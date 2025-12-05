Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

IBM® memperkenalkan Maximo Condition Insight: Manajemen Kinerja Aset yang Dapat Ditindaklanjuti dengan AI agen

Generasi baru kecerdasan yang membuat pemeliharaan proaktif menjadi mudah.

diterbitkan 5 Desember 2025
Ilustrasi digital alur kerja IBM® Maximo

IBM® Maximo Condition Insight, sebuah kemampuan baru yang didukung AI dalam IBM® Maximo Application Suite, memungkinkan organisasi intensif aset untuk mendapatkan insight instan dan dapat dijelaskan untuk mendukung pemeliharaan berbasis kondisi (CBM).

Inovasi ini membantu pelanggan pindah dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan preskriptif, menyederhanakan kompleksitas dan mempercepat pengambilan keputusan melalui AI agen.

Bagian dari Manajemen Kinerja Aset generasi berikutnya dari IBM

Saat organisasi memodernisasi operasi, Maximo Condition Insight memperluas kemampuan IBM® Maximo Asset Performance Management (APM) untuk memberikan pandangan berbasis AI tentang kinerja aset, keandalan dan risiko.

Condition Insight adalah kemampuan AI agentic dalam Maximo APM, yang bekerja bersama dengan aplikasi dan kemampuan AI lainnya yang merupakan bagian dari Maximo Application Suite (MAS). Kemampuan ini menafsirkan data aset untuk menjelaskan kondisi aset, menyoroti tren yang muncul, dan merekomendasikan tindakan korektif untuk memungkinkan pendekatan Pemeliharaan Berbasis Kondisi (CBM) yang berbasis AI di seluruh ekosistem Maximo.

Didukung oleh IBM® watsonx, Condition Insight mengevaluasi perintah kerja, metrik, data Seri Waktu, pembacaan meteran, Analisis Mode Kegagalan dan Efek (FMEA), dan peringatan untuk mengevaluasi kondisi aset, mengungkap pola kinerja, dan memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti—semuanya dikomunikasikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.

Tampilan kemampuan Condition Insight dalam rangkaian aplikasi IBM® Maximo

Mengapa itu penting: Mengubah kompleksitas menjadi kejelasan

Industri padat aset berada di bawah tekanan yang meningkat dari infrastruktur yang menua, kekurangan tenaga kerja, dan mandat pemotongan biaya. Solusi CBM tradisional sering menuntut berbulan-bulan integrasi data, pemodelan, dan pengaturan teknis.

Condition Insight menghilangkan hambatan itu dengan menganalisis data aset dalam hitungan detik dan mengembalikan ringkasan kondisi, tren, dan tindakan yang direkomendasikan yang jelas dan dapat dijelaskan—membuat AI praktis untuk setiap tim pemeliharaan. 

Berikut adalah 4 keuntungan AI:

  1. Insight instan: Merangkum kondisi aset dari meter, KPI, dan peringatan dalam hitungan detik tanpa pemodelan data, Integrasi, atau pengaturan teknis.
  2. Penyelarasan strategis: Memetakan kondisi ke mode kegagalan untuk menentukan kegiatan pemeliharaan yang sesuai.
  3. Pengalaman percakapan: Maximo AI Assistant menyediakan antarmuka bahasa alami di mana pengguna bisa mendapatkan jawaban tentang kondisi aset mereka dan perintah kerja terkait, tren, dan akar masalah.
  4. Eksekusi otomatis: Kemampuan AI ini akan segera dapat membuat atau memperbarui perintah kerja secara otomatis mengikuti strategi pemeliharaan yang ditentukan dengan intervensi pengguna minimal.

Manfaat di berbagai industri

Organisasi yang menggunakan IBM® Maximo Asset Performance Management yang memanfaatkan Condition Insight dapat:

  • Hindari kegagalan yang mahal dengan memprediksi masalah sebelum terjadi.
  • Kurangi waktu henti dan biaya operasional dengan alur kerja yang sudah ditentukan dan otomatis.
  • Tutup kesenjangan keterampilan dengan memberikan panduan berbasis AI kepada pengguna tanpa pengaturan ilmu data.
  • Meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan melalui keputusan pemeliharaan yang konsisten dan dapat dilacak.

Menghadirkan AI Kelas Enterprise yang dapat dijelaskan

IBM® menggabungkan model data aset tepercaya Maximo dengan watsonx AI, menghadirkan AI kelas enterprise yang dapat dijelaskan yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja pemeliharaan. Tidak seperti vendor khusus yang memerlukan build khusus, IBM® menyediakan solusi dapat diskalakan dan aman asli dari Maximo Application Suite.

“AI bukan lagi sekadar prediksi—ini tentang penjelasan dan Otomatisasi,” ujar Kendra DeKeyrel, Vice President Asset Lifecycle Management Product and Engineering Leader di IBM®. “Dengan Condition Insight, kami menanamkan AI agen langsung ke dalam alur kerja, sehingga tim pemeliharaan dapat memahami kesehatan aset secara instan dan bertindak dengan percaya diri.”

“Maximo Condition Insight mewakili generasi berikutnya dari AI untuk operasi,” tambah Stan Smith, Direktur Program, Maximo Product Management. “Dengan mengubah data aset yang kompleks menjadi intelijen yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, kami membantu organisasi beralih dari pemeliharaan reaktif ke strategi proaktif yang meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya.”

Pelajari lebih lanjut

Jelajahi bagaimana organisasi Anda dapat memperoleh manfaat dari Maximo Application Suite dan kemampuan Manajemen Kinerja Aset.

Pengalaman manfaat hari ini

