Maximo Application Suite mencapai Otorisasi FedRAMP

IBM terus memperluas kemampuan manajemen siklus hidup aset untuk lembaga federal dan solusi manajemen siklus hidup aset yang aman untuk pasar federal.
IBM Maximo Application Suite as a Service untuk Pemerintah telah mendapatkan FedRAMP Moderate Authorization, yang memungkinkan lembaga federal untuk mengelola aset dan fasilitas yang sangat penting secara aman di cloud.
Pencapaian ini memperluas portofolio solusi pemerintah tepercaya IBM dan memperluas kemampuan cloud yang aman di seluruh Maximo Application Suite.
Lembaga federal bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio yang kompleks, meliputi fasilitas, sistem infrastruktur dan peralatan operasional. Di sisi lain, banyak organisasi yang menangani backlog pemeliharaan yang tertunda sekaligus memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan siber yang ketat.
Ketika lembaga-lembaga berupaya untuk mempertahankan aset-aset ini, investasi federal baru-baru ini menggarisbawahi baik urgensi tantangan maupun skala peluang yang ada. Undang-Undang Alokasi Anggaran untuk Konstruksi Militer, Urusan Veteran (VA), dan Lembaga Terkait untuk Tahun Anggaran 2026 mencakup lebih dari USD 133 miliar dalam bentuk dana diskresioner, yang diperuntukkan bagi program konstruksi, pemeliharaan dan perawatan fasilitas.
Rincian investasi tambahan meliputi:
Ketika lembaga-lembaga menghadapi konvergensi tekanan, aset terus menua, backlog pemeliharaan semakin menumpuk dan ekspektasi terhadap keamanan siber pun semakin tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini tidak hanya dibutuhkan pendanaan, tetapi juga teknologi aman yang dapat membantu lembaga-lembaga mengelola aset secara lebih efektif.
IBM terus memperluas kemampuan manajemen siklus hidup aset untuk lembaga federal. Investasi ini dibangun di atas penawaran yang didukung FedRAMP, termasuk Maximo EAM dan TRIRIGA (kini Maximo Real Estate and Facilities).
Otorisasi moderat FedRAMP ini memberikan landasan yang aman untuk adopsi di tingkat federal. Lembaga-lembaga dapat segera mulai menggunakan kemampuan Maximo yang disetujui dan menambahkan aplikasi tambahan saat otorisasi berlangsung. Secara paralel, kami terus berupaya mencapai tingkat otorisasi FedRAMP yang lebih tinggi seiring berjalannya waktu.
Maximo Application Suite as a Service untuk Pemerintah menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik untuk meningkatkan kemudahan penggunaan di seluruh tim operasi dan pemeliharaan, serta memungkinkan manajemen aset dan fasilitas yang lebih proaktif.
Solusinya meliputi:
Proyek Kesiapan Kepatuhan Federal—FIPS, FISMA, FedRAMP—untuk Monitor, Health, Predict, Visual Inspection, dan add-on lainnya dalam Maximo Application Suite sedang dalam proses.
Seiring dengan semakin bergantungnya lembaga-lembaga pada teknologi cloud untuk meningkatkan visibilitas operasional dan pengambilan keputusan, jaminan keamanan menjadi hal yang sangat penting. FedRAMP menyediakan kerangka kerja standar untuk mengevaluasi dan memberikan otorisasi terhadap layanan cloud yang digunakan oleh lembaga federal.
Dengan menetapkan persyaratan keamanan yang konsisten di seluruh jajaran pemerintah, FedRAMP mengurangi duplikasi dalam penilaian keamanan sambil memastikan bahwa solusi cloud memenuhi standar keamanan siber federal.
Kemampuan keamanan utama meliputi:
Untuk organisasi yang bertanggung jawab atas portofolio fasilitas, infrastruktur, dan peralatan yang kompleks, platform manajemen aset yang aman memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan fasilitas dan kesiapan misi.
1. Mengurangi risiko dari pemeliharaan yang ditangguhkan
Tumpukan pekerjaan pemeliharaan yang tertunda terus meningkat di seluruh fasilitas dan sistem operasional pemerintah federal. Badan Administrasi Layanan Umum (GSA) melaporkan backlog pekerjaan pemeliharaan yang tertunda melebihi USD 17 miliar pada Maret 2025. Infrastruktur yang sudah tua meningkatkan risiko kegagalan peralatan, insiden keselamatan, dan gangguan layanan. Maximo Application Suite memberikan visibilitas ke dalam kondisi aset dan kebutuhan pemeliharaan, membantu lembaga-lembaga mendeteksi masalah lebih awal dan mengatasi sebelum terjadi kegagalan.
2. Menunjukkan akuntabilitas untuk investasi federal
Program pendanaan federal mengharuskan lembaga untuk menunjukkan hasil yang terukur dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. Manajemen aset berbasis data memungkinkan organisasi untuk melacak kinerja aset, memprioritaskan kegiatan pemeliharaan, dan menyelaraskan strategi keberlanjutan dengan mandat pendanaan dan persyaratan pengawasan.
3. Meningkatkan keandalan operasi yang sangat penting
Kesiapan operasional tergantung pada infrastruktur yang andal. Mulai dari sistem perawatan kesehatan hingga peralatan operasional, kegagalan dapat mengganggu pelaksanaan misi dan pelayanan publik. Peningkatan visibilitas ke dalam kinerja aset dan jadwal pemeliharaan memungkinkan lembaga untuk meningkatkan waktu aktif di seluruh fasilitas dan peralatan yang sangat penting.
4. Mengurangi biaya siklus hidup sekaligus menjaga kepatuhan keamanan.
Mengatasi pemeliharaan yang tertunda lebih awal membantu lembaga menghindari peningkatan biaya perbaikan dan mengurangi inefisiensi operasional. Platform cloud yang aman juga menyederhanakan kepatuhan dengan menerapkan kontrol keamanan yang selaras dengan persyaratan keamanan siber federal.
Dengan FedRAMP Moderate Authorization, lembaga dapat menggunakan Maximo Application Suite SaaS dari penyedia layanan federal tepercaya. Solusi ini memungkinkan organisasi untuk bergerak melampaui manajemen aset perusahaan tradisional dengan menggabungkan manajemen siklus hidup aset, analisis prediktif, dan insight operasional. Dengan mengintegrasikan data dari sistem fasilitas, peralatan operasional, dan lingkungan TI, lembaga memperoleh pandangan terpadu tentang kinerja aset.
Analisis tingkat lanjut membantu tim mengantisipasi kegagalan lebih awal, memprioritaskan investasi pemeliharaan, dan meningkatkan keandalan aset yang sangat penting.
Lembaga-lembaga federal memasuki fase baru dalam manajemen fasilitas, pemeliharaan, dan siklus hidup aset: yang menggabungkan kecerdasan operasional, platform cloud yang aman, dan pengambilan keputusan berbasis data. Seiring upaya lembaga-lembaga tersebut dalam menangani pemeliharaan yang tertunda, mempertahankan fasilitas yang menua dan memperkuat ketahanan operasional, platform yang tepercaya akan memainkan peran penting dalam membantu mereka mengelola aset yang sangat penting dan memberikan layanan yang andal bagi publik.
