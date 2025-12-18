IBM® mengumumkan otomatisasi AI baru untuk Rekayasa Sistem Berbasis Model dan inovasi lainnya untuk Manajemen Siklus Hidup Teknik

Salah satu penambahan utama pada Engineering AI Hub 1.1 adalah agen penemuan contoh penggunaan untuk Model-Based Systems Engineering (MBSE), yang dirancang untuk menafsirkan persyaratan dalam bahasa alami dan membuat elemen model terkait di Rhapsody Systems Engineering dan Rhapsody 10 (masing-masing untuk SysML v2 dan SysML v1). Kemampuan ini membantu mengurangi upaya pemodelan awal, menurunkan beban kognitif untuk praktisi MBSE, dan meningkatkan kontinuitas digital melalui keterlacakan antara persyaratan dan model sistem. Ini adalah contoh pertama yang kami berikan dari banyak kemungkinan otomatisasi didukung AI untuk praktisi MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 mencakup pengalaman yang disempurnakan untuk analisis kualitas, sinopsis item kerja, dan kontrol administratif yang memungkinkan tim mengonfigurasi Model Bahasa Besar (LLM) yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi mereka.

Pembaruan ini bertujuan untuk membantu para insinyur mengakses informasi lebih cepat, meningkatkan kejelasan persyaratan, merampingkan ulasan, dan mempercepat alur kerja pemodelan, sambil menjaga pakar tetap memegang kendali penuh atas setiap output yang disarankan AI.