Agen dan aplikasi AI hanya akan seefektif pengetahuan yang dapat mereka akses, pahami, dan terapkan. Hal ini menjadi tantangan yang terus dihadapi, baik bagi karyawan yang mencari pengetahuan internal, tim dukungan yang menyelesaikan masalah pelanggan, maupun tim pajak yang meninjau dokumen yang kompleks. Selain itu, pengetahuan yang dibutuhkan untuk alur kerja tersebut hampir selalu tersebar di berbagai dokumen, format, dan sistem.

OpenRAG di watsonx.data terhubung ke sumber tempat konten telah tersedia, seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, dan AWS S3, serta mendukung berbagai jenis file umum, termasuk PDF, gambar, file PowerPoint, dan file Excel. Selanjutnya, OpenRAG memproses konten tersebut, membuatnya dapat ditelusuri, dan menyajikan informasi yang tepat pada saat yang dibutuhkan.

Dalam praktiknya, hal ini berarti membantu tim mengatasi berbagai hambatan yang sering kali menghalangi pemanfaatan konten mentah untuk mendukung aplikasi AI yang bermanfaat:

Jalan pintas menuju AI yang terintegrasi dengan data nyata: Dengan kemampuan pengambilan data, pengindeksan, pengambilan informasi, dan orkestrasi yang telah terintegrasi dalam pengalaman siap pakai, OpenRAG di watsonx.data membantu membuat data tidak terstruktur dapat dimanfaatkan oleh agen AI tanpa perlu membangun dan mengelola tumpukan RAG dari awal.

Pengetahuan perusahaan dalam skala besar: Sebagian besar organisasi telah memiliki informasi yang dibutuhkan oleh agen AI mereka, tetapi informasi tersebut tersebar di berbagai dokumen, sistem, dan format. OpenRAG di watsonx.data membantu tim mencari, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan secara lebih efektif, serta memanfaatkan informasi yang tepat untuk mendukung respons AI yang lebih akurat dan berlandaskan konteks.

Output AI yang lebih andal: Alih-alih bergantung pada satu langkah pengambilan informasi, agen dapat menggunakan pendekatan yang lebih adaptif dengan memahami maksud, menentukan kapan perlu melakukan pencarian, menyempurnakan konteks di setiap langkah, serta memanfaatkan alat sesuai kebutuhan.

Keamanan dan tata kelola terintegrasi: Memanfaatkan keamanan, kepatuhan, dan isolasi yang telah terintegrasi, sehingga tidak perlu menggabungkan kontrol dari berbagai vendor dengan kebijakan dan model operasional yang berbeda.

“Departemen pajak bekerja dengan sejumlah besar dokumen, yang sering kali mencakup lebih dari satu juta file dalam berbagai format seperti Excel, Word, dan PDF,” kata Chris Aiken, Kepala Sekolah, Layanan Teknologi Pajak, EY. “Saat ini, banyak pekerjaan bergantung pada departemen pajak yang menelusuri file-file tersebut secara manual untuk menemukan informasi yang tepat. Kami menyambut baik OpenRAG karena dapat membantu membuat korpus data yang sangat besar tersebut menjadi dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh agen AI. Dengan mengintegrasikan OpenRAG ke dalam lapisan intelijen GTP EY.ai kami melalui MCP, kami melihat peluang untuk membekali agen dengan konteks yang dibutuhkan agar dapat menemukan, memahami, dan menyerap informasi yang relevan secara jauh lebih efektif dalam mendukung permintaan terkait perpajakan yang kompleks.”