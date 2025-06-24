Meluncurkan IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) adalah lompatan transformatif dalam solusi data dan analitik cloud.

Penawaran inovatif ini secara umum tersedia dan memberdayakan bisnis untuk menerapkan Netezza secara langsung di dalam Virtual Private Cloud (VPC) mereka sendiri, sehingga meningkatkan keamanan data dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola infrastruktur mereka. Model penerapan BYOC disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami, terlepas dari industri atau wilayah global. Hal ini membawa fleksibilitas dalam memilih lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan keunggulan Netezza dan menerapkan dalam lingkungan cloud mereka sendiri, bisnis dapat mengubah data cloud dan strategi analitik mereka.

Solusi ini sangat bermanfaat bagi organisasi yang lebih suka mempertahankan kontrol atas infrastruktur mereka sambil memanfaatkan keunggulan Netezza. Model penerapan BYOC, bersama dengan penawaran SaaS yang ada, memberikan pilihan kepada pelanggan kami. Baik itu tentang kedaulatan data, kepatuhan terhadap peraturan, atau preferensi untuk mengelola lingkungan cloud mereka sendiri, BYOC menawarkan solusi yang menarik.

Penawaran ini selaras dengan lingkungan cloud klien yang ada. Perangkat lunak ini menawarkan kerangka kerja integrasi yang kuat yang memastikan transisi yang lancar dan gangguan minimal pada operasi yang sedang berlangsung.