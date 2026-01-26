Netezza NCOS ada di sini: Ekonomi cloud bertemu kekuatan Analitik

Native Cloud Object Storage (NCOS) memperluas hierarki penyimpanan hybrid Netezza dengan memungkinkan Anda membuat tabel langsung di penyimpanan objek cloud, sehingga Anda dapat memanfaatkan kapasitas yang hampir tidak terbatas sambil menghormati harapan harga/kinerja yang diminta beban kerja analitik Anda.

Data yang intensif atau lebih dingin dapat hidup dengan penyimpanan objek yang hemat biaya, sementara beban kerja yang sensitif terhadap kinerja terus Lanjutkan untuk mendapat manfaat dari penyimpanan blok berkinerja tinggi di bawah Netezza yang sama. Aplikasi yang ada yang dibangun untuk block storage dapat bekerja dengan object storage tanpa perubahan pada kode atau konfigurasi mereka.

NCOS direkayasa agar tidak terlihat, menangani semua kompleksitas tersembunyi sehingga profesional data Anda dapat fokus pada analitik, bukan infrastruktur.