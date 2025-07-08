Maksimalkan IBM Power11 dengan IBM Technology Lifecycle Services

8 Juli 2025
Pengenalan IBM Power11 menandai lompatan maju yang signifikan dalam produktivitas bisnis dan ketangkasan untuk mempercepat inovasi di era AI. Diumumkan hari ini oleh IBM, generasi berikutnya dari IBM® Power didesain ulang dengan inovasi di seluruh prosesor, arsitektur perangkat keras, dan tumpukan perangkat lunak virtualisasi, sehingga memberikan ketersediaan, ketahanan, kinerja, dan skalabilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, dengan penerapan hybrid on premises atau di IBM Cloud yang lancar .
Power11 IBM dapat mencapai ketersediaan dan kinerja maksimum ketika didukung dan dilayani oleh IBM Technology Lifecycle Services (TLS)—penyedia dukungan infrastruktur global IBM—yang terkenal dengan keahlian pokok bahasannya yang mendalam di IBM Power. IBM TLS berkomitmen untuk membantu klien dengan menawarkan rangkaian layanan komprehensif yang mencakup siklus hidup sistem IBM Power, mulai dari penerapan awal hingga dukungan premium sepanjang waktu, disertai dengan AI dan otomatisasi untuk mendorong insight dan ketahanan yang lebih tinggi.
Model standar perbaikan sering kali gagal mengatasi kompleksitas lingkungan berkinerja tinggi yang berisi IBM Power11. Dengan miliaran alur kerja yang diproses setiap hari, kelancaran operasi dan integrasi yang efisien dengan tumpukan teknologi modern dan multi-vendor sangat penting untuk pengoptimalan yang efisien, keamanan siber yang kuat, dan peningkatan berkelanjutan.
Di sinilah portofolio Expert Care modern TLS dari penawaran yang didukung AI untuk IBM Power11 unggul, memberikan perawatan yang lebih cepat, proaktif, dan multi-faset, melampaui jaminan standar. Portofolio layanan IBM Power11 Expert Care TLS yang baru memberikan dukungan sistem dan perangkat lunak yang dikemas untuk:
Memaksimalkan ketersediaan sistem dengan Expert Care Premium:
IBM Expert Care Premium—tingkat layanan tertinggi IBM yang dirancang untuk beban kerja sangat penting—memungkinkan respons yang dipercepat dengan pengalaman dukungan yang dipersonalisasi melalui integrasi analisis prediktif, rekomendasi yang proaktif dan dapat ditindaklanjuti, respons layanan prioritas, dan akses ke insinyur IBM yang sangat terampil, termasuk Technical Account Manager (TAM), yang semuanya bekerja untuk menjaga agar infrastruktur Power tetap tersedia dan optimal kinerjanya.
Menyederhanakan operasi infrastruktur dengan layanan TLS:
Di seluruh tonggak siklus hidup IBM Power11, TLS menyediakan layanan bernilai tambah untuk menyederhanakan operasi seperti bantuan pakar di tempat untuk penginstalan, konfigurasi, dan pembaruan IBM Power, perlindungan data yang lebih kuat untuk membantu melindungi aset penting dan komitmen waktu perbaikan yang terjamin untuk membantu memastikan operasi bisnis tidak terganggu
Menanamkan AI di IBM Power11 dengan percaya diri:
IBM TLS akan memungkinkan layanan pengaturan dan penyetelan untuk kemampuan AI yang terintegrasi seperti IBM Spyre Accelerator untuk IBM Power. IBM Spyre Accelerator diharapkan akan tersedia pada Q4 2025.
Respons dan resolusi kesalahan otonom yang lebih cepat:
IBM sangat menyarankan klien untuk mengaktifkan IBM Call Home, karena 90% permintaan melalui Call Home diselesaikan dengan otomatisasi pada tahun 20241. Call Home adalah fitur bawaan di IBM Power yang secara otomatis memberi tahu TLS ketika kesalahan terdeteksi, memungkinkan IBM TLS untuk secara proaktif membuka kasus dukungan, menerima log teknis, dan memulai pemecahan masalah, seringkali bahkan sebelum klien melaporkan masalah. Selain itu, dukungan IBM Power11 telah ditingkatkan dengan antarmuka terpadu yang menggabungkan pembuatan kasus dukungan dengan pengumpulan log otomatis, transmisi log yang lancar melalui Call Home, dan analisis dan remediasi akar masalah yang lebih cepat melalui dukungan yang dibantu AI.
IBM Technology Lifecycle Services dirancang khusus untuk kesuksesan setiap klien. Berinvestasi dalam layanan dukungan premium IBM dapat secara signifikan mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan, meningkatkan produktivitas staf internal, dan meningkatkan ketersediaan sistem. Di dunia yang serba cepat, berpusat pada data, dan berbasis AI saat ini, layanan ini lebih penting dari sebelumnya. Didukung oleh catatan layanan teknis yang mapan, jangkauan global, dan kemampuan yang didukung AI, IBM TLS dapat memberikan panduan yang efisien dan penyelesaian masalah yang cepat, sambil mempertahankan kelancaran operasi sistem sangat penting dan membantu klien mempercepat perjalanan AI mereka dengan IBM Power11.
Pelajari lebih lanjut tentang IBM Power11
Maksimalkan IBM Power11 dengan IBM TLS (PDF)
1 Berdasarkan penilaian internal IBM pada data sistem Call Home tahun 2024.