Meluncurkan IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24 Juni 2025

Penyusun

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) adalah lompatan transformatif dalam solusi data dan analitik cloud.

Penawaran inovatif ini secara umum tersedia dan memberdayakan bisnis untuk menerapkan Netezza secara langsung di dalam Virtual Private Cloud (VPC) mereka sendiri, sehingga meningkatkan keamanan data dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola infrastruktur mereka. Model penerapan BYOC disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami, terlepas dari industri atau wilayah global. Hal ini membawa fleksibilitas dalam memilih lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan keunggulan Netezza dan menerapkan dalam lingkungan cloud mereka sendiri, bisnis dapat mengubah data cloud dan strategi analitik mereka.

Solusi ini sangat bermanfaat bagi organisasi yang lebih suka mempertahankan kontrol atas infrastruktur mereka sambil memanfaatkan keunggulan Netezza. Model penerapan BYOC, bersama dengan penawaran SaaS yang ada, memberikan pilihan kepada pelanggan kami. Baik itu tentang kedaulatan data, kepatuhan terhadap peraturan, atau preferensi untuk mengelola lingkungan cloud mereka sendiri, BYOC menawarkan solusi yang menarik.

Penawaran ini selaras dengan lingkungan cloud klien yang ada. Perangkat lunak ini menawarkan kerangka kerja integrasi yang kuat yang memastikan transisi yang lancar dan gangguan minimal pada operasi yang sedang berlangsung.

Fitur dan kemampuan utama

Penawaran BYOC untuk Netezza SaaS menghadirkan beberapa fitur dan kemampuan menarik:

  • Kepatuhan yang ditingkatkan: Solusi ini membawa kepatuhan perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan menerapkannya di lingkungan mereka sendiri, perusahaan dapat mencapai kepatuhan yang lebih baik, bahkan memenuhi persyaratan yang paling ketat. Ini memastikan bahwa kebutuhan kepatuhan unik sepenuhnya ditangani.
  • Keamanan, pemantauan, dan audit: BYOC memberikan visibilitas dan kontrol yang tak tertandingi bagi klien atas lingkungan mereka. Pemantauan dan audit terperinci dari seluruh lingkungan, termasuk kontrol tingkat jaringan, memungkinkan mereka melacak dan menganalisis metrik kinerja dan keamanan dengan presisi. Tingkat detail ini sangat penting untuk mempertahankan postur keamanan yang kuat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
  • Konektivitas yang mulus ke sumber data: Penawaran BYOC meniadakan kebutuhan akan pengaturan jaringan yang rumit atau konfigurasi yang tidak praktis. Bisnis dapat terhubung dengan lancar ke sumber daya di dalam VPC atau akun cloud mereka sendiri, yang memberikan akses tak terbatas ke sumber data. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu penyiapan dan kerumitan, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk membuat batasan khusus mereka sendiri dan menentukan izin akses pada tingkat granular, memastikan jaringan mereka benar-benar terisolasi dan aman.
  • Efisiensi biaya dan infrastruktur: IBM Netezza as a Service BYOC dirancang untuk mengoptimalkan biaya. Bisnis hanya membayar langganan layanan perangkat lunak, sementara penyedia cloud menangani biaya komputasi dan infrastruktur. Model ini memungkinkan organisasi untuk menerapkan diskon atau kredit yang ada pada penyedia cloud mereka, yang mengarah pada potensi penghematan biaya.

Ubah strategi data dan analitik cloud Anda

Dalam bidang data dan analitik, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat adalah yang terpenting. IBM Netezza as a Service BYOC mendukung kebutuhan ini dengan menyediakan kemampuan analitik dengan kinerja tinggi. Dengan menggunakan solusi inovatif ini, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan biaya, dan mempertahankan kendali atas infrastruktur mereka. Alat ini membantu memanfaatkan kemampuan analitik canggih dalam lingkungan cloud yang aman dan fleksibel.

Seiring bisnis terus menghasilkan dan mengandalkan data dalam jumlah besar, IBM Netezza as a Service BYOC akan memainkan peran penting dalam membantu mereka menghadapi kompleksitas manajemen data dan analitik.

Ambil langkah selanjutnya untuk mengubah strategi data dan analitik cloud Anda hari ini!

