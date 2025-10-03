Pemimpin risiko dan kepatuhan, tim keamanan, dan pemilik AI sering mengajukan dua pertanyaan ini: “Dapatkah saya melihat apa yang sebenarnya dilakukan agen AI saya dalam produksi?” “Bisakah saya mendapatkan pandangan terpadu tentang Tata Kelola AI dan postur keamanan AI saya?”
Dengan watsonx.governance, jawaban untuk keduanya sekarang adalah ya.
Bersama-sama, fitur-fitur ini akan memberikan solusi komprehensif untuk kepercayaan AI—kebijakan, perlindungan, dan kinerja—tanpa beralih spreadsheet atau berpindah tab.
Perusahaan beralih ke agen AI sebagai batas produktivitas berikutnya. Tidak seperti model tradisional yang hanya menghasilkan output, agen dapat melakukan tugas-tugas yang berantai dan memanfaatkan beberapa sistem. Hal ini membuka peluang untuk mengotomatiskan alur kerja yang berulang, mempercepat pengambilan keputusan, dan membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.
Tetapi dengan janji ini muncul risiko baru. Agen beroperasi dengan lebih banyak otonomi, sehingga lebih sulit untuk melihat bagaimana keputusan dibuat dan untuk memastikan agen berperilaku seperti yang diinginkan. Pemantauan saat ini seringkali lambat, manual, dan terfragmentasi, karena pengembang tidak memiliki alat yang mereka butuhkan untuk memercayai, melacak, atau menyempurnakan sistem mereka. Dan tanpa infrastruktur tata kelola yang dapat diskalakan, perusahaan kesulitan untuk mengevaluasi, mengontrol, dan meningkatkan skala AI agen dengan percaya diri.
Untuk mengatasi tantangan ini, dalam rilis mendatang kami, watsonx.governance akan memperkenalkan Agent Monitoring dan Agent Insights di watsonx.governance. Kemampuan baru ini memantau aplikasi agen dalam produksi. Dengan melacak keputusan, perilaku, dan kinerja secara real time, Agent Insights mengeluarkan peringatan ketika metrik melewati ambang batas. Hal ini memungkinkan manajemen proaktif, pemecahan masalah yang lebih cepat, dan kepercayaan yang lebih tinggi pada hasil yang diberikan oleh agen.
Agen AI yang mengotomatiskan pengadaan mungkin mencoba menyetujui kontrak vendor di luar ruang lingkupnya. Dengan pemantauan yang diaktifkan, tindakan itu ditandai secara real time, memungkinkan tim untuk menyelidiki, menyesuaikan kebijakan, atau memperbaiki agen sebelum menyebabkan masalah hilir.
Tata kelola AI dan keamanan AI terlalu sering diperlakukan sebagai aliran kerja paralel. Pendekatan itu berubah dengan integrasi baru Guardium AI Security ke konsol watsonx.governance. Pemimpin risiko dan kepatuhan dapat melihat postur keamanan langsung di tempat mereka menyetujui dan mengelola contoh penggunaan.
Agen AI yang mengelola tiket TI terdaftar dan dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko dalam tata kelola. Guardium terus menguji penyalahgunaan atau kebocoran pada agen AI. Kini, temuan dengan tingkat keparahan tinggi, tanggal uji penetrasi, dan upaya yang diblokir muncul langsung di sebelah catatan risiko, sehingga persetujuan dapat dilakukan lebih cepat dengan konteks yang lengkap.
Kedua fitur baru dipandu oleh prinsip yang sama: program AI Anda harus berjalan pada sumber kebenaran tunggal yang terpadu. Pemantauan agen akan berkembang dengan katalog agen yang diatur, kontrol penyempurnaan, dan observabilitas yang lebih menyeluruh untuk memastikan agen AI tetap dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan selaras.
Metrik keamanan akan terus berkembang melebihi kerentanan dan deteksi kesalahan konfigurasi dan integrasi Guardium yang lebih dalam.
Bersama-sama, fitur-fitur ini akan membawa keamanan dan tata kelola ke dalam aliran terpadu sehingga perusahaan dapat mengatur dan meningkatkan skala AI dengan cepat, aman, dan percaya diri.
Jika Anda sudah menggunakan watsonx.governance, tunggu rilisnya dan bersiaplah untuk mengaktifkan fitur-fitur ini pada contoh penggunaan AI Anda yang paling penting saat fitur-fitur tersebut tersedia.
Tim IBM Anda dapat membantu Anda mengidentifikasi pilihan yang tepat dan bersiap untuk membangun AI yang terkendali, aman, dan dapat dipercaya dengan kemampuan yang akan datang ini.