Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Log jangka panjang, dampak jangka pendek: Apa yang baru di IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Gateway edge baru dan retensi log jangka panjang adalah solusi nyata untuk tantangan sehari-hari, seperti kompleksitas sistem, kenaikan biaya, dan investigasi yang tertunda.

diterbitkan 8 Januari 2026
Pria memegang laptop terbuka dengan tangan di keyboard di lorong penyimpanan gelap

Dengan versi IBM Guardium Data Protection 12.2.1, dua fitur utama—gateway edge dan retensi log jangka panjang—membantu kedua tim keamanan bekerja lebih cerdas, mengurangi upaya, dan mendapatkan kontrol yang lebih baik atas data yang sangat penting.

Mengapa ini penting

Untuk waktu yang lama, retensi data adalah proses standar yang harus Anda tangani. Simpan log, penuhi persyaratan, dan pertahankan semuanya selama bertahun-tahun. Namun, proses ini memakan biaya yang besar, membutuhkan alat yang rumit, dan memberikan nilai sehari-hari yang sangat kecil. Tim keamanan dan kepatuhan saat ini berada di bawah tekanan dari segala arah. Peraturan diperketat, audit berjalan lebih terperinci, dan insiden membutuhkan jawaban yang lebih cepat.

Sebagian besar tim sudah tahu data mereka tersebar, proses audit menjadi makin sulit, dan menanggapi permintaan akses berusia tiga tahun bisa memakan waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari. Untuk itu, fitur-fitur baru ini disediakan untuk menyederhanakan pekerjaan dan memberi Anda kontrol nyata tanpa menambah kompleksitas atau biaya.

Gateway edge: Operasi yang lebih sederhana dengan wawasan yang lebih cepat

Gateway edge membantu Anda mendapatkan visibilitas real-time ke aktivitas data, tepat di mana proses terjadi. Dibuat untuk berjalan di lingkungan Kubernetes, dapat diterapkan dekat dengan sumber data Anda dengan kebutuhan infrastruktur dan penyetelan manual yang lebih sedikit.

Berikut adalah 3 manfaat utama dari gateway edge:

  • Kinerja yang lebih baik dengan memantau data secara lokal alih-alih mengirimkannya ke seluruh jaringan.
  • Lebih sedikit overhead, berkat penskalaan otomatis dan penyiapan yang ringan.
  • Manajemen yang disederhanakan dengan kontrol terpusat yang bekerja di berbagai lingkungan.

Bagi analis, ini berarti peringatan dan log yang lebih tepat waktu dan akurat. Bagi arsitek, itu berarti penerapan dan pemeliharaan yang lebih mudah. Dan untuk kepemimpinan, ini mendukung operasi yang lebih efisien dan total biaya kepemilikan yang lebih rendah.

Retensi log jangka panjang: Data yang dapat diakses, bahkan hingga bertahun-tahun

Jika gateway edge meningkatkan cara Anda mengumpulkan data, retensi log jangka panjang mengubah cara Anda menggunakannya. Alih-alih menyimpan log bertahun-tahun dalam sistem yang sulit diakses, Guardium Data Protection kini memungkinkan Anda untuk menyimpannya di object storage berbiaya rendah yang masih dapat ditelusuri dan dilaporkan saat diperlukan.

Berikut 3 keuntungan utama untuk retensi log jangka panjang:

  • Penyimpanan lebih murah yang masih mendukung periode penyimpanan seperti 7 atau 10 tahun
  • Laporan bawaan dan pencarian mudah menggunakan SQL atau template, tanpa harus memulihkan data
  • Respon yang lebih cepat selama audit, investigasi, atau peninjauan internal

Bagi pengguna, ini berarti Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat, bahkan jika itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anda tidak memerlukan alat khusus atau proses yang panjang. Bagi kepemimpinan, ini menunjukkan tim Anda dapat merespons regulator dengan cepat dan tanpa stres.

Amankan database Anda sejak hari pertama

Untuk tim yang mengelola ratusan atau ribuan penyimpanan data, mengamankan masing-masing secara manual dapat memperlambat pengiriman dan meningkatkan risiko.

Dengan otomatisasi Terraform Guardium, proses audit, pemindaian kerentanan, dan orientasi sumber data diintegrasikan langsung ke dalam proses penyediaan. Itu berarti setiap database, baik cloud atau on-prem, dipantau dan dilindungi sejak awal. Ini menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan membantu meningkatkan keamanan tanpa memperlambat tim.

Solusi nyata untuk tantangan sehari-hari

Pembaruan ini bukan hanya tentang perbaikan back-end. Guardium saat ini juga menyertakan dasbor eksekutif yang diperbarui yang memberikan insight real-time tentang kinerja sistem, tempat kepatuhan berlaku dan berapa banyak waktu otomatisasi menghemat staf Anda. Baik Anda mengelola program atau menjalankan alat, visibilitas ini mendukung keputusan yang lebih cerdas dan dengan lebih sedikit kejutan.

Dibangun untuk pekerjaan yang benar-benar Anda lakukan, gateway edge baru dan retensi log jangka panjang lebih dari sekadar fitur baru. Solusi ini adalah cara nyata untuk mengatasi tantangan sehari-hari seperti kompleksitas sistem, kenaikan biaya, dan investigasi yang tertunda.

Solusi ini membantu tim berfokus melindungi data, bukan mengelola alat. Dan mereka mendukung orang-orang yang melakukan pekerjaan dan para pemimpin yang menjawabnya.

Jelajahi Guardium Data Protection

Mihai Iorga

Global Product Marketing Manager

IBM Guardium