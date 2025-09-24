Memperkenalkan IBM Envizi Emissions API: Menyederhanakan perhitungan emisi

Sematkan perhitungan emisi dengan lancar ke dalam alat Anda yang ada, didukung oleh faktor emisi global dan regional.
IBM sangat senang untuk mempratinjau IBM Envizi Emissions API, produk baru dalam Envizi ESG Suite yang menyertakan perhitungan gas rumah kaca (GRK) langsung ke alat yang sudah digunakan organisasi.
Dirancang sebagai mesin ringan berbasis API, IBM Envizi Emissions API membuat perhitungan emisi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diintegrasikan. API mendukung pengguna untuk membangun kalkulator emisi mereka sendiri.
Menarik bagi perusahaan yang ingin terus menggunakan spreadsheet untuk perhitungan emisi mereka dan vendor perangkat lunak yang membangun solusi mereka sendiri, API menawarkan jalur cepat yang sederhana untuk perhitungan emisi dan pustaka faktor terkelola dan selaras dengan standar yang dapat disematkan dengan lancar ke dalam alur kerja mereka.
Baik perusahaan maupun penyedia perangkat lunak menghadapi tantangan yang signifikan saat ini:
Di sinilah Envizi Emissions API berperan: menghilangkan hambatan bagi perusahaan yang membutuhkan jalur pelaporan emisi yang lebih sederhana dan lebih cepat menggunakan Excel, sekaligus menyediakan vendor perangkat lunak dengan mesin yang siap digunakan dan selaras dengan standar yang dapat ditanam dengan lancar ke platform mereka.
Didukung oleh pustaka berisi lebih dari 140.000 kumpulan data emisi yang diakui di dunia, API memastikan kumpulan faktor terbaru dan transparan.
Bagi perusahaan, ini berarti menghilangkan kesalahan manusia dan proses yang membutuhkan banyak konsultan dengan penghitungan Cakupan 1, 2, dan 3 yang instan menggunakan Excel. Untuk vendor perangkat lunak, ini menciptakan fondasi untuk aplikasi sadar karbon yang berbeda, yang memberikan insight operasional real-time, dan mendukung inisiatif dekarbonisasi dalam skala besar.
Envizi Emissions API dirancang untuk pengalaman orientasi yang lancar. Dengan panduan memulai langkah demi langkah, templat Excel yang dibangun sebelumnya, dan titik akhir API modular, organisasi dapat mulai membuat perhitungan dengan cepat.
Pengguna juga memiliki fleksibilitas untuk memilih kumpulan data emisi dari berbagai sumber global dan regional, yang mendukung penghitungan yang transparan dan selaras dengan protokol. Time to value lebih cepat membantu tim tetap berfokus pada tujuan keberlanjutan ketimbang bergelut dengan kompleksitas teknis.
Envizi Emissions API dari IBM memberdayakan organisasi untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari pengambilan keputusan sehari-hari. Ini bukan hanya menyangkut kepatuhan, melainkan membuka efisiensi, memungkinkan transparansi, dan mempercepat kemajuan menuju masa depan rendah karbon.
Pelajari dan mulai gunakan IBM Envizi Emissions API untuk meningkatkan strategi keberlanjutan Anda. Daftar pada daftar tunggu pratinjau hari ini dan ambil langkah pertama menuju perhitungan emisi yang lancar dan dapat diskalakan.