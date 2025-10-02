Java pada usia 30 tahun ke atas: Bagaimana IBM Mengamankan masa depan Java

IBM mendefinisikan ulang apa kemungkinan yang bisa dicapai dengan Java perusahaan dengan mengamankan sistem sangat penting Anda untuk jangka panjang, mendorong modernisasi, dan membuka peluang inovasi baru yang berani di seluruh hybrid cloud dan beban kerja berbasis AI.

Dibangun berlandaskan kepemimpinan selama puluhan tahun, IBM mengembangkan Java untuk era perusahaan dengan memberdayakan Anda untuk melindungi dan mengoptimalkan investasi Anda saat ini, memodernisasi dan memperluas sesuai kecepatan Anda sendiri, dan meluncurkan aplikasi dan layanan mikro baru dengan waktu proses dan alat pengembangan mutakhir.

Ini bukan hanya tentang menjaga operasi tetap berjalan, tetapi juga tentang memberikan panduan untuk masa depan. Masa depan infrastruktur Java perusahaan Anda tidak hanya cerah, tetapi juga tidak terbatas. Untuk itu, IBM meluncurkan rangkaian solusi baru yang menarik yang akan mendukung Java untuk perusahaan di masa depan: