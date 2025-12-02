Mistral Large 3 sekarang tersedia di IBM® watsonx

Mistral-Large-2512 (Mistral Large 3) akan beroperasi dalam konfigurasi multi-tenant di pusat data Dallas kami, dengan penerapan sesuai permintaan tersedia di seluruh lokasi global IBM® di Dallas, Frankfurt, Sydney, dan Toronto.

IBM®, baru-baru ini dinobatkan sebagai Leader in the 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms, terus menunjukkan kekuatannya dalam menghadirkan AI yang fleksibel dan siap untuk perusahaan. Melalui watsonx.ai—dibangun di atas Red Hat OpenShift—organisasi memperoleh koleksi terpadu kerangka kerja, model, perkakas, dan opsi penerapan sumber terbuka dan berpemilik, memungkinkan tim bekerja di mana data mereka berada tanpa vendor lock-in.

Pendekatan terbuka dan modular ini memberi perusahaan kebebasan dan skalabilitas yang mereka butuhkan untuk memilih model yang paling mengoptimalkan biaya dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka dan pindah dengan lancar dari eksperimen ke produksi dan mempercepat hasil AI dunia nyata.