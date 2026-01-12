Memperkenalkan Penilaian Keamanan AI Cepat: Amankan Inovasi AI Anda dengan IBM dan Palo Alto Networks

Dengan pesatnya pengadopsian AI, muncul risiko baru: peran IAM yang salah konfigurasi, penerapan AI bayangan, dan alat keamanan yang terfragmentasi dapat membuat organisasi rentan terhadap pelanggaran keamanan, celah kepatuhan, dan gangguan operasional. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, 97% organisasi yang melaporkan pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses yang tepat dan penerapan AI bayangan dapat meningkatkan biaya pelanggaran sebesar USD 670.000.

Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan ini, penilaian selama dua minggu ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk menemukan, menilai, dan memprioritaskan risiko keamanan AI di seluruh lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan metodologi IBM yang telah terbukti dan Prisma AIRS—platform keamanan AI terlengkap di industri ini—penilaian ini memberikan: