambar, file PowerPoint, dan file Excel. Selanjutnya, OpenRAG memproses konten tersebut, membuatnya dapat ditelusuri, dan menyajikan informasi yang tepat pada saat yang dibutuhkan.
Dalam praktiknya, hal ini berarti membantu tim mengatasi berbagai hambatan yang sering kali menghalangi pemanfaatan konten mentah untuk mendukung aplikasi AI yang bermanfaat:
“Departemen pajak bekerja dengan sejumlah besar dokumen, yang sering kali mencakup lebih dari satu juta file dalam berbagai format seperti Excel, Word, dan PDF,” kata Chris Aiken, Kepala Sekolah, Layanan Teknologi Pajak, EY. “Saat ini, banyak pekerjaan bergantung pada departemen pajak yang menelusuri file-file tersebut secara manual untuk menemukan informasi yang tepat. Kami menyambut baik OpenRAG karena dapat membantu membuat korpus data yang sangat besar tersebut menjadi dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh agen AI. Dengan mengintegrasikan OpenRAG ke dalam lapisan intelijen GTP EY.ai kami melalui MCP, kami melihat peluang untuk membekali agen dengan konteks yang dibutuhkan agar dapat menemukan, memahami, dan menyerap informasi yang relevan secara jauh lebih efektif dalam mendukung permintaan terkait perpajakan yang kompleks.”
OpenRAG di watsonx.data dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi AI dalam alur kerja perusahaan:
“Kami senang dengan potensi OpenRAG untuk mendukung pencarian pengetahuan internal bagi badan antariksa, di mana tim perlu menemukan informasi tepercaya di seluruh koleksi dokumen yang besar,” kata Andrea Di Donato, CEO DiGi ONE. “Peluang pertama adalah membantu pengguna mendapatkan akses lebih cepat ke pengetahuan yang mereka butuhkan, dan seiring waktu kami melihat potensi untuk memperluas ke contoh penggunaan yang lebih teknis, termasuk dokumen yang terkait dengan peluncuran.”
Tim IBM® juga menerapkan OpenRAG secara internal untuk membantu membuat pengetahuan perusahaan lebih mudah dicari dan digunakan. Dalam pengadaan, misalnya, tim sering perlu meninjau kontrak, informasi pemasok, dan dokumen keuangan yang tersebar di berbagai sistem sebelum memasuki negosiasi.
“OpenRAG membantu kami mempercepat pekerjaan yang dibutuhkan untuk pengalaman percakapan dalam contoh penggunaan utama,” kata Matt Lyteson, CIO Enterprise Technology Platforms, IBM®. "Tim pengadaan IBM® sering mengandalkan tinjauan kontrak masa lalu, bekerja melalui ratusan halaman di berbagai sistem, sehingga sulit untuk mempersiapkan negosiasi dengan cepat. Dengan OpenRAG, kami bergerak menuju pengalaman percakapan terpadu yang menyatukan persyaratan kontrak, konteks pemasok, dan dokumen keuangan dalam satu tempat. Perubahan ini akan membantu menghasilkan insight penting dalam hitungan menit, bukan jam, secara signifikan mengurangi beban kerja manual, dan memberi para profesional pengadaan lebih banyak waktu untuk fokus pada negosiasi tingkat tinggi.”
Tujuan inti dari RAG adalah memberikan model AI akses ke informasi di luar data pelatihannya. Alih-alih hanya mengandalkan pengetahuan yang sudah dimiliki model, RAG membantu aplikasi AI mengambil informasi yang relevan sebelum menghasilkan jawaban.
Dalam alur RAG yang khas, data diproses, dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, diindeks, dan dibuat dapat dicari. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem menelusuri indeks tersebut, mengambil sekumpulan terbatas potongan yang relevan, lalu meneruskannya ke model untuk segera menghasilkan jawaban.
Pendekatan ini sering efektif untuk pertanyaan langsung ketika informasi yang relevan mudah ditemukan dan terkandung dalam sejumlah kecil sumber. Namun, pendekatan ini juga memberikan beban besar pada satu langkah pengambilan data. Jika pencarian melewatkan konteks penting atau hanya mengambil sebagian dari jawaban, model tetap akan menghasilkan respons berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Sistem AI juga membutuhkan konteks yang memadai untuk memahami makna informasi tersebut, bagaimana hubungannya dengan tugas, serta apakah bukti tambahan diperlukan.
Alur kerja perusahaan sering membutuhkan lebih dari satu kali pencarian. Pengguna kerap mengajukan pertanyaan yang perlu ditafsirkan, dipecah menjadi beberapa langkah, dicari di berbagai sumber, dan diverifikasi dengan bukti yang berbeda. Dalam kasus-kasus tersebut, pengambilan informasi tidak seharusnya menjadi langkah statis yang terjadi sebelum penalaran dimulai. Pengambilan harus menjadi bagian dari proses penalaran itu sendiri.
Dengan OpenRAG, agen AI dapat menentukan cara mendekati suatu tugas, melakukan pencarian dan pengambilan sesuai kebutuhan, menyempurnakan kueri, memanggil alat, serta memvalidasi apakah informasi yang tersedia sudah mencukupi sebelum memberikan respons. Alih-alih bergantung pada pola retrieve-and-generate yang statis, OpenRAG menyesuaikan proses pengambilan dengan kompleksitas pertanyaan.
Untuk tim yang membangun agen AI dan aplikasi berbasis pengetahuan lainnya, ini berarti output AI yang lebih andal.
“Dalam pengujian kami,” kata David Tan, CTO CrushBank, “OpenRAG di watsonx.data melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dalam salah satu masalah tersulit pada RAG tradisional: menjaga kelengkapan retrieval seiring pertumbuhan korpus. Pendekatan konvensional bekerja cukup baik untuk beberapa ribu dokumen, tetapi akurasi menurun tajam ketika mencapai puluhan hingga ratusan ribu dokumen—dan dengan dokumen seperti kontrak, work order, dan purchase order, kehilangan satu file relevan saja dapat secara signifikan mengubah jawaban. OpenRAG menghasilkan kumpulan hasil yang lebih lengkap pada skala tersebut, memberi kami fondasi yang jauh lebih kuat untuk pengalaman AI yang lebih baik.”
OpenRAG di watsonx.data memberi tim cara yang kuat untuk membangun alur kerja agentic RAG tanpa harus merakit dan mengoperasikan fondasi tersebut secara mandiri. Berdasarkan kerangka kerja OpenRAG sumber terbuka dari IBM®, platform ini menggabungkan tiga teknologi sumber terbuka yang canggih ke dalam satu tumpukan:
Dengan OpenRAG di watsonx.data, pengguna dapat:
Dari sana, OpenRAG membantu tim menyiapkan, mengindeks, dan mengorkestrasi pengambilan di seluruh konten perusahaan dengan:
Pendekatan ini melengkapi tim dengan jalur yang lebih cepat dari konten mentah ke agentic RAG sehingga mereka dapat mengurangi fokus pada pengelolaan tumpukan dan lebih banyak waktu untuk membangun aplikasi AI yang menggunakan pengetahuan perusahaan secara efektif.
“Basis pengetahuan internal kami mencakup dokumen yang sangat teknis dengan formula kimia, dan berisi dokumen dalam berbagai bahasa, bukan hanya bahasa Inggris,” kata Tomoki Nagai, Manajer Umum MI Initiative, JSR Corporation. “Nilai awal dengan OpenRAG adalah melihat bagaimana sistem ini menangani pengetahuan khusus tersebut untuk membantu tim kami menemukan dan menuliskan informasi secara lebih efektif.”
RAG produksi membutuhkan fondasi yang diatur, aman, dan siap operasional. watsonx.data adalah platform data hybrid dan terbuka dari IBM® untuk menyediakan konteks real-time bagi AI, membantu organisasi membuat data terstruktur dan tidak terstruktur tersedia dengan makna bisnis, tata kelola, dan kepercayaan yang dibutuhkan oleh sistem AI.
Dengan OpenRAG di watsonx.data, tim dapat mendasarkan AI pada pengetahuan perusahaan yang terkelola sambil mengandalkan kontrol yang diperlukan untuk mengelola akses, melindungi data, dan mengoperasikan alur kerja AI dengan visibilitas yang lebih besar seiring meningkatnya penggunaan. Hal ini juga mengurangi beban operasional dalam menjalankan agentic RAG dengan mengemas infrastruktur untuk ingestion, pengindeksan, pengambilan, dan orkestrasi ke dalam pengalaman siap pakai.
OpenRAG di watsonx.data kini tersedia secara umum di IBM® Cloud dan akan tersedia untuk penerapan lokal pada 24 Juni.
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