Observabilitas jaringan dengan IBM SevOne 8.0: Sebuah keharusan strategis di era kompleksitas

24 Juli 2025
Ketika perusahaan berlomba untuk memberikan pengalaman yang mulus dan layanan yang tangguh, tim operasi jaringan (NetOps) mengalami peningkatan tekanan. Tantangannya bukan lagi hanya waktu aktif—tetapi kinerja, konteks, daya tanggap, dan skala di seluruh campuran sistem lama dan arsitektur terdistribusi modern sebagai campuran. Pada inti transformasi ini terdapat sebuah pertanyaan yang sangat sederhana: Apakah Anda tahu apa yang terjadi di jaringan Anda?
Dengan peluncuran IBM SevOne 8.0, kami menjawab pertanyaan itu dengan percaya diri—dan dengan tindakan. Rilis ini merupakan landasan bagi perusahaan yang melihat kemampuan pengamatan tidak hanya sebagai kebutuhan TI tetapi juga sebagai pendukung bisnis.
Selama dekade terakhir, jaringan telah berevolusi dari aset fisik menjadi ekosistem yang cerdas dan ditentukan perangkat lunak. Aplikasi berjalan di cloud publik, melintasi SD-WAN, dan diterapkan melalui klaster kontainer yang berubah skala dalam milidetik. Paradigma pemantauan yang lama—ambang batas statis, data yang terisolasi, korelasi manual—tidak lagi berkelanjutan.
Jaringan saat ini menuntut kemampuan observabilitas: pemahaman yang berkesinambungan, kontekstual, dan dapat ditindaklanjuti tentang apa yang terjadi di seluruh rantai pengiriman digital. Namun, banyak organisasi masih mengandalkan alat yang terfragmentasi dan pengetahuan kuno untuk menafsirkan masalah kinerja. Hal ini menyebabkan pemadaman yang berkepanjangan, tidak tercapainya SLA, dan pada akhirnya, kehilangan pendapatan.
Perusahaan masa depan tidak mampu menanggung risiko itu. Observabilitas jaringan harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan arsitektur real-time, disertai AI, dan sangat terdistribusi.
IBM SevOne 8.0 dibangun untuk membantu tim NetOps mendapatkan kembali kendali dalam lingkungan yang kacau. Hal ini memberikan kejelasan, kecepatan, dan insight yang diperlukan untuk mengoperasikan infrastruktur modern dengan percaya diri.
Inilah alasan SevOne 8.0 menjadi wujud kemajuan yang signifikan:
Kemampuan ini bukan hanya peningkatan teknis, tetapi juga merupakan pendorong kelincahan bisnis. Di dunia yang menghargai setiap milidetik, kemampuan untuk melihat, memahami, dan bertindak berdasarkan perilaku jaringan dapat menjadi pembeda antara yang terdepan dan yang tertinggal.
SevOne 8.0 memperkenalkan sejumlah fitur inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan:
Koleksi log alur AWS
Log aliran adalah tambang emas insight. Dalam Pratinjau Pribadi, SevOne 8.0 menambahkan dukungan untuk mengumpulkan log aliran AWS VPC dan Transit Gateway (TGW) yang memungkinkan tim mendeteksi anomali, menganalisis perilaku lalu lintas data, dan menyelidiki peristiwa keamanan dengan visibilitas komprehensif di seluruh layanan cloud, zona ketersediaan, dan beban kerja.
Peningkatan kemampuan dalam Data Insight
Dengan pemfilteran alur cerdas, tim kini dapat menelusuri pola lalu lintas data untuk masing-masing aplikasi. Baik mengisolasi aplikasi yang membutuhkan bandwidth besar, melacak degradasi tingkat layanan, atau menganalisis perilaku tingkat protokol, SevOne menyediakan konteks yang diperlukan untuk memecahkan masalah dengan lebih cepat dan lebih cerdas. Penambahan baru seperti halaman Alert Policy Manager dan Cluster Manager dalam Data Insight (DI) makin meningkatkan kontrol dan visibilitas. Kemampuan ini sekarang dihadirkan melalui tampilan dan biaya baru yang meningkatkan kegunaan dan mengefisienkan pengalaman pengguna.
Pemantauan SD-WAN yang diperluas
Dengan dukungan untuk Palo Alto Prisma, Cisco SD-WAN, dan HPE Aruba SD-WAN (sebelumnya SilverPeak), SevOne 8.0 menghilangkan titik buta dalam lalu lintas yang dialihkan melalui SD-WAN. Tim NetOps sekarang dapat memperoleh visibilitas penuh tentang kesehatan saluran, latensi, kehilangan, jitter, dan pengalaman aplikasi di seluruh WAN. Hal ini memungkinkan identifikasi akar masalah yang lebih cepat, kepatuhan SLA yang lebih baik, dan pengalaman pengguna akhir yang mulus—bahkan di seluruh jaringan yang tersebar secara geografis.
Alur kerja integrasi yang disederhanakan
SevOne 8.0 menyederhanakan alur kerja integrasi dengan menyertakan widget Wi-Fi sebagai bagian dari komponen dasar Data Insight—sehingga mengurangi langkah-langkah manual dan mempercepat waktu pencapaian insight untuk pemantauan Wi-Fi. Selain itu, beberapa peningkatan telah dilakukan untuk semua plugin di IBM SevOne untuk memiliki proses yang lebih efisien sehingga pengguna dapat beralih dari integrasi ke insight dalam hitungan menit. Meskipun pembuatan laporan tetap fleksibel, peningkatan ini menyederhanakan pengaturan awal dan meningkatkan efisiensi alur kerja secara keseluruhan.
Pemantauan Google Cloud Platform (GCP) yang Diperluas
Karena perusahaan mengadopsi Google Cloud Platform (GCP) untuk beban kerja mereka, observabilitas menjadi penting. SevOne 8.0 memperkenalkan pengamatan mendalam untuk GKE (Google Kubernetes Engine) dan GCP Load Balancer—yang memberi tim visibilitas terpadu atas kesehatan klaster dan insight tentang penyeimbang beban Jaringan Regional, Global, atau berbagai jenis jaringan lain.
Ada kecenderungan untuk menganggap observabilitas jaringan sebagai perhatian tim operasi. Tetapi sebenarnya, ini adalah keharusan di seluruh perusahaan. Waktu henti, latensi, dan pengalaman yang buruk dapat secara langsung berdampak pada reputasi merek, retensi pelanggan, dan pendapatan.
Pertimbangkan ini: biaya rata-rata pemadaman aplikasi penting sangat mengejutkan. Namun, di luar kerugian finansial yang langsung dirasakan, terdapat kerusakan reputasi jangka panjang, peningkatan churn, dan hilangnya kepercayaan pasar.
SeVone 8.0 memberdayakan organisasi untuk mengurangi risiko ini secara proaktif—tidak secara reaktif. , Alat ini menciptakan model operasi dinamis di mana masalah terdeteksi sebelum pengguna terkena dampak, tim berkolaborasi melalui insight bersama, dan jaringan menjadi faktor pendukung inovasi, bukan hambatan.
Pencapaian tertinggi operasi perusahaan adalah otonomi: sistem yang dapat mendiagnosis, memperbaiki diri, dan mengoptimalkan diri secara mandiri. Sementara visi ini masih berada di angan-angan, SevOne 8.0 membawa kita selangkah lebih dekat.
Dengan baselining cerdas, deteksi anomali, dan peringatan loop tertutup, tim dapat meninggalkan diagnostik berulang dan fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi. API memungkinkan alur kerja manajemen layanan TI (ITSM) otomatis. Dukungan bawaan untuk peta layanan dan LiveMaps memungkinkan pengambilan keputusan secara visual dan real-time.
Bersama-sama, kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan pengamatan saat mereka menskalakan infrastruktur—tanpa meningkatkan biaya atau kerumitan.
SevOne memberdayakan inteligensi jaringan untuk beberapa organisasi terbesar dan paling kompleks di dunia—termasuk bank global, pemimpin telekomunikasi, dan penyedia layanan Tingkat 1. Pelanggan ini tidak hanya membutuhkan dasbor, mereka membutuhkan solusi yang tangguh, dapat diperluas, dan dibangun untuk operasi real-time dalam skala besar.
SevOne 8.0 melanjutkan kemampuan lama ini dengan arsitektur yang mendukung pengumpulan data volume tinggi, integrasi API yang fleksibel, dan kinerja yang diperkuat di seluruh edge, core, dan cloud.
Akuisisi Pliant oleh IBM makin memperkuat kemampuannya untuk menggabungkan observabilitas dengan otomatisasi kode rendah, menciptakan platform terpadu untuk kecerdasan infrastruktur digital.
Pada 24 Juli 2025, IBM SevOne 8.0 tersedia secara umum. Hal ini tidak hanya menandai peluncuran produk, tetapi juga tonggak penting dalam perjalanan menuju infrastruktur cerdas.
IBM mengundang para pemimpin perusahaan, arsitek, dan operator untuk menjelajahi apa yang mungkin dilakukan dengan pengamatan proaktif, kontekstual, dan otomatis.
