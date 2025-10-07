Dari orkestrasi hingga hasil: Alur kerja agen baru dan agen domain di IBM watsonx Orchestrate

Mengatur gelombang AI perusahaan berikutnya dengan lima kemampuan baru di IBM watsonx Orchestrate.
Organisasi di seluruh industri bergerak melampaui eksperimen dan memasuki era AI agen—di mana agen cerdas tidak hanya menanggapi permintaan, tetapi juga bernalar, berkolaborasi, dan bertindak untuk memberikan hasil nyata.
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan kemampuan baru di IBM watsonx Orchestrate yang membawa AI agen ke tingkat berikutnya:
Inovasi ini memberdayakan perusahaan untuk beralih lebih cepat dengan percaya diri, dengan mengatur agen cerdas yang bersifat adaptif dan bertanggung jawab.
Orchestrate dirancang untuk tidak bergantung pada alat tertentu dan dapat beradaptasi dengan lingkungan apa pun, memungkinkan penerapan yang dapat diskalakan, dan tata kelola agen AI. Alat pemantauan tradisional sering gagal dalam hal pelacakan agen AI. Semua agen ini tidak hanya memerlukan pemantauan tetapi juga membutuhkan lingkaran masukan untuk belajar dan meningkatkan secara berkelanjutan. Sifat terdistribusi dari sistem AI modern semakin memperumit masalah, membuat pelacakan terdistribusi menjadi penting.
Kemampuan AgentOps baru di watsonx Orchestrate mencakup lapisan observabilitas dan tata kelola bawaan yang memberikan transparansi di seluruh siklus proses. Dengan pemantauan real-time dan kontrol berbasis kebijakan, AgentOps memastikan agen berperilaku andal dan aman.
Agen AI dirancang untuk bertindak secara mandiri. Tetapi ketika akurasi, kepatuhan, dan pengulangan sangat penting, otonomi membutuhkan struktur. Di situlah alur kerja agen di watsonx Orchestrate berperan. Dan dengan integrasi Langflow, pengguna dapat merancang, memvisualisasikan, dan mengelola alur kompleks yang menggabungkan:
Hasil: alur kerja yang dapat diprediksi, dapat diaudit, dan dapat digunakan kembali—memberi organisasi kepercayaan diri bahwa proses penting akan berjalan dengan benar setiap saat.
Dari persetujuan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan, penanganan pengecualian rantai pasokan, hingga pengarahan kasus pelanggan, alur terstruktur ini memastikan agen AI memberikan keandalan tingkat bisnis.
Selain alur kerja, kami memperkenalkan rangkaian Agen Domain watsonx berikutnya—sistem banyak agen yang dibangun sebelumnya, yang dirancang untuk mengatasi sejumlah fungsi perusahaan yang paling kompleks dan bernilai tinggi.
Didukung oleh IBM Planning Analytics, Agen Keuangan mempercepat perencanaan, perkiraan, dan analisis skenario sekaligus mengotomatiskan tugas berulang seperti alokasi anggaran, rekonsiliasi, dan penilaian risiko. CFO memperoleh insight lebih cepat, mempercepat siklus perencanaan, dan memperoleh lebih banyak waktu untuk berfokus pada strategi.
Dirancang untuk meningkatkan ketangkasan dan ketahanan, Agen Rantai Pasokan membantu mempercepat respons terhadap gangguan, mengoptimalkan inventaris, dan merampingkan manajemen pesanan. Dengan integrasi bawaan ke IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa, dan banyak lagi, semua agen ini memberikan efisiensi dan penghematan biaya yang terukur.
Pemimpin Layanan Pelanggan sekarang dapat menerapkan agen AI untuk mengurangi waktu penyelesaian kasus, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan dukungan tanpa meningkatkan biaya. Agen menangani pertanyaan rutin, memunculkan pengetahuan untuk pekerjaan pusat kontak manusia, dan mengotomatiskan alur kerja back-end—membebaskan tim manusia untuk berfokus pada interaksi yang bernilai lebih tinggi.
Peluncuran ini dibangun di atas visi IBM untuk memanfaatkan AI di seluruh perusahaan—menggabungkan penalaran, orkestrasi, dan eksekusi di sebuah platform terpadu.
Dengan alur kerja agen dan agen domain yang sekarang tersedia di Orchestrate, perusahaan memiliki alat untuk: