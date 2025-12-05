Saat organisasi memodernisasi operasi, Maximo Condition Insight memperluas kemampuan IBM® Maximo Asset Performance Management (APM) untuk memberikan pandangan berbasis AI tentang kinerja aset, keandalan dan risiko.

Condition Insight adalah kemampuan AI agentic dalam Maximo APM, yang bekerja bersama dengan aplikasi dan kemampuan AI lainnya yang merupakan bagian dari Maximo Application Suite (MAS). Kemampuan ini menafsirkan data aset untuk menjelaskan kondisi aset, menyoroti tren yang muncul, dan merekomendasikan tindakan korektif untuk memungkinkan pendekatan Pemeliharaan Berbasis Kondisi (CBM) yang berbasis AI di seluruh ekosistem Maximo.

Didukung oleh IBM® watsonx, Condition Insight mengevaluasi perintah kerja, metrik, data Seri Waktu, pembacaan meteran, Analisis Mode Kegagalan dan Efek (FMEA), dan peringatan untuk mengevaluasi kondisi aset, mengungkap pola kinerja, dan memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti—semuanya dikomunikasikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.