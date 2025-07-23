Observabilitas jaringan dengan IBM SevOne 8.0: Sebuah keharusan strategis di era kompleksitas

SevOne 8.0 memperkenalkan sejumlah fitur inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan:

Koleksi log alur AWS

Log aliran adalah tambang emas insight. Dalam Pratinjau Pribadi, SevOne 8.0 menambahkan dukungan untuk mengumpulkan log aliran AWS VPC dan Transit Gateway (TGW) yang memungkinkan tim mendeteksi anomali, menganalisis perilaku lalu lintas data, dan menyelidiki peristiwa keamanan dengan visibilitas komprehensif di seluruh layanan cloud, zona ketersediaan, dan beban kerja.

Peningkatan kemampuan dalam Data Insight

Dengan pemfilteran alur cerdas, tim kini dapat menelusuri pola lalu lintas data untuk masing-masing aplikasi. Baik mengisolasi aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar, melacak degradasi tingkat layanan, atau menganalisis perilaku tingkat protokol, SevOne menyediakan konteks yang diperlukan untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat dan lebih cerdas. Penambahan baru seperti halaman Alert Policy Manager dan Cluster Manager dalam Data Insight (DI) makin meningkatkan kontrol dan visibilitas. Kemampuan ini sekarang dihadirkan melalui tampilan dan biaya baru yang meningkatkan kegunaan dan mengefisienkan pengalaman pengguna.

Pemantauan SD-WAN yang diperluas

Dengan dukungan untuk Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN, dan HPE Aruba SD-WAN (sebelumnya SilverPeak), SevOne 8.0 menghilangkan titik buta dalam lalu lintas yang dialihkan melalui SD-WAN. Tim NetOps sekarang dapat memperoleh visibilitas penuh tentang kesehatan saluran, latensi, kehilangan, jitter, dan pengalaman aplikasi di seluruh WAN. Hal ini memungkinkan identifikasi akar masalah yang lebih cepat, kepatuhan SLA yang lebih baik, dan pengalaman pengguna akhir yang mulus—bahkan di seluruh jaringan yang tersebar secara geografis.

Alur kerja integrasi yang disederhanakan

SevOne 8.0 menyederhanakan alur kerja integrasi dengan menyertakan widget Wi-Fi sebagai bagian dari komponen dasar Data Insight—sehingga mengurangi langkah-langkah manual dan mempercepat waktu pencapaian insight untuk pemantauan Wi-Fi. Selain itu, beberapa peningkatan telah dilakukan untuk semua plugin di IBM SevOne untuk memiliki proses yang lebih efisien sehingga pengguna dapat beralih dari integrasi ke insight dalam hitungan menit. Meskipun pembuatan laporan tetap fleksibel, peningkatan ini menyederhanakan pengaturan awal dan meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.

Pemantauan Google Cloud Platform (GCP) yang Diperluas

Karena perusahaan mengadopsi Google Cloud Platform (GCP) untuk beban kerja mereka, observabilitas menjadi penting. SevOne 8.0 memperkenalkan pengamatan mendalam untuk GKE (Google Kubernetes Engine) dan GCP Load Balancer—yang memberi tim visibilitas terpadu atas kesehatan klaster dan insight tentang penyeimbang beban Jaringan Regional, Global, atau berbagai jenis jaringan lain.