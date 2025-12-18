Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® mengumumkan otomatisasi AI baru untuk Rekayasa Sistem Berbasis Model dan inovasi lainnya untuk Manajemen Siklus Hidup Teknik

Pada tanggal 18 Desember 2025, tim IBM® Engineering Lifecycle Management mengumumkan rilis produk signifikan yang akan lebih memajukan bagaimana tim teknik membuat ide, membangun, dan memberikan sistem yang kompleks, penting, dan ditentukan perangkat lunak.

IBM® Engineering AI Hub dirancang untuk mengotomatiskan tugas berulang, meningkatkan kejelasan, dan mempercepat pengambilan keputusan untuk membangun sistem intensif perangkat lunak, seringkali termasuk perangkat keras, elektronik. Versi 1.1 memperkenalkan agen baru dan penyempurnaan yang memperluas cara tim dapat menerapkan AI ke rekayasa sistem, persyaratan, dan manajemen alur kerja.

IBM® Engineering AI Hub v1.1: Memperluas otomatisasi berbasis AI ke MBSE

Salah satu penambahan utama pada Engineering AI Hub 1.1 adalah agen penemuan contoh penggunaan untuk Model-Based Systems Engineering (MBSE), yang dirancang untuk menafsirkan persyaratan dalam bahasa alami dan membuat elemen model terkait di Rhapsody Systems Engineering dan Rhapsody 10 (masing-masing untuk SysML v2 dan SysML v1). Kemampuan ini membantu mengurangi upaya pemodelan awal, menurunkan beban kognitif untuk praktisi MBSE, dan meningkatkan kontinuitas digital melalui keterlacakan antara persyaratan dan model sistem. Ini adalah contoh pertama yang kami berikan dari banyak kemungkinan otomatisasi didukung AI untuk praktisi MBSE.

Engineering AI Hub 1.1 mencakup pengalaman yang disempurnakan untuk analisis kualitas, sinopsis item kerja, dan kontrol administratif yang memungkinkan tim mengonfigurasi Model Bahasa Besar (LLM) yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi mereka.

Pembaruan ini bertujuan untuk membantu para insinyur mengakses informasi lebih cepat, meningkatkan kejelasan persyaratan, merampingkan ulasan, dan mempercepat alur kerja pemodelan, sambil menjaga pakar tetap memegang kendali penuh atas setiap output yang disarankan AI.

IBM® Engineering Lifecyle Management 7.2: Memperluas fondasi teknik

IBM® ELM 7.2 yang baru dirilis memberikan serangkaian peningkatan kegunaan dan kinerja yang dirancang untuk membantu tim teknik bekerja secara efisien sambil mendukung keterlacakan menyeluruh yang diperlukan untuk kepatuhan dan pengembangan sistem yang kompleks. ELM menyediakan fondasi siklus hidup teknik untuk persyaratan, alur kerja dan manajemen pengujian, manajemen konfigurasi dan pelaporan, serta pemodelan sistem dan perangkat lunak—sekarang dengan pengoptimalan yang membantu tim beroperasi dalam skala yang lebih besar.

Perbaikan untuk membantu para insinyur berkolaborasi lebih cepat dan mempermudah penggunaan data rekayasa sistem rekaman dalam laporan, dasbor, dan dokumen yang dihasilkan meliputi:

  • Pengalaman pengeditan yang diperbarui untuk item kerja dan artefak pengujian, dan komentar berulir baru pada elemen model IBM® Engineering Rhapsody langsung di browser. 
  • Kemampuan pelaporan baru, termasuk metrik historis yang telah ditentukan sebelumnya dan kustom yang diperluas, tampilan laporan yang ditingkatkan, dan ketertelusuran yang ditingkatkan untuk pengumpulan persyaratan, membantu para pemimpin teknik mendapatkan kejelasan di seluruh program. Menerbitkan pembaruan, termasuk output Excel yang lebih bersih dan penanganan gambar/tabel, memudahkan untuk menghasilkan kiriman siap audit.

Peningkatan dalam perencanaan dan pengembangan perangkat lunak meliputi:

  • Perencanaan yang lebih efisien, dengan menggunakan atribut khusus di Quick Planner.
  • Alur kerja yang lebih produktif untuk pengembang yang mengelola kode sumber di ELM, menggunakan ekstensi VS Code baru untuk Engineering Workflow Management (EWM), termasuk kemampuan untuk menggunakan ekstensi ini dengan Project Bob dan sistem AI agen lainnya.

IBM® Rhapsody rekayasa sistem v1.6: Memajukan rekayasa sistem untuk produk yang kompleks

Rekayasa Sistem memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan sistem multidisiplin yang didefinisikan oleh perangkat lunak. Selain agen penemuan contoh penggunaan MBSE, IBM® Rhapsody Systems Engineering 1.6 menghadirkan kemampuan baru untuk tim alat metode &, dan mitra OEM dan ISV untuk menyesuaikan dan memperluas Rhapsody Systems Engineering untuk komunitas pengguna mereka. Pengoptimalan pengalaman pengguna tambahan dirancang untuk mengurangi upaya dan beban kognitif bagi praktisi.

