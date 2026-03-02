Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pendekatan IBM terhadap jejak data yang saling terintegrasi: produk-produk IBM kini saling terintegrasi menggunakan standar sumber terbuka, bukan model metadata eksklusif.
Pada bulan November, IBM mengumumkan perluasan dukungan OpenLineage dalam watsonx.data intelligence, yang memungkinkan pelanggan mengimpor dan memanfaatkan peristiwa lineage dalam format OpenLineage. Kemampuan tersebut memperluas cakupan silsilah di seluruh sistem eksternal.
Dengan rilis ini, IBM telah melengkapi siklusnya: watsonx.data dan watsonx.data integration kini menghasilkan peristiwa OpenLineage pada saat eksekusi, dan watsonx.data intelligence memprosesnya.
Hasilnya adalah model produsen-konsumen yang dibangun berdasarkan spesifikasi yang didorong oleh komunitas. Alih-alih mengintegrasikan produk secara ketat melalui format silsilah internal, IBM telah menyelaraskan produk-produk tersebut melalui OpenLineage—sebuah standar bersama yang dirancang untuk memastikan interoperabilitas antarvendor dan alat.
Pilihan itu penting.
Arsitektur data modern jarang berada dalam satu sistem saja: kueri terstruktur dijalankan di satu mesin; saluran pengumpulan data memproses konten tidak terstruktur di tempat lain; alat orkestrasi mengoordinasikan alur kerja; dan platform tata kelola menyusun tampilan riwayat data setelah proses selesai.
Silsilah pada tahap desain dan silsilah pada tahap eksekusi memiliki fungsi yang saling melengkapi: silsilah pada tahap desain memberikan gambaran struktural mengenai alur kerja dan ketergantungan, sedangkan silsilah pada tahap eksekusi menambahkan konteks operasional—dengan mencatat apa yang sebenarnya dijalankan, kumpulan data mana yang digunakan, dan hasil apa yang dihasilkan selama eksekusi tertentu.
Watsonx.data kini menghasilkan peristiwa OpenLineage dari mesin kueri dan pemrosesannya, sehingga dapat mencatat riwayat eksekusi untuk beban kerja terstruktur. Watsonx.data integration menghasilkan peristiwa OpenLineage dari jalur pengambilan dan transformasi data, termasuk yang memproses data tidak terstruktur.
Seiring dengan penggabungan analitik, jalur pengumpulan data, dan arsitektur lakehouse oleh berbagai organisasi, visibilitas harus mencakup seluruh proses penanganan data, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Menampilkan riwayat yang terstandarisasi saat waktu proses memperkaya pemahaman operasional terhadap gambaran riwayat secara keseluruhan.
Lingkungan data modern bersifat multi-mesin dan multi-cloud. Ketika metadata silsilah didefinisikan dalam format eksklusif, integrasi menjadi kaku dan sulit diperluas. Setiap koneksi memerlukan pemetaan khusus dan setiap ekspansi meningkatkan kompleksitas.
OpenLineage menawarkan model yang berbeda: kosakata bersama untuk menggambarkan pekerjaan, proses, dan kumpulan data. Grafik silsilah menjangkau sistem karena mereka berbagi kosakata yang sama, bukan karena mereka berbagi vendor.
Dengan mengekspor metadata dalam format OpenLineage, watsonx.data dan watsonx.data integration memastikan metadata tersebut dapat dipindahkan. Platform tata kelola dan pemantauan hilir yang mendukung standar tersebut dapat mengimpornya secara langsung, tanpa perlu menggunakan adaptor khusus.
Pelanggan semakin mengharapkan sikap seperti ini. Mereka menginginkan jaminan bahwa metadata yang menggambarkan alur data mereka tetap portabel, tahan lama, dan netral terhadap vendor. Interoperabilitas tidak dapat dilakukan oleh satu platform. Hal ini muncul dari komitmen bersama di seluruh ekosistem.
Standar terbuka lebih dari sekadar mengurangi penguncian; tetapi juga menciptakan kondisi untuk inovasi.
Dengan memisahkan spesifikasi silsilah dari alat yang mengimplementasikannya, ekosistem mempertahankan fleksibilitas. Vendor dapat berinovasi pada visualisasi, tata kelola, dan otomatisasi sambil mengandalkan fondasi umum untuk pertukaran metadata.
Ketika silsilah distandardisasi:
Dengan watsonx.data dan watsonx.data integration yang kini beroperasi sebagai penyedia data OpenLineage—serta watsonx.data intelligence yang memproses peristiwa-peristiwa tersebut—IBM memperkuat perannya dalam ekosistem OpenLineage sekaligus mempertegas komitmennya terhadap interoperabilitas terbuka.
Seiring dengan perluasan dukungan OpenLineage oleh IBM di watsonx.data dan watsonx.data integration, beberapa skenario lineage tingkat lanjut memerlukan cakupan metadata yang lebih luas dan detail yang lebih terperinci daripada yang didukung oleh versi spesifikasi sebelumnya.
IBM telah berkontribusi dalam penyempurnaan spesifikasi OpenLineage untuk merekam metadata yang lebih lengkap dan riwayat yang lebih terperinci dalam skenario tersebut. Kontribusi ini membantu meningkatkan kelengkapan dan kualitas peristiwa silsilah—tidak hanya untuk produk IBM, tetapi juga untuk produsen lain dalam ekosistem tersebut.
Dengan memperluas spesifikasi bekerja sama dengan komunitas OpenLineage, IBM mendukung evolusi standar yang berkelanjutan dan mendorong tingkat kesetiaan silsilah yang lebih tinggi di seluruh implementasi.
