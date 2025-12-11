Sekarang GA: Pantau agen saat menjalankan waktu proses dengan watsonx Orchestrate

Agen AI beralih dari prototipe ke beban kerja produksi nyata dan langsung. Tetapi tidak seperti aplikasi tradisional, agen bersifat non-deterministik, multi-langkah, dan berbasis oleh alat—jadi “waktu aktif” saja tidak memberi tahu Anda apakah agen berperilaku andal, aman, atau hemat biaya.

Itulah sebabnya kami dengan senang hati mengumumkan ketersediaan umum (GA) pemantauan agen di IBM® watsonx Orchestrate, didukung oleh integrasi dengan IBM watsonx.governance.