Sekarang GA: Pantau agen saat menjalankan waktu proses dengan watsonx Orchestrate
Rilis ini membawa visibilitas waktu proses ke agen langsung Anda, sehingga Anda dapat dengan percaya diri meningkatkan otomatisasi agen di seluruh perusahaan Anda.
Agen AI beralih dari prototipe ke beban kerja produksi nyata dan langsung. Tetapi tidak seperti aplikasi tradisional, agen bersifat non-deterministik, multi-langkah, dan berbasis oleh alat—jadi “waktu aktif” saja tidak memberi tahu Anda apakah agen berperilaku andal, aman, atau hemat biaya.
Itulah sebabnya kami dengan senang hati mengumumkan ketersediaan umum (GA) pemantauan agen di IBM® watsonx Orchestrate, didukung oleh integrasi dengan IBM watsonx.governance.
Pemantauan agen di watsonx Orchestrate memungkinkan pembangun untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan agen dan bagaimana kinerja agen. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk memantau agen pada waktu proses melalui dasbor yang menampilkan metrik yang paling penting setelah agen tersedia.
Dengan pemantauan, tim dapat:
Pemantauan tradisional mengasumsikan sistem yang deterministik. Agen berbeda dalam 3 cara:
Pemantauan produksi memberi Anda “kebenaran waktu proses,” bukan hanya waktu aktif. Anda dapat memverifikasi bahwa agen tetap akurat, aman, dan efisien saat agen melayani pengguna nyata, dan Anda dapat merespons dengan cepat jika agen tidak melakukannya.
Setelah agen diterapkan ke produksi, watsonx Orchestrate secara otomatis menangkap telemetri yang kaya dari setiap interaksi. UI pemantauan waktu proses mengatur data itu menjadi 3 lapisan:
Pemantauan waktu proses adalah bagian penting dari strategi Agent Ops kami dan bagian penting dari siklus hidup pengembangan agen. Agent Ops menghadirkan kemampuan untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengoptimalkan agen yang aman dan patuh—dibangun di mana saja, berjalan di mana saja.
Tingkatkan skala otomatisasi agen di seluruh perusahaan Anda dengan percaya diri dan aman dengan pemantauan untuk agen Anda dalam produksi.
