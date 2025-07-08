Maksimalkan IBM Power11 dengan IBM Technology Lifecycle Services

Model standar perbaikan sering kali gagal mengatasi kompleksitas lingkungan berkinerja tinggi yang berisi IBM Power11. Dengan miliaran alur kerja yang diproses setiap hari, kelancaran operasi dan integrasi yang efisien dengan tumpukan teknologi modern dan multi-vendor sangat penting untuk pengoptimalan yang efisien, keamanan siber yang kuat, dan peningkatan berkelanjutan.

Di sinilah portofolio Expert Care modern TLS dari penawaran yang didukung AI untuk IBM Power11 unggul, memberikan perawatan yang lebih cepat, proaktif, dan multi-faset, melampaui jaminan standar. Portofolio layanan IBM Power11 Expert Care TLS yang baru memberikan dukungan sistem dan perangkat lunak yang dikemas untuk:

Memaksimalkan ketersediaan sistem dengan Expert Care Premium:

IBM Expert Care Premium—tingkat layanan tertinggi IBM yang dirancang untuk beban kerja sangat penting—memungkinkan respons yang dipercepat dengan pengalaman dukungan yang dipersonalisasi melalui integrasi analisis prediktif, rekomendasi yang proaktif dan dapat ditindaklanjuti, respons layanan prioritas, dan akses ke insinyur IBM yang sangat terampil, termasuk Technical Account Manager (TAM), yang semuanya bekerja untuk menjaga agar infrastruktur Power tetap tersedia dan optimal kinerjanya.

Menyederhanakan operasi infrastruktur dengan layanan TLS:

Di seluruh tonggak siklus hidup IBM Power11, TLS menyediakan layanan bernilai tambah untuk menyederhanakan operasi seperti bantuan pakar di tempat untuk penginstalan, konfigurasi, dan pembaruan IBM Power, perlindungan data yang lebih kuat untuk membantu melindungi aset penting dan komitmen waktu perbaikan yang terjamin untuk membantu memastikan operasi bisnis tidak terganggu

Menanamkan AI di IBM Power11 dengan percaya diri:

IBM TLS akan memungkinkan layanan pengaturan dan penyetelan untuk kemampuan AI yang terintegrasi seperti IBM Spyre Accelerator untuk IBM Power. IBM Spyre Accelerator diharapkan akan tersedia pada Q4 2025.

Respons dan resolusi kesalahan otonom yang lebih cepat:

IBM sangat menyarankan klien untuk mengaktifkan IBM Call Home, karena 90% permintaan melalui Call Home diselesaikan dengan otomatisasi pada tahun 20241. Call Home adalah fitur bawaan di IBM Power yang secara otomatis memberi tahu TLS ketika kesalahan terdeteksi, memungkinkan IBM TLS untuk secara proaktif membuka kasus dukungan, menerima log teknis, dan memulai pemecahan masalah, seringkali bahkan sebelum klien melaporkan masalah. Selain itu, dukungan IBM Power11 telah ditingkatkan dengan antarmuka terpadu yang menggabungkan pembuatan kasus dukungan dengan pengumpulan log otomatis, transmisi log yang lancar melalui Call Home, dan analisis dan remediasi akar masalah yang lebih cepat melalui dukungan yang dibantu AI.