Netezza pada tahun 2026: Mendukung masa depan analitik perusahaan

Beberapa tahun terakhir telah menjadi transformasional untuk bagaimana pelanggan menerapkan dan mengkonsumsi Netezza.

Awal 2024 menandai perluasan penawaran NPSaaS kami yang sepenuhnya dikelola di AWS dan Azure, dengan kemampuan penskalaan elastis, dukungan IAM/SAML/OIDC, observabilitas yang lebih komprehensif, serta model harga yang membuka jalan menuju time to value yang lebih cepat dan beban operasional yang jauh lebih rendah.

Kami terus memperluas opsi penerapan melalui Bring Your Own Cloud (BYOC)—dimulai di AWS, kemudian Azure—yang memungkinkan pelanggan menjalankan Netezza langsung di dalam VPC mereka sendiri menggunakan komitmen belanja cloud yang telah dimiliki, sambil tetap mempertahankan keamanan serta batas jaringan sesuai pilihan mereka.

Pada saat yang sama, kami memperluas jejak Netezza jauh melampaui SaaS. Perangkat lokal Barracuda generasi berikutnya mencapai ketersediaan umum pada tahun 2025, menghadirkan kinerja yang lebih tinggi, jalur migrasi yang mulus dari Hammerhead, serta kemampuan untuk melakukan modernisasi sesuai dengan kecepatan pelanggan. Dengan peluncuran opsi khusus perangkat lunak kami, organisasi kini dapat menjalankan Netezza pada perangkat keras x86 mereka sendiri atau di lingkungan OpenShift, bahkan mendukung penerapan dengan celah udara sepenuhnya apabila diperlukan.

Bersama-sama, kemajuan ini memberi pelanggan kebebasan penuh untuk memilih model penerapan yang paling sesuai dengan arsitektur dan kebutuhan regulasi mereka.