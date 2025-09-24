Memperkenalkan IBM Envizi Emissions API: Menyederhanakan perhitungan emisi

IBM sangat senang untuk mempratinjau IBM Envizi Emissions API, produk baru dalam Envizi ESG Suite yang menyertakan perhitungan gas rumah kaca (GRK) langsung ke alat yang sudah digunakan organisasi.

Dirancang sebagai mesin ringan berbasis API, IBM Envizi Emissions API membuat perhitungan emisi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diintegrasikan. API mendukung pengguna untuk membangun kalkulator emisi mereka sendiri.

Menarik bagi perusahaan yang ingin terus menggunakan spreadsheet untuk perhitungan emisi mereka dan vendor perangkat lunak yang membangun solusi mereka sendiri, API menawarkan jalur cepat yang sederhana untuk perhitungan emisi dan pustaka faktor terkelola dan selaras dengan standar yang dapat disematkan dengan lancar ke dalam alur kerja mereka.