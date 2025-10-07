Dari orkestrasi hingga hasil: Alur kerja agen baru dan agen domain di IBM watsonx Orchestrate

Organisasi di seluruh industri bergerak melampaui eksperimen dan memasuki era AI agen—di mana agen cerdas tidak hanya menanggapi permintaan, tetapi juga bernalar, berkolaborasi, dan bertindak untuk memberikan hasil nyata.

Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan kemampuan baru di IBM watsonx Orchestrate yang membawa AI agen ke tingkat berikutnya:

Alur Kerja Agen memungkinkan pengembang untuk membangun alur standar yang dapat digunakan kembali, yang mengurutkan beberapa agen dan alat secara konsisten dan andal, sehingga mereka tidak lagi harus bergantung pada skrip rapuh yang rusak saat diskalakan.

Integrasi Langflow dengan watsonx Orchestrate memungkinkan pengembang untuk terus membangun agen dan alur dengan pembuat visual seret dan lepas.

Tata Kelola dan Observabilitas Agen mengubah evaluasi agen menjadi pengalaman dengan observabilitas penuh, dari sebelum penerapan hingga produksi.

Untuk menambah katalog agen yang dibangun sebelumnya yang telah ada di industri SDM, Pengadaan, dan Penjualan, kami merilis agen baru yang dibangun sebelumnya untuk Keuangan dan Rantai Pasokan, guna menghadirkan keahlian industri mendalam dan akselerator pada tantangan bisnis umum.

Agen Layanan Pelanggan yang dibangun sebelumnya membantu pelanggan menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan akurat melalui telepon, obrolan, atau pesan singkat.

Inovasi ini memberdayakan perusahaan untuk beralih lebih cepat dengan percaya diri, dengan mengatur agen cerdas yang bersifat adaptif dan bertanggung jawab.