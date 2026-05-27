IBM® memperkenalkan ekspor OpenLineage di watsonx.data intelligence, yang memungkinkan organisasi berbagi silsilah data terpadu di berbagai alat tata kelola dan observabilitas yang sudah mereka gunakan, tanpa memerlukan integrasi kustom atau format proprietari.
IBM® watsonx.data intelligence kini dapat mengekspor silsilah dalam format OpenLineage, sehingga memungkinkan interoperabilitas berbasis standar terbuka untuk digunakan di berbagai platform tata kelola, manajemen metadata, dan observabilitas eksternal.
Kemampuan ini mengekspos metadata silsilah yang berharga untuk digunakan di luar watsonx.data intelligence, sehingga memungkinkan organisasi memanfaatkannya kembali di seluruh ekosistem data yang lebih luas dan memperoleh nilai yang lebih besar dari investasi yang sudah ada.
Sebagian besar perusahaan saat ini beroperasi menggunakan berbagai platform tata kelola, katalog, observabilitas, dan metadata. Masing-masing platform mendukung aspek yang berbeda dari proses tata kelola data, mulai dari pengelolaan dan kepatuhan hingga monitoring and analytics operasional.
Banyak dari alat ini sudah mampu menghasilkan informasi silsilah. Namun, informasi silsilah tersebut sering kali tetap terisolasi di dalam platform tempat ia dibuat. Membagikannya ke berbagai sistem biasanya memerlukan API proprietari, integrasi kustom, atau konversi format, yang semuanya semakin sulit dipelihara seiring berjalannya waktu.
Upaya integrasi juga semakin meningkat seiring meluasnya lingkungan data, sehingga membatasi kemampuan organisasi untuk mempertahankan pandangan silsilah yang konsisten di seluruh perusahaan. Pada saat yang sama, mengganti alat yang sudah ada demi meningkatkan kemampuan berbagi silsilah jarang menjadi pilihan yang praktis, mengingat besarnya investasi yang telah dilakukan pada platform, alur kerja, dan keterampilan yang ada.
Tantangan-tantangan ini dapat dihindari. Organisasi dapat mengaktifkan portabilitas silsilah tanpa harus mengganti sistem yang sudah ada. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan strategi tata kelola dan metadata sambil tetap mempertahankan pandangan data yang konsisten dan tepercaya.
Di sinilah IBM® watsonx.data intelligence berperan sebagai lapisan pemersatu, membantu organisasi secara otomatis menangkap aliran data di seluruh lingkungan dan menyatukannya ke dalam satu grafik terpadu yang mencakup transformasi, dependensi, dan hubungan data. Tim kemudian dapat memperkaya silsilah tersebut dengan konteks teknis dan metadata tambahan untuk mendukung analisis dampak, pemecahan masalah, analisis akar penyebab, serta alur kerja kualitas data.
Hasilnya, mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data mengalir di seluruh sistem serta bagaimana perubahan atau masalah pada data menyebar ke berbagai kumpulan data, termasuk hingga tingkat kolom.
Dengan fondasi ini, watsonx.data intelligence kini memungkinkan berbagai alat untuk bertukar informasi silsilah melalui standar OpenLineage.
Dalam watsonx.data intelligence, hubungan yang diperoleh dari pemindai direpresentasikan sebagai tampilan silsilah yang saling terhubung, yang memodelkan kumpulan data, langkah-langkah pemrosesan, dan dependensi di seluruh sistem.
Sebagai bagian dari ekspor OpenLineage, watsonx.data intelligence memetakan representasi silsilah otomatis ke model data OpenLineage. Proses ini mengekspos langkah-langkah pemrosesan logis sebagai job OpenLineage dan merepresentasikan input serta outputnya sebagai kumpulan data. Selain itu, dependensi tetap dipertahankan dengan memancarkan hubungan yang didefinisikan dalam spesifikasi OpenLineage.
Pendekatan ini memungkinkan watsonx.data intelligence menangani kompleksitas silsilah di berbagai teknologi dan menyediakannya dalam format umum yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh alat lain. Karena didasarkan pada standar netral vendor yang digerakkan oleh komunitas, pendekatan ini menghindari keterikatan yang terlalu erat antar sistem saat melakukan pertukaran silsilah.
Setelah silsilah menjadi interoperabel, organisasi dapat memikirkan kembali cara mereka menyusun arsitektur tata kelola data. Alih-alih mengikat aliran data secara ketat ke satu katalog atau platform tata kelola, silsilah dapat diperlakukan sebagai infrastruktur bersama yang mendukung berbagai alur kerja hilir.
Dalam model ini, watsonx.data intelligence mempertahankan informasi dependensi yang akurat di seluruh perusahaan, sementara sistem lain berfokus pada kebijakan, stewardship, dan proses tata kelola yang berorientasi pada pengguna. Pemisahan ini memungkinkan alat tata kelola dan metadata berkembang secara independen dari cara silsilah ditangkap dan dipelihara.
Saat ini, IBM® watsonx.data intelligence mendukung ekspor dan impor OpenLineage, sehingga memungkinkan interoperabilitas silsilah data yang menyeluruh.
Dengan impor OpenLineage, silsilah dari platform modern dan pipeline kustom dapat diserap ke dalam watsonx.data intelligence dan disatukan dengan silsilah yang ditangkap melalui pemindai otomatis. Hal ini menciptakan tampilan terpadu di seluruh lingkungan data organisasi.
Bersama-sama, kemampuan impor dan ekspor memungkinkan tim untuk mengonsolidasikan silsilah dari berbagai sumber dan membagikannya secara konsisten di seluruh ekosistem, sehingga memposisikan watsonx.data intelligence sebagai pusat silsilah terpusat.
Jika silsilah yang terfragmentasi, cakupan terbatas di seluruh sistem lama, atau integrasi kustom yang mahal merupakan bagian dari realitas pekerjaan tata kelola data tim Anda sehari-hari, cobalah IBM® watsonx.data intelligence dengan uji coba gratis selama 30 hari dan jelajahi cara mengatasi tantangan-tantangan ini.
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