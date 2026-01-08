Log jangka panjang, dampak jangka pendek: Apa yang baru di IBM Guardium Data Protection 12.2.1

Untuk waktu yang lama, retensi data adalah proses standar yang harus Anda tangani. Simpan log, penuhi persyaratan, dan pertahankan semuanya selama bertahun-tahun. Namun, proses ini memakan biaya yang besar, membutuhkan alat yang rumit, dan memberikan nilai sehari-hari yang sangat kecil. Tim keamanan dan kepatuhan saat ini berada di bawah tekanan dari segala arah. Peraturan diperketat, audit berjalan lebih terperinci, dan insiden membutuhkan jawaban yang lebih cepat.

Sebagian besar tim sudah tahu data mereka tersebar, proses audit menjadi makin sulit, dan menanggapi permintaan akses berusia tiga tahun bisa memakan waktu berjam-jam, mungkin berhari-hari. Untuk itu, fitur-fitur baru ini disediakan untuk menyederhanakan pekerjaan dan memberi Anda kontrol nyata tanpa menambah kompleksitas atau biaya.