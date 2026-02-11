Netezza pada tahun 2026: Mendukung masa depan analitik perusahaan

Investasi berkelanjutan kami di bidang teknik, inovasi peta jalan, dan integrasi ekosistem hybrid mencerminkan fokus IBM untuk menghadirkan analytics engine yang kuat dan siap untuk masa depan.
Netezza menghadirkan kesederhanaan, kecepatan, dan keandalan di berbagai model penerapan—mulai dari cloud yang dikelola sepenuhnya hingga BYOC, perangkat on-prem, dan perangkat lunak—sehingga organisasi dapat menjalankan analitik di lingkungan yang paling relevan bagi kebutuhan bisnis mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen tersebut telah mendorong salah satu siklus inovasi paling signifikan dalam sejarah Netezza.
Saat kami melihat ke depan menuju tahun 2026, investasi kami dalam produk ini tidak hanya berlanjut; tetapi juga semakin dipercepat di seluruh cloud, on premises, hybrid, tata kelola, keamanan, dan beban kerja berbasis AI.
Beberapa tahun terakhir telah menjadi transformasional untuk bagaimana pelanggan menerapkan dan mengkonsumsi Netezza.
Awal 2024 menandai perluasan penawaran NPSaaS kami yang sepenuhnya dikelola di AWS dan Azure, dengan kemampuan penskalaan elastis, dukungan IAM/SAML/OIDC, observabilitas yang lebih komprehensif, serta model harga yang membuka jalan menuju time to value yang lebih cepat dan beban operasional yang jauh lebih rendah.
Kami terus memperluas opsi penerapan melalui Bring Your Own Cloud (BYOC)—dimulai di AWS, kemudian Azure—yang memungkinkan pelanggan menjalankan Netezza langsung di dalam VPC mereka sendiri menggunakan komitmen belanja cloud yang telah dimiliki, sambil tetap mempertahankan keamanan serta batas jaringan sesuai pilihan mereka.
Pada saat yang sama, kami memperluas jejak Netezza jauh melampaui SaaS. Perangkat lokal Barracuda generasi berikutnya mencapai ketersediaan umum pada tahun 2025, menghadirkan kinerja yang lebih tinggi, jalur migrasi yang mulus dari Hammerhead, serta kemampuan untuk melakukan modernisasi sesuai dengan kecepatan pelanggan. Dengan peluncuran opsi khusus perangkat lunak kami, organisasi kini dapat menjalankan Netezza pada perangkat keras x86 mereka sendiri atau di lingkungan OpenShift, bahkan mendukung penerapan dengan celah udara sepenuhnya apabila diperlukan.
Bersama-sama, kemajuan ini memberi pelanggan kebebasan penuh untuk memilih model penerapan yang paling sesuai dengan arsitektur dan kebutuhan regulasi mereka.
Selain pilihan penerapan, kami terus meningkatkan mesin inti Netezza.
Kami memperkenalkan kemampuan cloud object storage yang memisahkan komputasi dan penyimpanan untuk jejak cloud, sehingga membuka tingkat efisiensi penyimpanan baru dalam skala besar. Kami juga memperdalam integrasi dengan format tabel terbuka melalui dukungan Apache Iceberg, menambahkan fitur Time Travel untuk pembuatan versi historis, serta menghadirkan manajemen metadata terpadu yang menyederhanakan arsitektur lakehouse hybrid. Peningkatan di seluruh watsonx.data integration kami semakin memperluas konektivitas ekosistem, termasuk dukungan Hadoop/Hive dengan Kerberos serta peningkatan kinerja yang lebih komprehensif.
Kami juga memperkenalkan inovasi yang menjadikan operasi lebih sederhana dan lebih cerdas, seperti Netezza Database Assistant yang didukung AI. Dengan memungkinkan pemecahan masalah melalui bahasa alami, pengambilan metrik, serta insight konfigurasi, DBA dapat menyelesaikan isu lebih cepat tanpa perlu menelusuri log atau dokumentasi.
Peningkatan pemantauan, peringatan, dan replikasi—bersama dengan tonggak keamanan utama seperti sertifikasi HIPAA-ready dan SOC 2 Tipe 2—menggarisbawahi fokus kami pada keandalan dan kepercayaan.
Rencana 2026 kami dibangun di atas momentum beberapa tahun terakhir melalui investasi terfokus di seluruh model penerapan cloud, lokal, dan hybrid. Kami berencana memperluas cakupan multicloud Netezza dengan dukungan BYOC untuk Google Cloud Platform, sehingga memberikan pelanggan opsi tambahan untuk menjalankan Netezza di lingkungan cloud mereka sendiri.
Di lingkungan lokal, perangkat Barracuda direncanakan untuk menghadirkan dukungan object storage native dengan penyimpanan berjenjang guna mencapai retensi dengan biaya yang‑lebih rendah, disertai peningkatan modular serta‑ekspansi node on premises untuk menyederhanakan penskalaan dan pemeliharaan. Di cloud, NPSaaS dan BYOC di AWS direncanakan berkembang menuju arsitektur penyimpanan objek murni, yang dirancang untuk meningkatkan TCO serta mendukung analitik dalam skala besar. Pembaruan ini diharapkan dilengkapi dengan peningkatan kemampuan pemulihan bencana, ketersediaan yang lebih tinggi, dan skalabilitas yang lebih luas.
Kami juga berencana memperluas interoperabilitas Netezza melalui integrasi seperti katalog Iceberg REST di Azure, Unity Catalog, serta konektivitas dengan AWS Glue dan Azure Purview, sehingga tata kelola hybrid dan manajemen metadata menjadi lebih terpadu. Pembaruan ekstensibilitas tambahan juga direncanakan untuk mendukung pemrosesan teks tidak terstruktur dan model ML kustom di dalam mesin.
Di seluruh model penerapan, kami juga berencana meningkatkan platform ke RHEL 9 dan memperluas cakupan SOC 2 Tipe 2, sehingga memperkuat komitmen kami terhadap keamanan dan keunggulan operasional.
Evolusi Netezza mencerminkan kebutuhan pelanggan kami: arsitektur hybrid, fleksibilitas multi-cloud, format terbuka, kolaborasi yang terkelola, otomatisasi yang lebih cerdas, serta beban kerja yang siap untuk AI. Investasi yang telah kami lakukan—dan terus kami lakukan—dirancang untuk memastikan Netezza tetap menjadi mesin kesederhanaan, kinerja, dan keandalan selama bertahun-tahun ke depan.
