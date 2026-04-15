Memperkenalkan Paket Aktivasi Sterling OMS AI agen dari IBM Expert Labs

IBM Expert Labs memperkenalkan Paket Aktivasi AI Agen Sterling Order Management System (OMS), penawaran layanan penyebaran cepat yang membawa agen AI yang siap pakai langsung ke Sterling OMS. Agen-agen ini dapat menanggapi pertanyaan, melakukan operasi pesanan umum, dan mengotomatiskan tugas rutin, seperti membantu organisasi mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi janji, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik.
Organisasi ritel dan B2B saat ini menghadapi lingkungan omnichannel yang semakin kompleks, meningkatnya harapan pelanggan, dan tekanan yang lebih tinggi untuk beroperasi secara efisien. Untuk tetap kompetitif, bisnis membutuhkan sistem yang tidak hanya memberikan insight, tetapi juga tindakan nyata.
Riset dari IBM Institute for Business Value menunjukkan bahwa organisasi mengadopsi model operasi AI agen, di mana agen perangkat lunak otonom mendukung orang dalam pengambilan keputusan, eksekusi, dan pengoptimalan berkelanjutan. Eksekutif mengharapkan agen AI ini untuk mulai melakukan alur kerja transaksional dan meningkatkan kecepatan operasional dalam waktu dekat. Dengan paket aktivasi ini, Sterling OMS sekarang diposisikan untuk mengambil keuntungan penuh dari transformasi ini.
Toolkit AI Agen OMS menyediakan seperangkat agen bawaan yang terintegrasi dengan Sterling OMS dan layanan pendukung seperti Sterling Intelligent Promising. Agen-agen ini dapat:
Organisasi dapat dengan cepat mengurangi overhead manual sambil meningkatkan kinerja dan keandalan pemenuhan pelanggan.
Beberapa hasil ini meliputi:
Paket aktivasi memungkinkan penerapan agen AI, dikonfigurasi dan terhubung dalam ekosistem OMS dan SIP klien. Pakar IBM memastikan agen terintegrasi dengan benar dan selaras dengan kebutuhan operasional, memungkinkan eksekusi yang andal dan ROI yang lebih cepat.
Dengan mengaktifkan agen AI dalam Sterling OMS, organisasi menciptakan fondasi untuk otomatisasi yang lebih luas di seluruh perusahaan. Melalui Toolkit AI Agen dan watsonx Orchestrate, OMS menjadi peserta aktif dalam alur kerja multisistem yang meningkatkan layanan pelanggan, koordinasi rantai pasokan, dan efisiensi operasional.
Layanan ini memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih dapat diprediksi berdasarkan praktik terbaik, memadukan keahlian Sterling OMS dan AI yang mendalam dengan fondasi yang dapat diskalakan untuk pertumbuhan masa depan. Organisasi mendapatkan nilai langsung sambil membangun pengetahuan dan kepercayaan yang diperlukan untuk menskalakan AI agen dari waktu ke waktu.