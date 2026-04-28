Maximo Application Suite mencapai Otorisasi FedRAMP

Untuk organisasi yang bertanggung jawab atas portofolio fasilitas, infrastruktur, dan peralatan yang kompleks, platform manajemen aset yang aman memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan fasilitas dan kesiapan misi.

1. Mengurangi risiko dari pemeliharaan yang ditangguhkan

Tumpukan pekerjaan pemeliharaan yang tertunda terus meningkat di seluruh fasilitas dan sistem operasional pemerintah federal. Badan Administrasi Layanan Umum (GSA) melaporkan backlog pekerjaan pemeliharaan yang tertunda melebihi USD 17 miliar pada Maret 2025. Infrastruktur yang sudah tua meningkatkan risiko kegagalan peralatan, insiden keselamatan, dan gangguan layanan. Maximo Application Suite memberikan visibilitas ke dalam kondisi aset dan kebutuhan pemeliharaan, membantu lembaga-lembaga mendeteksi masalah lebih awal dan mengatasi sebelum terjadi kegagalan.

2. Menunjukkan akuntabilitas untuk investasi federal

Program pendanaan federal mengharuskan lembaga untuk menunjukkan hasil yang terukur dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab. Manajemen aset berbasis data memungkinkan organisasi untuk melacak kinerja aset, memprioritaskan kegiatan pemeliharaan, dan menyelaraskan strategi keberlanjutan dengan mandat pendanaan dan persyaratan pengawasan.

3. Meningkatkan keandalan operasi yang sangat penting

Kesiapan operasional tergantung pada infrastruktur yang andal. Mulai dari sistem perawatan kesehatan hingga peralatan operasional, kegagalan dapat mengganggu pelaksanaan misi dan pelayanan publik. Peningkatan visibilitas ke dalam kinerja aset dan jadwal pemeliharaan memungkinkan lembaga untuk meningkatkan waktu aktif di seluruh fasilitas dan peralatan yang sangat penting.

4. Mengurangi biaya siklus hidup sekaligus menjaga kepatuhan keamanan.

Mengatasi pemeliharaan yang tertunda lebih awal membantu lembaga menghindari peningkatan biaya perbaikan dan mengurangi inefisiensi operasional. Platform cloud yang aman juga menyederhanakan kepatuhan dengan menerapkan kontrol keamanan yang selaras dengan persyaratan keamanan siber federal.