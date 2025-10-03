Memperkenalkan dukungan Netezza Native Cloud Object Storage (NCOS)

Netezza saat ini tersedia di platform cloud terkemuka seperti AWS dan Azure sebagai penawaran SaaS dan Bring Your Own Cloud (BYOC). Platform cloud publik ini menyediakan penyimpanan objek yang murah, dapat diskalakan, dan berkemampuan tinggi. Misalnya, AWS S3 adalah layanan penyimpanan objek populer yang dapat diterapkan melalui akun cloud AWS dan dapat diskalakan dengan sangat baik sambil menjaga biaya tetap minimal. Pengguna juga dapat mengonfigurasi bucket penyimpanan untuk penerapan versi, redundansi, dan kontrol akses.

Dengan pendekatan penyimpanan hybrid, pelanggan dapat secara opsional menentukan jenis penyimpanan untuk tabel selama pembuatan. Jika tidak ada jenis penyimpanan yang ditentukan dalam DDL, Netezza secara otomatis memilih satu jenis berdasarkan pengaturan default basis data atau konfigurasi sistem default, yang dapat dikonfigurasi.

Netezza terus dibangun berdasarkan konsep komputasi terdistribusi dan arsitektur MPP.