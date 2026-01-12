Memperkenalkan Penilaian Keamanan AI Cepat: Amankan Inovasi AI Anda dengan IBM dan Palo Alto Networks

Penilaian dua minggu ini memberikan pendekatan terstruktur untuk menemukan, menilai, dan memprioritaskan risiko keamanan AI di seluruh lingkungan cloud.
IBM Consulting Cybersecurity Services, bekerja sama dengan Palo Alto Networks Prisma AIRS, memperkenalkan Penilaian Keamanan AI Cepat: sebuah program terfokus yang dipimpin oleh pakar, dirancang untuk mengungkap risiko keamanan AI hanya dalam dua minggu.
Dengan pesatnya pengadopsian AI, muncul risiko baru: peran IAM yang salah konfigurasi, penerapan AI bayangan, dan alat keamanan yang terfragmentasi dapat membuat organisasi rentan terhadap pelanggaran keamanan, celah kepatuhan, dan gangguan operasional. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, 97% organisasi yang melaporkan pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses yang tepat dan penerapan AI bayangan dapat meningkatkan biaya pelanggaran sebesar USD 670.000.
Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan ini, penilaian selama dua minggu ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk menemukan, menilai, dan memprioritaskan risiko keamanan AI di seluruh lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan metodologi IBM yang telah terbukti dan Prisma AIRS—platform keamanan AI terlengkap di industri ini—penilaian ini memberikan:
Setelah menyelesaikan penilaian, Anda akan menerima:
Penilaian Keamanan AI Cepat membantu organisasi:
Penilaian Keamanan AI Cepat gabungan kami mengombinasikan metodologi penyampaian layanan IBM dengan Prisma AIRS dalam satu tujuan—menyederhanakan proses orientasi, akses, dan pelaporan sehingga klien mendapatkan insight yang lebih cepat dan jelas tanpa perlu menggabungkan berbagai alat atau tim.
Jaringan penyampaian layanan IBM di seluruh dunia dikelola oleh para profesional yang memegang sertifikasi Palo Alto Networks, menghadirkan kualitas dan keahlian yang konsisten ke setiap wilayah sekaligus menyesuaikan rekomendasi dengan peraturan lokal dan praktik perusahaan.
Kemampuan keamanan AI Palo Alto Networks yang, dipasangkan dengan jangkauan operasional dan logistik IBM, membantu klien mencapai cakupan perlindungan yang lebih kuat, ketersediaan solusi yang lebih tinggi, dan kinerja yang dapat diandalkan di seluruh lingkungan multi-cloud.
IBM dan Palo Alto Networks akan melakukan Penilaian Keamanan AI Cepat selama 2 minggu untuk membantu mengamankan penerapan AI Anda dan membangun fondasi yang kuat untuk inovasi yang bertanggung jawab.