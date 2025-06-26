Memperkenalkan Top Actions di IBM Turbonomic: Optimasi Cloud Lebih Cerdas dimulai di sini

26 Juni 2025
Kami dengan senang mengumumkan peluncuran Top Actions, fitur baru di IBM Turbonomic yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat perjalanan pengoptimalan Anda.
Top Actions adalah fitur cerdas dan intuitif yang membantu pengguna dengan cepat mengidentifikasi dan memprioritaskan tindakan yang paling berdampak dan tidak mengganggu di seluruh lingkungan cloud mereka. Dengan memanfaatkan peringkat tindakan cerdas dan kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, Top Actions menampilkan rekomendasi paling berharga—dikelompokkan dan diberi peringkat dengan jelas—sehingga Anda dapat membuat keputusan yang lebih percaya diri dengan lebih cepat.
Tim CloudOps berada di bawah tekanan konstan untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi biaya, tanpa terkubur oleh rekomendasi dalam jumlah besar. Para pengguna Turbonomic memberi tahu kami bahwa meskipun platform ini menghasilkan insight pengoptimalan yang kuat, namun volume tindakan yang sangat banyak bisa menyebabkan kewalahan. Tanpa cara yang jelas untuk memprioritaskan, peningkatan kinerja penting atau peluang penghematan biaya dapat terlewat.
Top Actions mengatasi tantangan ini secara langsung dengan:
Ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk menyaring rekomendasi—dan lebih banyak waktu untuk mewujudkan nilai.
Dalam pengujian awal, pelanggan yang menggunakan Top Actions melaporkan waktu eksekusi yang lebih cepat untuk berbagai tugas pengoptimalan, dan banyak yang mencatat peningkatan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Dengan memunculkan tindakan yang paling relevan terlebih dahulu, tim dapat bertindak tegas dan menghindari kelumpuhan analisis yang sering menyertai lingkungan cloud berskala besar. Efisiensi ini tidak hanya mempercepat ROI tetapi juga membantu tim tetap tangkas dalam operasi cloud dinamis.
Top Actions dibuat khusus untuk para profesional CloudOps yang bertanggung jawab untuk menjalankan tindakan Turbonomic dan mendorong hasil yang terukur. Apa pun tujuan Anda, mengurangi pengeluaran cloud atau mencegah gangguan layanan, Top Actions membantu Anda berfokus pada hal yang paling penting.
Seorang pemimpin CloudOps berbagi, "Sebelum menggunakan Top Actions, kami menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari tahu rekomendasi mana yang harus kami ambil terlebih dahulu. Sekarang, tindakan yang paling berdampak—baik untuk kinerja maupun penghematan—sudah ada di depan mata, diprioritaskan dengan jelas, dan mudah dilaksanakan."
Top Actions sekarang tersedia di beranda Cloud di Turbonomic. Cukup masuk untuk melihat widget baru beraksi. Anda juga dapat mengunjungi dokumentasi Turbonomic untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara memulai.
Meskipun rilis awal berfokus pada tindakan cloud, kami tengah memperluas dukungan ke lingkungan lain.