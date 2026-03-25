Vakra—API eValuating dan Agen Pengambilan Pengetahuan menggunakan dialog multi-hop dan multi-sumber—adalah tolok ukur yang dapat dieksekusi berbasis alat yang dirancang untuk mengevaluasi seberapa baik agen AI bernalar secara menyeluruh dalam pengaturan seperti perusahaan.

Alih-alih menguji keterampilan yang terisolasi, VAKRA mengukur penalaran komposisi di seluruh API dan dokumen, menggunakan jejak eksekusi penuh untuk menilai apakah agen dapat menyelesaikan alur kerja multi-langkah dengan andal, bukan hanya langkah individu.

VAKRA menyediakan lingkungan yang dapat dieksekusi di mana agen berinteraksi dengan lebih dari 8.000 API yang dihosting secara lokal yang didukung oleh basis data nyata yang mencakup 62 domain, bersama dengan koleksi dokumen yang selaras dengan domain. Tugas dapat memerlukan rantai penalaran 3-7 langkah yang menggabungkan interaksi API terstruktur dengan pengambilan tidak terstruktur di bawah batasan penggunaan alat bahasa alami.