Kemampuan Desainer Kios IBM MaaS360 yang baru

Penerapan kios Android dalam skala besar biasanya merupakan proses yang lambat dan bertahap. Administrator sering kali mengandalkan beberapa penerbitan kebijakan, perangkat pengujian fisik, dan uji coba hanya untuk memvalidasi pengalaman pengguna akhir. Hasilnya adalah siklus peluncuran yang lebih lama, biaya operasional yang lebih tinggi, dan peningkatan risiko kesalahan konfigurasi yang membuatnya menjadi produksi.

IBM MaaS360 Kiosk Designer mengatasi tantangan ini dengan mengalihkan konfigurasi kios dari latihan coba-coba ke alur kerja visual yang dapat diprediksi. Dengan mengizinkan administrator merancang, melihat pratinjau, dan memvalidasi pengalaman kios langsung di konsol, tanpa memerlukan perangkat keras fisik, Kiosk Designer membantu tim melakukan implementasi secara lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan skala kios peluncuran dengan lebih percaya diri.

Pelajari lebih lanjut tentang fitur Desain Kios MaaS360 baru IBM untuk perangkat Android.