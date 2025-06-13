Sejak diperkenalkan, model Bring Your Own License (BYOL) untuk Amazon RDS for Db2 telah dibatasi untuk IBM Db2 Advanced Edition dan IBM Db2 Standard Edition dengan lisensi berbasis VPC.

Untuk keperluan penghitungan VPC untuk add-on, saat menerapkan kapasitas vCPU penuh dari instance, IBM akan mempertimbangkan 70 PVU = 1 VPC = 1 core fisik = 2 vCPU untuk semua instance EC2 yang telah mempublikasikan jumlah core fisik mereka di halaman "Core Fisik berdasarkan Jenis Instance Amazon EC2", di mana jumlah vCPU adalah dua kali lipat dari core fisik (yang berarti tingkat hyperthreading/simultaneous multi-threading (SMT) diatur ke 2). Lihat core dan thread CPU per core CPU per jenis instance.

Pengenalan add-on ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM untuk memberikan opsi lisensi yang fleksibel dan siap untuk cloud, yang melindungi dan memperluas investasi Anda yang ada di Db2.