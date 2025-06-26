Memperkenalkan Top Actions di IBM Turbonomic: Optimasi Cloud Lebih Cerdas dimulai di sini

Tim CloudOps berada di bawah tekanan konstan untuk mengoptimalkan kinerja dan mengurangi biaya, tanpa terkubur oleh rekomendasi dalam jumlah besar. Para pengguna Turbonomic memberi tahu kami bahwa meskipun platform ini menghasilkan insight pengoptimalan yang kuat, namun volume tindakan yang sangat banyak bisa menyebabkan kewalahan. Tanpa cara yang jelas untuk memprioritaskan, peningkatan kinerja penting atau peluang penghematan biaya dapat terlewat.

Top Actions mengatasi tantangan ini secara langsung dengan:

Menyoroti tindakan “mudah” yang dapat segera dieksekusi dengan risiko minimal

Mengategorikan tindakan berdasarkan sasaran seperti kinerja dan penghematan biaya

Menampilkan ringkasan yang efisien dari lima tindakan teratas per kategori, dengan opsi untuk menjelajahi lebih lanjut

Ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk menyaring rekomendasi—dan lebih banyak waktu untuk mewujudkan nilai.

Dalam pengujian awal, pelanggan yang menggunakan Top Actions melaporkan waktu eksekusi yang lebih cepat untuk berbagai tugas pengoptimalan, dan banyak yang mencatat peningkatan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Dengan memunculkan tindakan yang paling relevan terlebih dahulu, tim dapat bertindak tegas dan menghindari kelumpuhan analisis yang sering menyertai lingkungan cloud berskala besar. Efisiensi ini tidak hanya mempercepat ROI tetapi juga membantu tim tetap tangkas dalam operasi cloud dinamis.