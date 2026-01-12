Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memperkenalkan Penilaian Keamanan AI Cepat: Amankan Inovasi AI Anda dengan IBM dan Palo Alto Networks

Penilaian dua minggu ini memberikan pendekatan terstruktur untuk menemukan, menilai, dan memprioritaskan risiko keamanan AI di seluruh lingkungan cloud.

diterbitkan 12 Januari 2026
Ilustrasi digital dengan titik-titik warna-warni di bagian kiri halaman dengan simbol kunci di tengah dan titik hitam putih di kanan

IBM Consulting Cybersecurity Services, bekerja sama dengan Palo Alto Networks Prisma AIRS, memperkenalkan Penilaian Keamanan AI Cepat: sebuah program terfokus yang dipimpin oleh pakar, dirancang untuk mengungkap risiko keamanan AI hanya dalam dua minggu.

Apa itu Rapid AI Security Assessment?

Dengan pesatnya pengadopsian AI, muncul risiko baru: peran IAM yang salah konfigurasi, penerapan AI bayangan, dan alat keamanan yang terfragmentasi dapat membuat organisasi rentan terhadap pelanggaran keamanan, celah kepatuhan, dan gangguan operasional. Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data IBM, 97% organisasi yang melaporkan pelanggaran terkait AI tidak memiliki kontrol akses yang tepat dan penerapan AI bayangan dapat meningkatkan biaya pelanggaran sebesar USD 670.000.

Untuk membantu perusahaan mengatasi tantangan ini, penilaian selama dua minggu ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk menemukan, menilai, dan memprioritaskan risiko keamanan AI di seluruh lingkungan cloud. Dengan memanfaatkan metodologi IBM yang telah terbukti dan Prisma AIRS—platform keamanan AI terlengkap di industri ini—penilaian ini memberikan:

  • Penemuan dan inventaris Infrastruktur AI (AI-BOM): Penemuan komprehensif model AI, agen, aplikasi, dan komponen ekosistem di seluruh lingkungan yang ditargetkan.
  • Deteksi AI bayangan: Identifikasi penerapan yang tidak sah dan pelanggaran kebijakan dengan cepat.
  • Evaluasi postur keamanan: Evaluasi kesalahan konfigurasi, kerentanan, dan kesenjangan kepatuhan di seluruh beban kerja AI.
  • Peta jalan yang dapat ditindaklanjuti: Dapatkan rekomendasi prioritas yang selaras dengan kerangka kerja seperti NIST AI RMF, UU AI Uni Eropa dan ISO/IEC 42001.

Hasil utama dari penyelesaian penilaian

Setelah menyelesaikan penilaian, Anda akan menerima:

  • Laporan Inventarisasi Aset AI (AI-BOM): Inventarisasi terstruktur model AI, agen, dan aplikasi.
  • Laporan Risiko Terperinci: Identifikasi kesalahan konfigurasi, kerentanan, dan kesenjangan kepatuhan.
  • Pembacaan Eksekutif: Rekomendasi yang diprioritaskan dan dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko dan memperkuat tata kelola.

Mengapa Penilaian Keamanan AI Cepat itu penting

Penilaian Keamanan AI Cepat membantu organisasi:

  • Mendapatkan visibilitas tentang aset AI yang terpapar risiko dan penerapan AI bayangan.
  • Memahami risiko keamanan utama dan kesenjangan kepatuhan.
  • Segera mengambil langkah untuk mengurangi risiko dan meningkatkan tata kelola tanpa memperlambat inovasi.

Mengapa IBM dan Palo Alto Networks?

Penilaian Keamanan AI Cepat gabungan kami mengombinasikan metodologi penyampaian layanan IBM dengan Prisma AIRS dalam satu tujuan—menyederhanakan proses orientasi, akses, dan pelaporan sehingga klien mendapatkan insight yang lebih cepat dan jelas tanpa perlu menggabungkan berbagai alat atau tim.

Jaringan penyampaian layanan IBM di seluruh dunia dikelola oleh para profesional yang memegang sertifikasi Palo Alto Networks, menghadirkan kualitas dan keahlian yang konsisten ke setiap wilayah sekaligus menyesuaikan rekomendasi dengan peraturan lokal dan praktik perusahaan.

Kemampuan keamanan AI Palo Alto Networks yang, dipasangkan dengan jangkauan operasional dan logistik IBM, membantu klien mencapai cakupan perlindungan yang lebih kuat, ketersediaan solusi yang lebih tinggi, dan kinerja yang dapat diandalkan di seluruh lingkungan multi-cloud.

Mulailah hari ini

IBM dan Palo Alto Networks akan melakukan Penilaian Keamanan AI Cepat selama 2 minggu untuk membantu mengamankan penerapan AI Anda dan membangun fondasi yang kuat untuk inovasi yang bertanggung jawab.

Jadwalkan penilaian Anda

Pratheek Karnati

CTO, Data & Security for AI

Cloud Security Services

Dinesh Nagarajan

Global Partner - Cybersecurity

IBM Consulting

Tim van Den Heede

Vice President Global Security Services Sales

IBM

Shlomi Kramer

Partner, Global Business Executive for Palo Alto

IBM