Java pada usia 30 tahun ke atas: Bagaimana IBM Mengamankan masa depan Java

IBM meluncurkan rangkaian 4 solusi baru yang menarik yang akan mendukung Java untuk perusahaan di masa depan.
Beberapa bahasa pemrograman memiliki umur dan dampak yang sama dengan Java. Hampir tiga dekade sejak diluncurkan, Java tetap menjadi bahasa backend perusahaan nomor satu dan secara konsisten menempati peringkat ke-2 atau ke-3 secara keseluruhan dalam penggunaan oleh pengembang di seluruh dunia (TIOBE Index / RedMonk Rankings).
Dari memberdayakan sistem keuangan dan aplikasi pemerintah hingga mendukung beban kerja AI modern, kemampuan beradaptasi dan ketahanan Java telah memperkuat perannya sebagai landasan TI perusahaan.
Java terus berkembang karena:
Bagi perusahaan yang menjalankan beban kerja yang sangat penting, kekuatan ini berarti risiko yang lebih rendah, kinerja yang dapat diprediksi, dan nilai jangka panjang.
Terlepas dari kekuatannya, lingkungan Java terus berkembang:
Perusahaan membutuhkan jalur yang mempertahankan investasi mereka dalam aplikasi yang sangat penting sekaligus mendapatkan fleksibilitas arsitektur cloud-native modern.
IBM mendefinisikan ulang apa kemungkinan yang bisa dicapai dengan Java perusahaan dengan mengamankan sistem sangat penting Anda untuk jangka panjang, mendorong modernisasi, dan membuka peluang inovasi baru yang berani di seluruh hybrid cloud dan beban kerja berbasis AI.
Dibangun berlandaskan kepemimpinan selama puluhan tahun, IBM mengembangkan Java untuk era perusahaan dengan memberdayakan Anda untuk melindungi dan mengoptimalkan investasi Anda saat ini, memodernisasi dan memperluas sesuai kecepatan Anda sendiri, dan meluncurkan aplikasi dan layanan mikro baru dengan waktu proses dan alat pengembangan mutakhir.
Ini bukan hanya tentang menjaga operasi tetap berjalan, tetapi juga tentang memberikan panduan untuk masa depan. Masa depan infrastruktur Java perusahaan Anda tidak hanya cerah, tetapi juga tidak terbatas. Untuk itu, IBM meluncurkan rangkaian solusi baru yang menarik yang akan mendukung Java untuk perusahaan di masa depan:
IBM berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kepatuhan aplikasi Java 8 Anda yang ada selama Anda membutuhkannya.
Migrasi dari Java 8 ke versi LTS yang lebih baru (Java 11, 17, atau 21) dan waktu proses modern bisa menggunakan banyak sumber daya. IBM telah mengotomatiskan dan menyederhanakan proses penyampaian teknologi yang dapat:
Di mana pun Anda membawa aplikasi perusahaan Anda, JSphere Suite mempercepat proses Anda menuju modernisasi. Inti dari transformasi ini adalah Accelerator Modernisasi Aplikasi (AMA): pusat komando Anda untuk menilai, merencanakan, dan melaksanakan migrasi dengan presisi.
AMA memberi Anda tampilan yang jelas dan berbasis data dari seluruh infrastruktur aplikasi Anda, mengungkap upaya, biaya, dan kompleksitas untuk mencapai target lingkungan waktu proses Anda. Kemudian, alat ini melampaui rencana—mengintegrasikan langsung ke dalam IDE Anda untuk mengotomatiskan migrasi, mempercepat pengembangan, dan menjalankan aplikasi Anda di lingkungan baru lebih cepat dari yang Anda kira. Hasilnya? Waktu henti minimal, fleksibilitas maksimum, dan proses mencapai waktu proses Java modern tanpa gangguan.
IBM menghadirkan Java di mana pun beban kerja Anda berjalan. Dengan waktu proses tujuan yang dibuat untuk kebutuhan saat ini dan pertumbuhan masa depan secara on-prem, di cloud, di VM, atau dalam kontainer, jalur Anda jelas, dan teknologi ini siap mendukung Anda:
Disediakan sebagai bagian dari JSphere Suite for Java, alat-alat ini memungkinkan pengalaman Java cloud-native yang konsisten baik di lingkungan on premises, di cloud publik, atau di edge dan membantu Anda memastikan strategi aplikasi Anda di masa depan.
Perbatasan berikutnya untuk Java adalah dalam sistem otonom berbasis AI:
Quarkus berada di posisi yang baik untuk mendukung tim saat mereka membangun aplikasi dengan AI yang ditanamkan dan aplikasi AI agen yang dapat diskalakan, aman, dan dioptimalkan untuk tuntutan klien perusahaan.
Perjalanan Java perusahaan memasuki babak yang paling menarik dan IBM siap membimbing Anda melaluinya. Dengan pengalaman yang tak tertandingi dan rekam jejak yang terbukti dalam inovasi perusahaan, IBM memberikan stabilitas yang Anda butuhkan hari ini dan kemampuan transformatif yang Anda perlukan di masa mendatang.
Dari mengamankan dan mengoptimalkan infrastruktur Java Anda saat ini hingga mengotomatisasi modernisasi pada skala yang belum pernah tercapai sebelumnya, hingga mengoptimalkan kinerja cloud-native dan aplikasi agen yang didukung AI, IBM JSphere Suite memberi Anda alat untuk beroperasi dengan percaya diri dan cepat. Ini lebih dari sekadar peningkatan; ini adalah pembaruan atas apa yang dapat dilakukan Java untuk bisnis Anda.
Bagi para pemimpin TI, pilihannya jelas: raih momen, manfaatkan inovasi IBM, dan maksimalkan kemampuan Anda dengan Java selama 30 tahun berikutnya. Masa depan perusahaan Java ada di sini. Dengan IBM, Anda dapat melindungi investasi Anda yang sangat penting, memodernisasi dengan cepat, dan memimpin gelombang inovasi cloud-native dan AI berikutnya. Mari kita bangun 30 tahun ke depan dengan Java—bersama-sama.
