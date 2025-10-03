Perusahaan beralih ke agen AI sebagai batas produktivitas berikutnya. Tidak seperti model tradisional yang hanya menghasilkan output, agen dapat melakukan tugas-tugas yang berantai dan memanfaatkan beberapa sistem. Hal ini membuka peluang untuk mengotomatiskan alur kerja yang berulang, mempercepat pengambilan keputusan, dan membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.

Tetapi dengan janji ini muncul risiko baru. Agen beroperasi dengan lebih banyak otonomi, sehingga lebih sulit untuk melihat bagaimana keputusan dibuat dan untuk memastikan agen berperilaku seperti yang diinginkan. Pemantauan saat ini seringkali lambat, manual, dan terfragmentasi, karena pengembang tidak memiliki alat yang mereka butuhkan untuk memercayai, melacak, atau menyempurnakan sistem mereka. Dan tanpa infrastruktur tata kelola yang dapat diskalakan, perusahaan kesulitan untuk mengevaluasi, mengontrol, dan meningkatkan skala AI agen dengan percaya diri.

Untuk mengatasi tantangan ini, dalam rilis mendatang kami, watsonx.governance akan memperkenalkan Agent Monitoring dan Agent Insights di watsonx.governance. Kemampuan baru ini memantau aplikasi agen dalam produksi. Dengan melacak keputusan, perilaku, dan kinerja secara real time, Agent Insights mengeluarkan peringatan ketika metrik melewati ambang batas. Hal ini memungkinkan manajemen proaktif, pemecahan masalah yang lebih cepat, dan kepercayaan yang lebih tinggi pada hasil yang diberikan oleh agen.