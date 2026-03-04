Kemampuan Desainer Kios IBM MaaS360 yang baru

Cara yang lebih cepat dan lebih dapat diprediksi untuk menerapkan kios Android.
Penerapan kios Android dalam skala besar biasanya merupakan proses yang lambat dan bertahap. Administrator sering kali mengandalkan beberapa penerbitan kebijakan, perangkat pengujian fisik, dan uji coba hanya untuk memvalidasi pengalaman pengguna akhir. Hasilnya adalah siklus peluncuran yang lebih lama, biaya operasional yang lebih tinggi, dan peningkatan risiko kesalahan konfigurasi yang membuatnya menjadi produksi.
IBM MaaS360 Kiosk Designer mengatasi tantangan ini dengan mengalihkan konfigurasi kios dari latihan coba-coba ke alur kerja visual yang dapat diprediksi. Dengan mengizinkan administrator merancang, melihat pratinjau, dan memvalidasi pengalaman kios langsung di konsol, tanpa memerlukan perangkat keras fisik, Kiosk Designer membantu tim melakukan implementasi secara lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan skala kios peluncuran dengan lebih percaya diri.
Pelajari lebih lanjut tentang fitur Desain Kios MaaS360 baru IBM untuk perangkat Android.
Peningkatan ini mengubah penerapan kios Android dengan menggabungkan validasi visual real-time dengan alur kerja konfigurasi terpadu yang memungkinkan administrator merancang, mengonfigurasi, dan melihat pratinjau sebelum penerapan.
Tampilan Desainer adalah pratinjau interaktif waktu nyata dari layar beranda kios. Alih-alih menerapkan kebijakan untuk menguji perangkat dan melihat bagaimana kios akan berperilaku, administrator sekarang dapat merancang pengalaman secara visual dan memvalidasinya secara instan.
Admin dapat mengatur aplikasi, membuat folder, menerapkan elemen branding, menyesuaikan teks dan warna, serta menyesuaikan tata letak langsung di konsol. Setiap perubahan segera tecermin, sehingga lebih mudah untuk mengonfirmasi kegunaan dan tampilan sebelum menerbitkan kebijakan. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi penerapan yang gagal dan meminimalkan kebutuhan akan perangkat pengujian khusus.
Tampilan Desainer juga mendukung pratinjau di berbagai faktor bentuk (termasuk ponsel dan tablet) dan memungkinkan administrator untuk beralih orientasi dan tingkat zoom. Ini memastikan pengalaman kios dioptimalkan untuk perangkat yang akan berinteraksi dengan pengguna, sebelum penerapan dimulai.
Kios Designer memodernisasi pengalaman kebijakan kios Android di MaaS360 dengan menyatukan konfigurasi dan visualisasi dalam satu alur kerja. Alih-alih menavigasi daftar atribut yang panjang atau mengelola beberapa iterasi dari kebijakan yang sama, administrator dapat merancang pengalaman kios secara menyeluruh dari satu tempat.
Dari dalam kebijakan MDM Android, tim dapat mengonfigurasi mode kios, memilih aplikasi, menentukan kontrol pengguna, dan melihat pratinjau pengalaman akhir—semuanya tanpa bergantung pada perangkat keras fisik. Pendekatan terpadu ini mempersingkat siklus pengujian dan meningkatkan keberhasilan penerapan pertama kali.
Untuk menyederhanakan konfigurasi kios, Kiosk Designer mengatur pengaturan ke dalam empat tab logis: Enablement, Basic, Designer, dan Advanced. Struktur ini membuat pengaturan penting mudah ditemukan, sekaligus menjaga opsi lanjutan tersedia tanpa menambah kekacauan.
Tab Enablement memungkinkan administrator untuk memilih antara mode kios Aplikasi Tunggal dan Aplikasi Ganda sesuai dengan tujuan contoh penggunaannya, baik itu sebagai stasiun check-in khusus maupun perangkat bersama yang digunakan untuk tugas tertentu. Menetapkan hal ini sejak awal dapat membantu mengurangi kesalahan konfigurasi di tahap selanjutnya.
Tab Basic menampilkan pengaturan kios yang paling sering digunakan dalam tata letak yang jelas dan ringkas. Administrator dapat dengan cepat memilih aplikasi yang disetujui, yang memungkinkan aplikasi latar belakang untuk alur kerja khusus, dan mengontrol izin pengguna akhir seperti kecerahan layar dan akses sistem.
Preferensi visual - seperti menyembunyikan elemen UI sistem dan menonaktifkan tombol navigasi - dikelompokkan bersama untuk mengurangi perubahan kebijakan berulang. Kontrol umum seperti perilaku update aplikasi, opsi bypass admin, dan batasan kunci perangkat keras juga mudah ditemukan, yang membantu tim beralih dari konfigurasi ke penerapan yang lebih cepat.
Untuk lingkungan yang lebih kompleks, tab Advanced menyediakan penyesuaian yang lebih dalam tanpa membebani administrator sehari-hari. Organisasi dapat mengonfigurasi pengaturan khusus pabrikan, mengelola fitur-fitur seperti Bluetooth, komunikasi jarak dekat (seperti pembayaran nirsentuh), biometrik, dan aksesibilitas, serta menggunakan intent khusus untuk menampilkan bagian-bagian tertentu dari aplikasi sistem secara selektif.
Pemisahan ini memungkinkan tim untuk mendukung penerapan berskala besar atau khusus sambil tetap mempertahankan pengalaman yang rapi dan mudah digunakan untuk konfigurasi kios standar.
Admin dapat memilih mode kios yang dimaksud langsung dari tab Enablement:
Setelah digunakan, perangkat diluncurkan langsung ke pengalaman kios yang dikonfigurasi tanpa gangguan atau akses yang tidak perlu.
Kiosk Designer menawarkan kontrol pengalaman lanjutan yang menyeimbangkan kegunaan dan keamanan. Kios Designer juga mendukung widget, lencana aplikasi, pengaturan tata letak ikon, rotasi otomatis, bilah sistem standar atau khusus, serta pemilihan aplikasi langsung dari Katalog Aplikasi MaaS360.
Admin dapat melihat pratinjau tata letak di seluruh ponsel, tablet 7 inci, dan tablet 10 inci, beralih antara potret dan lanskap, serta menyesuaikan tingkat zoom, semuanya sebelum penerapan.
MaaS360 Kios Designer memungkinkan administrator untuk merancang dan memvalidasi pengalaman kios secara visual sebelum penerapan. Hal ini menghasilkan peluncuran yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan konfigurasi, berkurangnya kebutuhan akan perangkat uji, serta pengalaman yang lebih konsisten di berbagai lokasi dan jenis perangkat.
Apa yang dilihat administrator di Designer adalah apa yang dilihat pengguna di perangkat, yang membantu tim beralih dari desain ke penerapan dengan kecepatan, kepercayaan diri, dan prediktabilitas yang lebih tinggi. Dengan meminimalkan pengujian coba-coba dan merampingkan pembuatan kebijakan, tim TI dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk inisiatif strategis daripada memecahkan masalah penerapan.
Hasilnya adalah pendekatan yang lebih dapat diskalakan dan dapat diulang untuk manajemen kios tanpa menambah kompleksitas operasional.
Jelajahi fitur Desain Kios MaaS360