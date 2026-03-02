Pada bulan November, IBM mengumumkan perluasan dukungan OpenLineage dalam watsonx.data intelligence, yang memungkinkan pelanggan mengimpor dan memanfaatkan peristiwa lineage dalam format OpenLineage. Kemampuan tersebut memperluas cakupan silsilah di seluruh sistem eksternal.

Dengan rilis ini, IBM telah melengkapi siklusnya: watsonx.data dan watsonx.data integration kini menghasilkan peristiwa OpenLineage pada saat eksekusi, dan watsonx.data intelligence memprosesnya.

Hasilnya adalah model produsen-konsumen yang dibangun berdasarkan spesifikasi yang didorong oleh komunitas. Alih-alih mengintegrasikan produk secara ketat melalui format silsilah internal, IBM telah menyelaraskan produk-produk tersebut melalui OpenLineage—sebuah standar bersama yang dirancang untuk memastikan interoperabilitas antarvendor dan alat.

Pilihan itu penting.