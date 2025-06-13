13 Juni 2025
Dengan diperkenalkannya add-on baru untuk IBM Db2 Advanced Enterprise Server Edition dan IBM Db2 Enterprise Server Edition, IBM memperluas model BYOL untuk menyertakan lisensi berbasis PVU untuk edisi ini, sehingga pelanggan yang membeli add-on dapat menerapkan lisensi PVU mereka yang ada di Amazon RDS. Add-on yang baru diperkenalkan adalah:
Sejak diperkenalkan, model Bring Your Own License (BYOL) untuk Amazon RDS for Db2 telah dibatasi untuk IBM Db2 Advanced Edition dan IBM Db2 Standard Edition dengan lisensi berbasis VPC.
Untuk keperluan penghitungan VPC untuk add-on, saat menerapkan kapasitas vCPU penuh dari instance, IBM akan mempertimbangkan 70 PVU = 1 VPC = 1 core fisik = 2 vCPU untuk semua instance EC2 yang telah mempublikasikan jumlah core fisik mereka di halaman "Core Fisik berdasarkan Jenis Instance Amazon EC2", di mana jumlah vCPU adalah dua kali lipat dari core fisik (yang berarti tingkat hyperthreading/simultaneous multi-threading (SMT) diatur ke 2). Lihat core dan thread CPU per core CPU per jenis instance.
Pengenalan add-on ini mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM untuk memberikan opsi lisensi yang fleksibel dan siap untuk cloud, yang melindungi dan memperluas investasi Anda yang ada di Db2.
Dukungan teknis program didasarkan pada kebijakan Siklus Dukungan-5 sebagaimana dijelaskan pada halaman Kebijakan Siklus Hidup Dukungan Perangkat Lunak IBM. Detail tambahan mungkin tersedia di halaman Siklus hidup produk:
Penawaran Dukungan IBM dapat memberikan layanan tambahan dan membantu memperpanjang umur investasi perangkat lunak Anda. Untuk informasi tambahan, lihat IBM Advanced Support dan IBM Extended Support.
Penawaran dalam pengumuman ini mungkin tidak tersedia untuk dibeli di negara atau wilayah tertentu. Ketersediaan untuk dibeli dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencakup ketersediaan dukungan, ketersediaan layanan, dan peraturan pemerintah. Hubungi perwakilan IBM Anda atau IBM Business Partner untuk informasi ketersediaan.
Status kontrol ekspor di bawah peraturan ekspor AS tersedia untuk penawaran di Alat Pencarian Klasifikasi Perangkat Lunak IBM. Hubungi perwakilan IBM Anda atau IBM Business Partner untuk informasi ketersediaan.
