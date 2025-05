Berbagai organisasi global mengandalkan IBM i untuk menjalankan aplikasi bisnis yang penting bagi bisnis karena keandalan, kinerja, dan biaya kepemilikannya yang rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, memodernisasi aplikasi IBM i telah menjadi hal penting bagi bisnis untuk mempertahankan daya saing, mendorong keamanan, dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mempercepat perjalanan transformasi digital.

Namun demikian, upaya modernisasi menghadapi tantangan seperti utang teknis, kompleksitas kode yang ada, dan risiko mengganggu operasi bisnis yang penting. RPG adalah bahasa pemrograman yang paling sering digunakan di IBM i dan menemukan pengembang RPG yang terampil semakin sulit. Mengatasi tantangan ini membutuhkan strategi holistik yang menggabungkan penggunaan alat berbantuan GenAI yang efektif dengan perencanaan yang cermat. Pendekatan semacam itu sangat penting untuk berhasil mengatasi rintangan dan mencapai tujuan modernisasi.

IBM dengan senang hati memperkenalkan IBM watsonx Code Assistant for i mendatang, asisten pengodean yang dirancang khusus untuk mempercepat modernisasi aplikasi IBM i. Alat ini diharapkan akan memberdayakan pengembang dengan mempercepat tugas modernisasi RPG dengan kemampuan didukung AI yang tersedia langsung di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE).

Saat ini masih berada dalam pratinjau pribadi, alat ini mampu memberikan penjelasan kode RPG yang mempertimbangkan konteks. Peningkatan selanjutnya diharapkan akan mencakup pembuatan kode, pembuatan kasus uji unit, dan fungsi transformasi.

IBM watsonx Code Assistant menggabungkan kekuatan Gen AI dan otomatisasi lanjutan untuk menyederhanakan pengodean dan mempercepat produktivitas, sehingga pengembang dari semua tingkat pengalaman dapat memberikan kode berkualitas tinggi secara efisien.

IBM watsonx Code for Assistant for i sedang dibangun di atas model kode IBM Granite unggulan yang disesuaikan untuk RPG dan IBM i. Ini dapat membantu memberikan penjelasan kode kontekstual yang unggul dan memberikan kualitas kode yang tinggi.

IBM watsonx Code for Assistant for i akan menawarkan opsi penerapan fleksibel penerapan hybrid on premĀ dan di cloud. Alat ini dirancang untuk mengurangi kurva pembelajaran dan meningkatkan produktivitas untuk programer baru maupun berpengalaman, menjadikannya pilihan cerdas untuk modernisasi IBM i.

Apakah Anda siap untuk merasakan kekuatan asisten pengodean Gen AI untuk IBM i? Jadilah yang pertama merasakanĀ IBM watsonx Code Assistant for i.

Bergabung dalam daftar tunggu hari ini

Penafian: Pernyataan mengenai rencana, arahan, dan maksud IBM dapat berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan atas kebijaksanaan IBM. Informasi mengenai kemungkinan produk mendatang dimaksudkan untuk menguraikan arah produk kami secara umum dan tidak boleh diandalkan dalam membuat keputusan pembelian. Informasi yang disebutkan mengenai kemungkinan produk mendatang bukan merupakan komitmen, janji, atau kewajiban hukum untuk memberikan materi, kode, atau fungsi apa pun. Informasi tentang kemungkinan produk mendatang tidak boleh dimasukkan ke dalam kontrak apa pun. Pengembangan, rilis, dan waktu dari fitur atau fungsi mendatang yang diuraikan untuk produk IBM tetap merupakan kebijaksanaan IBM.