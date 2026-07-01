Membuat insight berbasis AI lebih mudah diintegrasikan dan dikelola dengan IBM® SQL Data Insights Pro

Awal tahun ini pada bulan Maret 2026, kami meluncurkan IBM® SQL Data Insights Pro yang membawa AI langsung ke data Anda, memungkinkan organisasi menganalisis informasi sangat penting di tempat, menggunakan antarmuka SQL yang sudah dikenal. Hasilnya adalah insight yang lebih cepat, kompleksitas yang berkurang, dan kemampuan untuk mengoperasionalkan AI dalam sistem yang sudah menjalankan bisnis Anda.

Di seluruh industri, organisasi menggunakan volume besar data bernilai tinggi yang sering terkunci di dalam sistem inti seperti Db2 for z/OS, IMS dan VSAM. Data ini mendukung operasi bisnis penting, mulai dari transaksi keuangan dan rantai pasokan hingga catatan pelanggan dan pelaporan peraturan. Tetapi pendekatan analitik tradisional mengharuskan memindahkan data ini ke platform baru—menambahkan tantangan latensi, biaya, risiko, dan tata kelola.

SQL Data Insights Pro mengubah model itu.

Dengan menanamkan analisis kesamaan didukung AI, pencarian semantik, dan deteksi pola secara langsung di mana data berada, organisasi dapat:

Mengidentifikasi pola perilaku pelanggan untuk meningkatkan personalisasi

Mengungkap inefisiensi operasional dalam rantai pasokan dan logistik

Mempercepat analisis regulasi dan kepatuhan

Mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas menggunakan data real-time yang tepercaya

Sistem ini memanfaatkan AI bukan sebagai eksperimen, tetapi sebagai bagian terintegrasi dari operasi bisnis sehari-hari. Sementara SQL Data Insights Pro telah diadopsi untuk menganalisis data Db2 for z/OS, perusahaan semakin membutuhkan pandangan yang lebih luas di semua sumber data inti mereka untuk membuatnya lebih mudah untuk diintegrasikan ke dalam alur kerja perusahaan dan menyederhanakan administrasi dan pemecahan masalah untuk tim di lingkungan produksi.

Dengan bekerja sama dengan IBM® Data Virtualization Manager (DVM), SQL Data Insights Pro memperluas analisis berbasis AI di berbagai sumber data perusahaan yang lebih luas seperti IMS dan VSAM. Bersama-sama, mereka memungkinkan organisasi untuk sekarang menggunakan AI untuk menganalisis beragam sumber data dengan lancar bersama-sama, memecah silo di seluruh data terstruktur dan semi-terstruktur, dan mendapatkan insight yang lebih kaya dan lebih komprehensif di seluruh operasi.

Langkah ini membuka kemungkinan baru untuk analisis lintas domain, membantu tim mengungkap hubungan yang sebelumnya tersembunyi di seluruh sistem.