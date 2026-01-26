Netezza NCOS ada di sini: Ekonomi cloud bertemu kekuatan Analitik

IBM® Netezza baru saja merilis Native Cloud Object Storage (NCOS) sebagaimana tersedia secara umum di AWS dan Azure, dan memberikan tim analitik data kemampuan untuk menskalakan biaya secara efisien sambil mempertahankan kinerja dan tata kelola yang tinggi.
Native Cloud Object Storage (NCOS) memperluas hierarki penyimpanan hybrid Netezza dengan memungkinkan Anda membuat tabel langsung di penyimpanan objek cloud, sehingga Anda dapat memanfaatkan kapasitas yang hampir tidak terbatas sambil menghormati harapan harga/kinerja yang diminta beban kerja analitik Anda.
Data yang intensif atau lebih dingin dapat hidup dengan penyimpanan objek yang hemat biaya, sementara beban kerja yang sensitif terhadap kinerja terus Lanjutkan untuk mendapat manfaat dari penyimpanan blok berkinerja tinggi di bawah Netezza yang sama. Aplikasi yang ada yang dibangun untuk block storage dapat bekerja dengan object storage tanpa perubahan pada kode atau konfigurasi mereka.
NCOS direkayasa agar tidak terlihat, menangani semua kompleksitas tersembunyi sehingga profesional data Anda dapat fokus pada analitik, bukan infrastruktur.
Angka-angka berbicara sendiri: Biaya Penyimpanan 5–15x lebih murah daripada penyimpanan blok.1
Melalui teknik canggih seperti caching berkinerja tinggi dan penulisan batch yang dioptimalkan, Netezza secara drastis mengurangi biaya API penyimpanan objek, yang dihadapi oleh gudang data cloud tradisional. Anda mendapatkan ekonomi penyimpanan objek cloud tanpa kejutan tagihan.
Pengujian internal di berbagai beban kerja—kueri baca-saja, analitik campuran, operasi intensif penulisan, dan skenario multi-pengguna serentaken—menunjukkan penyimpanan objek memberikan kinerja yang sebanding dengan penyimpanan blok sambil secara konsisten menurunkan total biaya kepemilikan Anda.
Dengan kata lain, Anda tidak memperdagangkan kecepatan untuk tabungan; Anda mendapatkan keduanya.
Salah satu masalah terbesar dengan harga penyimpanan cloud adalah ketidakpastian. NCOS menyelesaikan ini dengan penagihan transparan berbasis penggunaan yang terkait langsung dengan apa yang sebenarnya Anda gunakan: volume data dan panggilan API. Tidak ada biaya tersembunyi. Tidak ada biaya kejutan. Hanya biaya yang jelas dan dapat diprediksi yang dapat Anda perkirakan dan kendalikan.
DBA juga memiliki kendali yang lebih terperinci. Gunakan kata kunci storagetype baru untuk mengatur kebijakan penyimpanan di tabel, database, sesi, atau tingkat global. Ingin tabel ini pada block storage cepat? Satu perintah. Siap mengarsipkan data lama itu ke object storage? Sama sederhananya. Seiring bertambahnya data dan pola akses bergeser, strategi penyimpanan Anda dapat berkembang bersamanya.
Alat migrasi single-push Netezza, nz_migrate, membuat transisi dari blok ke penyimpanan objek menjadi cepat dan mudah. Dikombinasikan dengan modifikasi kode nol dan kompatibilitas SQL penuh, jalur menuju strategi penyimpanan hybrid lancar dan tidak mengganggu.
NCOS sangat terintegrasi ke dalam mesin penyimpanan Netezza, memberikan kinerja yang terasa lokal bahkan ketika data Anda berada di cloud. Cache lokal yang dibuat khusus membuat data panas tetap dekat dengan komputasi, sementara manajemen siklus hidup otomatis membersihkan objek usang di latar belakang.
Dengan pertumbuhan data yang melampaui anggaran dan mandat cloud yang semakin cepat, organisasi memerlukan cara untuk memotong biaya penyimpanan dan memodernisasi tanpa mengorbankan kinerja atau memaksa tim untuk mempelajari kembali tumpukan analitik mereka—persis seperti yang memungkinkan NCOS.
NCOS siap produksi di kedua platform cloud utama. Baik Anda ingin mengurangi biaya penyimpanan, mengaktifkan skala yang hampir tidak terbatas, atau membangun platform analitik yang lebih fleksibel dan siap untuk masa depan, sekarang saatnya untuk bertindak.
Mulailah dari yang kecil: bawa beban kerja yang dipilih ke object storage, perbaiki Strategi penyimpanan Anda dengan storagetype, dan buka ekonomi yang siap cloud, semuanya sambil menjaga database dan alat Netezza yang sudah diketahui dan dipercaya tim Anda.
Untuk menjelajahi bagaimana NCOS dapat bekerja dengan lingkungan Netezza yang ada, hubungi perwakilan penjualan IBM® atau IBM® Business Partner Anda untuk memulai uji coba.
1 Angka ini didasarkan pada benchmarking internal.