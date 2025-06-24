Meluncurkan IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud

24 Juni 2025
IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud (BYOC) adalah lompatan transformatif dalam solusi data dan analitik cloud.
Penawaran inovatif ini secara umum tersedia dan memberdayakan bisnis untuk menerapkan Netezza secara langsung di dalam Virtual Private Cloud (VPC) mereka sendiri, sehingga meningkatkan keamanan data dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola infrastruktur mereka. Model penerapan BYOC disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami, terlepas dari industri atau wilayah global. Hal ini membawa fleksibilitas dalam memilih lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan keunggulan Netezza dan menerapkan dalam lingkungan cloud mereka sendiri, bisnis dapat mengubah data cloud dan strategi analitik mereka.
Solusi ini sangat bermanfaat bagi organisasi yang lebih suka mempertahankan kontrol atas infrastruktur mereka sambil memanfaatkan keunggulan Netezza. Model penerapan BYOC, bersama dengan penawaran SaaS yang ada, memberikan pilihan kepada pelanggan kami. Baik itu tentang kedaulatan data, kepatuhan terhadap peraturan, atau preferensi untuk mengelola lingkungan cloud mereka sendiri, BYOC menawarkan solusi yang menarik.
Penawaran ini selaras dengan lingkungan cloud klien yang ada. Perangkat lunak ini menawarkan kerangka kerja integrasi yang kuat yang memastikan transisi yang lancar dan gangguan minimal pada operasi yang sedang berlangsung.
Penawaran BYOC untuk Netezza SaaS menghadirkan beberapa fitur dan kemampuan menarik:
Dalam bidang data dan analitik, kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dengan cepat adalah yang terpenting. IBM Netezza as a Service BYOC mendukung kebutuhan ini dengan menyediakan kemampuan analitik dengan kinerja tinggi. Dengan menggunakan solusi inovatif ini, perusahaan dapat meningkatkan keamanan data, meningkatkan kepatuhan, mengoptimalkan biaya, dan mempertahankan kendali atas infrastruktur mereka. Alat ini membantu memanfaatkan kemampuan analitik canggih dalam lingkungan cloud yang aman dan fleksibel.
Seiring bisnis terus menghasilkan dan mengandalkan data dalam jumlah besar, IBM Netezza as a Service BYOC akan memainkan peran penting dalam membantu mereka menghadapi kompleksitas manajemen data dan analitik.
Ambil langkah selanjutnya untuk mengubah strategi data dan analitik cloud Anda hari ini!
Pelajari lebih lanjut tentang IBM Netezza sebagai Layanan BYOC