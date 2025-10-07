Kecerdasan Buatan

Dari orkestrasi hingga hasil: Alur kerja agen baru dan agen domain di IBM watsonx Orchestrate

diterbitkan 10/07/2025

Mengatur gelombang AI perusahaan berikutnya dengan lima kemampuan baru di IBM watsonx Orchestrate.

Organisasi di seluruh industri bergerak melampaui eksperimen dan memasuki era AI agen—di mana agen cerdas tidak hanya menanggapi permintaan, tetapi juga bernalar, berkolaborasi, dan bertindak untuk memberikan hasil nyata.

Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan kemampuan baru di IBM watsonx Orchestrate yang membawa AI agen ke tingkat berikutnya:

  • Alur Kerja Agen memungkinkan pengembang untuk membangun alur standar yang dapat digunakan kembali, yang mengurutkan beberapa agen dan alat secara konsisten dan andal, sehingga mereka tidak lagi harus bergantung pada skrip rapuh yang rusak saat diskalakan.
  • Integrasi Langflow dengan watsonx Orchestrate memungkinkan pengembang untuk terus membangun agen dan alur dengan pembuat visual seret dan lepas.
  • Tata Kelola dan Observabilitas Agen mengubah evaluasi agen menjadi pengalaman dengan observabilitas penuh, dari sebelum penerapan hingga produksi.
  • Untuk menambah katalog agen yang dibangun sebelumnya yang telah ada di industri SDM, Pengadaan, dan Penjualan, kami merilis agen baru yang dibangun sebelumnya untuk Keuangan dan Rantai Pasokan, guna menghadirkan keahlian industri mendalam dan akselerator pada tantangan bisnis umum.
  • Agen Layanan Pelanggan yang dibangun sebelumnya membantu pelanggan menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan akurat melalui telepon, obrolan, atau pesan singkat.

Inovasi ini memberdayakan perusahaan untuk beralih lebih cepat dengan percaya diri, dengan mengatur agen cerdas yang bersifat adaptif dan bertanggung jawab.

Meningkatkan kepercayaan dan kinerja untuk orkestrasi agen

Orchestrate dirancang untuk tidak bergantung pada alat tertentu dan dapat beradaptasi dengan lingkungan apa pun, memungkinkan penerapan yang dapat diskalakan, dan tata kelola agen AI. Alat pemantauan tradisional sering gagal dalam hal pelacakan agen AI. Semua agen ini tidak hanya memerlukan pemantauan tetapi juga membutuhkan lingkaran masukan untuk belajar dan meningkatkan secara berkelanjutan. Sifat terdistribusi dari sistem AI modern semakin memperumit masalah, membuat pelacakan terdistribusi menjadi penting.

Kemampuan AgentOps baru di watsonx Orchestrate mencakup lapisan observabilitas dan tata kelola bawaan yang memberikan transparansi di seluruh siklus proses. Dengan pemantauan real-time dan kontrol berbasis kebijakan, AgentOps memastikan agen berperilaku andal dan aman.

  • Observabilitas Agen memberdayakan pembangun agen dengan pandangan holistik tentang lingkungan agen mereka. Mereka dapat dengan mudah memantau penggunaan, tingkat keberhasilan, dan latensi, semuanya dari dasbor terpadu.
  • Kemampuan Tata Kelola Agen di watsonx Orchestrate menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk evaluasi sebelum penerapan pada agen. Dengan menggunakan Agent Development Kit (ADK) atau Pembangun Agen no-code, pengembang dapat mengevaluasi agen mereka di berbagai dimensi termasuk penyelesaian perjalanan, relevansi jawaban, dan akurasi panggilan alat.
  • Orchestrate juga akan mendukung Pemantauan Produk agen AI untuk memastikan bahwa batasan dan kebijakan yang telah ditentukan diberlakukan secara otomatis, mencegah masalah seperti serangan injeksi prompt dan akses data yang tidak sah.

Alur kerja yang lebih cerdas dengan Kontrol Agen

Agen AI dirancang untuk bertindak secara mandiri. Tetapi ketika akurasi, kepatuhan, dan pengulangan sangat penting, otonomi membutuhkan struktur. Di situlah alur kerja agen di watsonx Orchestrate berperan. Dan dengan integrasi Langflow, pengguna dapat merancang, memvisualisasikan, dan mengelola alur kompleks yang menggabungkan:

  • Rangkaian alat yang telah ditentukan sebelumnya – memastikan bahwa sistem yang tepat digunakan dalam urutan yang benar
  • Logika bersyarat – membimbing agen dengan percabangan, percobaan ulang, dan titik pemeriksaan
  • Transparansi penanganan data – mengontrol bagaimana input dan output berpindah di setiap langkah.

Hasil: alur kerja yang dapat diprediksi, dapat diaudit, dan dapat digunakan kembali—memberi organisasi kepercayaan diri bahwa proses penting akan berjalan dengan benar setiap saat.

Dari persetujuan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan, penanganan pengecualian rantai pasokan, hingga pengarahan kasus pelanggan, alur terstruktur ini memastikan agen AI memberikan keandalan tingkat bisnis.

Agen domain: AI dibuat untuk bisnis Anda

Selain alur kerja, kami memperkenalkan rangkaian Agen Domain watsonx berikutnya—sistem banyak agen yang dibangun sebelumnya, yang dirancang untuk mengatasi sejumlah fungsi perusahaan yang paling kompleks dan bernilai tinggi.

Agen Keuangan

Didukung oleh IBM Planning Analytics, Agen Keuangan mempercepat perencanaan, perkiraan, dan analisis skenario sekaligus mengotomatiskan tugas berulang seperti alokasi anggaran, rekonsiliasi, dan penilaian risiko. CFO memperoleh insight lebih cepat, mempercepat siklus perencanaan, dan memperoleh lebih banyak waktu untuk berfokus pada strategi.

Agen Rantai Pasokan

Dirancang untuk meningkatkan ketangkasan dan ketahanan, Agen Rantai Pasokan membantu mempercepat respons terhadap gangguan, mengoptimalkan inventaris, dan merampingkan manajemen pesanan. Dengan integrasi bawaan ke IBM Sterling, SAP, Oracle, Coupa, dan banyak lagi, semua agen ini memberikan efisiensi dan penghematan biaya yang terukur.

Agen Layanan Pelanggan

Pemimpin Layanan Pelanggan sekarang dapat menerapkan agen AI untuk mengurangi waktu penyelesaian kasus, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan dukungan tanpa meningkatkan biaya. Agen menangani pertanyaan rutin, memunculkan pengetahuan untuk pekerjaan pusat kontak manusia, dan mengotomatiskan alur kerja back-end—membebaskan tim manusia untuk berfokus pada interaksi yang bernilai lebih tinggi.

Mengapa ini penting

  • Untuk para pemimpin Keuangan: 79% CFO mengatakan mereka mempercepat transformasi AI, tetapi keandalan dan tata kelola tetap menjadi hambatan. Orchestrate membawa otomatisasi transparan yang bertanggung jawab ke fungsi keuangan.
  • Untuk para pemimpin Rantai Pasokan: 62% melaporkan AI agen mempercepat kecepatan untuk bertindak, dan 76% mengamati peningkatan efisiensi proses. Orchestrate memberikan ketahanan dan ketangkasan dalam skala besar.
  • Untuk pemimpin Layanan Pelanggan: Dengan harapan pelanggan tertinggi sepanjang masa, agen peduli pelanggan berbasis AI membantu organisasi memberikan layanan lebih cepat dan lebih personal sekaligus mengurangi biaya operasional.

Apa selanjutnya

Peluncuran ini dibangun di atas visi IBM untuk memanfaatkan AI di seluruh perusahaan—menggabungkan penalaran, orkestrasi, dan eksekusi di sebuah platform terpadu.

Dengan alur kerja agen dan agen domain yang sekarang tersedia di Orchestrate, perusahaan memiliki alat untuk:

  • Meningkatkan AI lebih cepat dengan agen dan alur yang dibangun sebelumnya
  • Menyesuaikan dengan bisnis mereka menggunakan alat no-code dan pro-code
  • Mengatur sistem agen dengan transparansi dan keamanan kelas perusahaan

