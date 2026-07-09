IBM® Mengumumkan IBM® Bob Premium Package for i untuk Mempercepat pengembangan dan modernisasi aplikasi IBM® i

Memodernisasi aplikasi IBM® i memerlukan lebih dari sekadar bantuan AI untuk pengodean. Diperlukan AI yang memahami logika bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun, bahasa pemrograman khusus, serta alur kerja yang digunakan tim enterprise untuk memodernisasi sistem sangat penting dengan lebih percaya diri.

Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan umum IBM® Bob Premium Package for i, yang menghadirkan kemampuan pengembangan dan modernisasi yang didukung AI langsung kepada tim IBM® i. IBM® Bob adalah mitra pengembangan AI pertama untuk pengembang perusahaan yang membantu merencanakan, melaksanakan, memvalidasi, dan mengatur tugas modernisasi di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Melalui Premium Package for i, IBM® Bob memperluas pengalaman dengan kemampuan khusus untuk IBM® i yang dirancang bagi portofolio aplikasi IBM® i yang bersifat sangat penting, termasuk RPG, COBOL, CL, Db2 for i, serta alur kerja pengembangan native IBM® i yang mendukung kebutuhan modernisasi nyata tim enterprise.

Dirancang sesuai dengan cara kerja pengembang IBM® i, Premium Package for i membantu tim memahami kode yang kompleks, menghasilkan dan memfaktor ulang aplikasi, membuat dokumentasi, mendukung proses pengujian, serta memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat dan penuh percaya diri, tanpa mengorbankan logika bisnis yang menjadi andalan organisasi dalam operasional sehari-hari.