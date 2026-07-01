Membuat insight berbasis AI lebih mudah diintegrasikan dan dikelola dengan IBM® SQL Data Insights Pro

Dengan pembaruan terbaru dari IBM® SQL Data Insights Pro, ini membantu organisasi mengungkap pola, persamaan, dan hubungan yang tersembunyi dalam data perusahaan menggunakan AI langsung di IBM® Z.
Awal tahun ini pada bulan Maret 2026, kami meluncurkan IBM® SQL Data Insights Pro yang membawa AI langsung ke data Anda, memungkinkan organisasi menganalisis informasi sangat penting di tempat, menggunakan antarmuka SQL yang sudah dikenal. Hasilnya adalah insight yang lebih cepat, kompleksitas yang berkurang, dan kemampuan untuk mengoperasionalkan AI dalam sistem yang sudah menjalankan bisnis Anda.
Di seluruh industri, organisasi menggunakan volume besar data bernilai tinggi yang sering terkunci di dalam sistem inti seperti Db2 for z/OS, IMS dan VSAM. Data ini mendukung operasi bisnis penting, mulai dari transaksi keuangan dan rantai pasokan hingga catatan pelanggan dan pelaporan peraturan. Tetapi pendekatan analitik tradisional mengharuskan memindahkan data ini ke platform baru—menambahkan tantangan latensi, biaya, risiko, dan tata kelola.
SQL Data Insights Pro mengubah model itu.
Dengan menanamkan analisis kesamaan didukung AI, pencarian semantik, dan deteksi pola secara langsung di mana data berada, organisasi dapat:
Sistem ini memanfaatkan AI bukan sebagai eksperimen, tetapi sebagai bagian terintegrasi dari operasi bisnis sehari-hari. Sementara SQL Data Insights Pro telah diadopsi untuk menganalisis data Db2 for z/OS, perusahaan semakin membutuhkan pandangan yang lebih luas di semua sumber data inti mereka untuk membuatnya lebih mudah untuk diintegrasikan ke dalam alur kerja perusahaan dan menyederhanakan administrasi dan pemecahan masalah untuk tim di lingkungan produksi.
Dengan bekerja sama dengan IBM® Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro memperluas analisis berbasis AI di berbagai sumber data perusahaan yang lebih luas seperti IMS dan VSAM. Bersama-sama, mereka memungkinkan organisasi untuk sekarang menggunakan AI untuk menganalisis beragam sumber data dengan lancar bersama-sama, memecah silo di seluruh data terstruktur dan semi-terstruktur, dan mendapatkan insight yang lebih kaya dan lebih komprehensif di seluruh operasi.
Langkah ini membuka kemungkinan baru untuk analisis lintas domain, membantu tim mengungkap hubungan yang sebelumnya tersembunyi di seluruh sistem.
SQL Data Insights Pro sekarang melampaui Db2 for z/OS untuk menganalisis data perusahaan yang dapat diakses melalui Data Virtualization Manager, termasuk IMS dan VSAM. Hal ini menyiratkan organisasi dapat menerapkan deteksi berbasis AI dan analisis kesamaan di kumpulan data sangat penting yang lebih luas—tanpa memindahkannya atau mengubahnya.
Solusi ini dapat memberikan insight yang lebih komprehensif, lebih sedikit silo dan nilai yang lebih besar dari investasi data yang ada.
SQL Data Insights Pro sekarang mendukung REST API yang diperluas, dan operasi berbasis antarmuka baris perintah (CLI), memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan insight berbasis AI ke dalam aplikasi perusahaan, proses bisnis, dan kerangka kerja otomatisasi.
Langkah ini membantu mempercepat adopsi SQL Data Insights pro, memudahkan otomatisasi operasi administratif, menyederhanakan integrasi dengan aplikasi dan alur kerja, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi tim teknik.
Mengoperasikan solusi AI di lingkungan produksi memerlukan akses yang efisien ke informasi diagnostik dan status operasional. SQL Data Insights Pro memperkenalkan penampil log terintegrasi baru yang menyediakan akses langsung ke log pelatihan operasional dan model melalui antarmuka pengguna.
Data ini menyederhanakan pemantauan dan pemecahan masalah, yang mengarah ke diagnosis masalah yang lebih cepat dan dengan demikian penyelesaian memberikan transparansi operasional dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan untuk administrator dan tim teknik.
Dengan pembaruan ini, SQL Data Insights Pro memperkuat perannya sebagai analisis didukung AI dari lingkungan sangat penting di IBM® Z. Dengan menggabungkan pemrosesan AI di tempat dengan integrasi yang ditingkatkan dan visibilitas operasional, organisasi dapat lebih mudah menerapkan dan mengoperasikan SQL Data Insights Pro secara lebih efisien sambil membawa insight berbasis AI lebih dekat ke aplikasi perusahaan, dan proses bisnis yang bergantung padanya. Fitur-fitur ini akan tersedia mulai 26 Juni 2026.
Tertarik mempelajari bagaimana SQL Data Insights Pro dapat membantu mengungkap insight tersembunyi dalam data perusahaan Anda dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja bisnis Anda?