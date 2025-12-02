Mistral Large 3 sekarang tersedia di IBM® watsonx
Menggabungkan inovasi yang dibangun IBM® dengan kolaborasi strategis yang mempercepat hasil klien dan meningkatkan diferensiasi produk.
Hari ini, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa model dasar multimodal terbaru Mistral Large 3—Mistral AI—sekarang tersedia di IBM® watsonx.ai. Sebagai mitra peluncuran, IBM® menghadirkan model open-weight generasi berikutnya kepada klien saat dirilis, melanjutkan komitmen kami untuk memperluas AI aman, terbuka, dan siap perusahaan di seluruh ekosistem.
Mistral Large 3 adalah model tujuan umum berlisensi–Apache 2.0 yang menampilkan arsitektur granular Mixture of Experts dengan parameter aktif 41B dan parameter total 675B. Ini memberikan kinerja konteks panjang tingkat perbatasan hingga 256k token, mengikuti instruksi yang andal, penalaran multimodal di seluruh teks dan gambar, dan perilaku lintas domain yang konsisten yang cocok untuk beban kerja perusahaan yang menuntut.
Dengan skala, efisiensi, dan pemahaman konteks panjang yang kuat, Mistral Large 3 memungkinkan berbagai aplikasi bernilai tinggi, termasuk:
Untuk pelanggan yang beroperasi di tepi atau membutuhkan penerapan lokal ringan, IBM® juga akan menawarkan seri Ministral 3 (model 3B, 8B, dan 14B) di seluruh varian basis, instruksi, dan penalaran - semua multimodal dan berlisensi Apache 2.0.
Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) akan beroperasi dalam konfigurasi multi-tenant di pusat data Dallas kami, dengan penerapan sesuai permintaan tersedia di seluruh lokasi global IBM® di Dallas, Frankfurt, Sydney, dan Toronto.
IBM®, baru-baru ini dinobatkan sebagai Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms, terus menunjukkan kekuatannya dalam menghadirkan AI yang fleksibel dan siap untuk perusahaan. Melalui watsonx.ai—dibangun di atas Red Hat OpenShift—organisasi memperoleh koleksi terpadu kerangka kerja, model, perkakas, dan opsi penerapan sumber terbuka dan berpemilik, memungkinkan tim bekerja di mana data mereka berada tanpa vendor lock-in.
Pendekatan terbuka dan modular ini memberi perusahaan kebebasan dan skalabilitas yang mereka butuhkan untuk memilih model yang paling mengoptimalkan biaya dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka dan pindah dengan lancar dari eksperimen ke produksi dan mempercepat hasil AI dunia nyata.
Pengumuman ini dibangun di atas kolaborasi IBM®–Mistral yang berkembang dan menggarisbawahi keyakinan bersama kami bahwa model terbuka mempercepat inovasi perusahaan. IBM® semakin memperluas strategi multi-model terbuka dengan Mistral, memungkinkan pelanggan secara global - dan terutama di Eropa - untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan gabungan IBM, Mistral AI dan platform watsonx untuk membangun, menyebarkan, dan menskalakan AI generatif dengan cara yang efisien, fleksibel, dan bertanggung jawab.
Kemitraan kami dengan Mistral, dan ketersediaan model berkinerja terbaik mereka dalam portofolio watsonx, memperkuat strategi model kami dengan menggabungkan inovasi buatan IBM® dengan kolaborasi strategis yang mempercepat hasil klien dan meningkatkan diferensiasi produk. Pendekatan ini membuat IBM® tetap berada di garis depan AI perusahaan, memanfaatkan inovasi sumber terbuka dan mitra terbaik sambil memberi klien fleksibilitas untuk memilih dari katalog model dasar yang luas untuk memaksimalkan produktivitas.
