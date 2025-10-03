Memperkenalkan dukungan Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza telah melakukan lompatan besar ke depan dalam perjalanan modernisasi dengan menyertakan dukungan Native Cloud Object Storage langsung di dalam mesin.
Kemampuan baru yang kuat ini memungkinkan pengguna untuk membuat tabel pengguna dalam format data Netezza di penyimpanan objek yang kompatibel dengan S3, sehingga mencapai tingkat skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya baru.
Peningkatan ini lebih dari sekadar peningkatan teknis, melainkan perubahan strategis yang menggeser posisi Netezza untuk sepenuhnya memanfaatkan manfaat arsitektur cloud native. Dengan kemampuan bawaan untuk mengintegrasikan object storage:
Kemampuan baru ini melengkapi dukungan penyimpanan blok Netezza yang ada, membentuk hierarki penyimpanan hybrid. Pengguna sekarang dapat mengalihkan beban kerja dari penyimpanan blok ke penyimpanan objek dengan lancar, memungkinkan jalur migrasi yang lebih lancar ke penerapan cloud native.
Model hybrid ini merupakan perubahan besar bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan kinerja dan biaya sekaligus memodernisasi infrastruktur data mereka.
Netezza saat ini tersedia di platform cloud terkemuka seperti AWS dan Azure sebagai penawaran SaaS dan Bring Your Own Cloud (BYOC). Platform cloud publik ini menyediakan penyimpanan objek yang murah, dapat diskalakan, dan berkemampuan tinggi. Misalnya, AWS S3 adalah layanan penyimpanan objek populer yang dapat diterapkan melalui akun cloud AWS dan dapat diskalakan dengan sangat baik sambil menjaga biaya tetap minimal. Pengguna juga dapat mengonfigurasi bucket penyimpanan untuk penerapan versi, redundansi, dan kontrol akses.
Dengan pendekatan penyimpanan hybrid, pelanggan dapat secara opsional menentukan jenis penyimpanan untuk tabel selama pembuatan. Jika tidak ada jenis penyimpanan yang ditentukan dalam DDL, Netezza secara otomatis memilih satu jenis berdasarkan pengaturan default basis data atau konfigurasi sistem default, yang dapat dikonfigurasi.
Netezza terus dibangun berdasarkan konsep komputasi terdistribusi dan arsitektur MPP.
Jenis penyimpanan tersebut tidak dapat diketahui dari front-end NPS. Artinya, pengguna harus dapat melakukan kueri pada tabel dan menggabungkannya tanpa mengkhawatirkan jenis penyimpanan yang mendasarinya.
Netezza menawarkan object storage sekaligus terus mendukung block storage untuk memfasilitasi transisi data dan beban kerja dari block storage ke object storage. Setelah object storage dikonfigurasi, pelanggan dapat memilih jenis penyimpanan dari tabel yang baru dibuat. Data dapat disalin sesuai kebutuhan antara object storage dan block storage menggunakan SQL sederhana.
Pengguna harus membuat bucket terpisah untuk setiap instance NPS.
Setiap objek yang disimpan di penyimpanan objek mengikuti format awalan terstruktur:
"/nps/<instance name>/<dbuuid>/<dsid>".
Penyimpanan objek berisi objek yang sesuai dengan tabel dan metadata. Setiap irisan data memiliki objek metadatanya sendiri. Metadata disimpan dalam buffer besar untuk meningkatkan latensi IO.
Dalam arsitektur penyimpanan objek Netezza, objek usang, seperti yang dihasilkan dari tabel yang dihapus, terpotong, atau dikosongkan, dilacak menggunakan objek daftar hapus. Daftar ini dihasilkan selama operasi tersebut. Kemudian, pembersih sampah asinkron bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan objek-objek tersebut dari penyimpanan objek.
Ini berarti Netezza secara otomatis menangani pembersihan di latar belakang, memastikan manajemen penyimpanan yang efisien tanpa memerlukan intervensi manual.
Untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya operasional, penyimpanan objek Netezza memanfaatkan caching lokal. Lapisan caching ini memberikan latensi rendah dan throughput tinggi. Implementasi caching khusus dikembangkan secara spesifik untuk mesin penyimpanan Netezza, memungkinkan iterasi cepat dan integrasi yang ketat dengan arsitektur khusus Netezza.
Integrasi penyimpanan objek Netezza memberikan manfaat besar bagi pengguna, tanpa mengganggu alur kerja atau aplikasi yang ada. Berikut adalah keuntungan utama:
Untuk menilai efisiensi dan keandalan penyimpanan objek, serangkaian beban kerja yang beragam dijalankan termasuk kueri read-only, operasi analitis campuran, tugas intensif penulisan, dan skenario multi-pengguna bersamaan.
Sorotan utama:
Untuk mendukung penyimpanan objek native, Netezza memperkenalkan kata kunci storagetype, memungkinkan pengguna untuk menentukan jenis penyimpanan yang diinginkan pada berbagai tingkat konfigurasi.
1. Hierarki resolusi jenis penyimpanan: Jika level tabel ditentukan dalam pernyataan CREATE TABLE, tabel akan menggunakan jenis penyimpanan yang ditentukan.
2. Contoh: CREATE TABLE t1 (c1 INT) storagetype 'object'; Level-Sesi: Jika tidak ditentukan pada tingkat tabel, tipe penyimpanan diambil dari sesi. Contoh:
SET default_storage_type = ‘object’;
CREATE TABLE t1 (c1 INT)
3. Tingkat Basis Data: Jika tidak ditentukan pada tingkat sesi, jenis penyimpanan diperoleh dari basis data. Contoh:
CREATE DATABASE db1 storagetype ‘object’;
ALTER DATABASE db1 storagetype ‘object’;
4. Pengaturan Global: Jika tidak ditentukan pada tingkat basis data, sistem akan kembali ke jenis penyimpanan default global yang ditetapkan dalam konfigurasi sistem. Contoh:
SET default_storage_type = ‘object’;
Hierarki ini memastikan fleksibilitas sambil mempertahankan konsistensi di seluruh penerapan.
Cloud Object Storage for Netezza on AWS sekarang tersedia dalam pratinjau publik, dengan Ketersediaan Umum direncanakan untuk AWS dan Azure pada Q4 2025.
Netezza sekarang mendukung cloud object storage bawaan, memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola tabel secara langsung pada penyimpanan cloud yang kompatibel dengan S3. Model hybrid ini yang menggabungkan penyimpanan block storage dan object storage menawarkan skalabilitas yang lebih baik, biaya lebih rendah, dan kompatibilitas SQL yang lancar.
Dengan caching, pembersihan asinkron, dan konfigurasi penyimpanan fleksibel melalui kata kunci storagetype, Netezza memberikan peningkatan kinerja harga sambil mempertahankan pengalaman pengguna yang konsisten. Pratinjau publik Netezza NCOS adalah fondasi yang kuat untuk memacu gelombang kemampuan baru yang akan membuat pengguna kami tertarik.
Kami menyarankan agar pengguna menjelajahi penyimpanan objek dengan menjalankan beban kerja mereka dan menentukan keseimbangan terbaik untuk kebutuhan data dan beban kerja mereka.