IBM® memperkenalkan Maximo Condition Insight: Manajemen Kinerja Aset yang Dapat Ditindaklanjuti dengan AI agen
Generasi baru kecerdasan yang membuat pemeliharaan proaktif menjadi mudah.
IBM® Maximo Condition Insight, sebuah kemampuan baru yang didukung AI dalam IBM® Maximo Application Suite, memungkinkan organisasi intensif aset untuk mendapatkan insight instan dan dapat dijelaskan untuk mendukung pemeliharaan berbasis kondisi (CBM).
Inovasi ini membantu pelanggan pindah dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan preskriptif, menyederhanakan kompleksitas dan mempercepat pengambilan keputusan melalui AI agen.
Saat organisasi memodernisasi operasi, Maximo Condition Insight memperluas kemampuan IBM® Maximo Asset Performance Management (APM) untuk memberikan pandangan berbasis AI tentang kinerja aset, keandalan dan risiko.
Condition Insight adalah kemampuan AI agentic dalam Maximo APM, yang bekerja bersama dengan aplikasi dan kemampuan AI lainnya yang merupakan bagian dari Maximo Application Suite (MAS). Kemampuan ini menafsirkan data aset untuk menjelaskan kondisi aset, menyoroti tren yang muncul, dan merekomendasikan tindakan korektif untuk memungkinkan pendekatan Pemeliharaan Berbasis Kondisi (CBM) yang berbasis AI di seluruh ekosistem Maximo.
Didukung oleh IBM® watsonx, Condition Insight mengevaluasi perintah kerja, metrik, data Seri Waktu, pembacaan meteran, Analisis Mode Kegagalan dan Efek (FMEA), dan peringatan untuk mengevaluasi kondisi aset, mengungkap pola kinerja, dan memberikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti—semuanya dikomunikasikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Industri padat aset berada di bawah tekanan yang meningkat dari infrastruktur yang menua, kekurangan tenaga kerja, dan mandat pemotongan biaya. Solusi CBM tradisional sering menuntut berbulan-bulan integrasi data, pemodelan, dan pengaturan teknis.
Condition Insight menghilangkan hambatan itu dengan menganalisis data aset dalam hitungan detik dan mengembalikan ringkasan kondisi, tren, dan tindakan yang direkomendasikan yang jelas dan dapat dijelaskan—membuat AI praktis untuk setiap tim pemeliharaan.
Berikut adalah 4 keuntungan AI:
Organisasi yang menggunakan IBM® Maximo Asset Performance Management yang memanfaatkan Condition Insight dapat:
IBM® menggabungkan model data aset tepercaya Maximo dengan watsonx AI, menghadirkan AI kelas enterprise yang dapat dijelaskan yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja pemeliharaan. Tidak seperti vendor khusus yang memerlukan build khusus, IBM® menyediakan solusi dapat diskalakan dan aman asli dari Maximo Application Suite.
“AI bukan lagi sekadar prediksi—ini tentang penjelasan dan Otomatisasi,” ujar Kendra DeKeyrel, Vice President Asset Lifecycle Management Product and Engineering Leader di IBM®. “Dengan Condition Insight, kami menanamkan AI agen langsung ke dalam alur kerja, sehingga tim pemeliharaan dapat memahami kesehatan aset secara instan dan bertindak dengan percaya diri.”
“Maximo Condition Insight mewakili generasi berikutnya dari AI untuk operasi,” tambah Stan Smith, Direktur Program, Maximo Product Management. “Dengan mengubah data aset yang kompleks menjadi intelijen yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, kami membantu organisasi beralih dari pemeliharaan reaktif ke strategi proaktif yang meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya.”
Jelajahi bagaimana organisasi Anda dapat memperoleh manfaat dari Maximo Application Suite dan kemampuan Manajemen Kinerja Aset.