IBM® Mengumumkan IBM® Bob Premium Package for i untuk Mempercepat pengembangan dan modernisasi aplikasi IBM® i

Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan umum IBM® Bob Premium Package for i, yang menghadirkan kemampuan pengembangan dan modernisasi yang didukung AI langsung kepada tim IBM® i.
Memodernisasi aplikasi IBM® i memerlukan lebih dari sekadar bantuan AI untuk pengodean. Diperlukan AI yang memahami logika bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun, bahasa pemrograman khusus, serta alur kerja yang digunakan tim enterprise untuk memodernisasi sistem sangat penting dengan lebih percaya diri.
Hari ini, IBM® mengumumkan ketersediaan umum IBM® Bob Premium Package for i, yang menghadirkan kemampuan pengembangan dan modernisasi yang didukung AI langsung kepada tim IBM® i. IBM® Bob adalah mitra pengembangan AI pertama untuk pengembang perusahaan yang membantu merencanakan, melaksanakan, memvalidasi, dan mengatur tugas modernisasi di seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Melalui Premium Package for i, IBM® Bob memperluas pengalaman dengan kemampuan khusus untuk IBM® i yang dirancang bagi portofolio aplikasi IBM® i yang bersifat sangat penting, termasuk RPG, COBOL, CL, Db2 for i, serta alur kerja pengembangan native IBM® i yang mendukung kebutuhan modernisasi nyata tim enterprise.
Dirancang sesuai dengan cara kerja pengembang IBM® i, Premium Package for i membantu tim memahami kode yang kompleks, menghasilkan dan memfaktor ulang aplikasi, membuat dokumentasi, mendukung proses pengujian, serta memodernisasi aplikasi dengan lebih cepat dan penuh percaya diri, tanpa mengorbankan logika bisnis yang menjadi andalan organisasi dalam operasional sehari-hari.
IBM® Bob Premium Package for i dirancang untuk bekerja langsung dengan lingkungan IBM® i yang aktif, anggota sumber, dan konteks aplikasi. Pengembang dapat membaca, menulis, dan mengompilasi kode dalam satu alur kerja, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyalin kode sumber ke alat yang terpisah atau berpindah-pindah di antara pengalaman pengembangan yang terfragmentasi. Karena Bob terhubung secara native ke IBM® i, kemampuan AI yang dihadirkannya didasarkan pada struktur aplikasi dan konteks platform yang sebenarnya. Hal ini membantu pengembang memperoleh penjelasan yang lebih akurat, output yang lebih berkualitas, serta panduan modernisasi yang selaras dengan praktik pengembangan IBM® i. Dengan menghadirkan AI langsung ke dalam alur kerja IBM® i, tim dapat mempercepat pengembangan sekaligus mempertahankan kendali, keandalan, dan rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi sangat penting. ===
Konteks langsung tersebut dapat diterjemahkan menjadi penghematan waktu yang berarti ketika pengembang perlu menyelidiki dan mendokumentasikan perilaku aplikasi. Jasmine Kaczmarek, Wakil Presiden Teknologi di distributor toko serba ada MR Williams, berbagi: “Hanya dengan 20 menit dan bantuan alat ini, saya dapat menyelidiki laporan, melacak logika lapangan, memahami perhitungan, dan mendokumentasikan masalah tersebut. Apa yang telah memakan waktu enam jam bagi pengembang senior sehari sebelumnya, saya dapat mencapai 18X lebih cepat.”
Premium Package for i menghadirkan keterampilan terkurasi dan alur kerja berbasis agen yang dioptimalkan untuk tugas pengembangan dan modernisasi IBM® i. Kemampuan ini membantu pengembang memahami program RPG dan COBOL yang kompleks, mengonversi RPG Fixed-Format ke Free-Format, memecah aplikasi monolitik menjadi struktur modular, menghasilkan kode RPG, CL, COBOL, dan DDS, menyusun dokumentasi teknis, serta membuat uji unit untuk validasi.
Dibandingkan mengandalkan prompt umum yang hasilnya tidak selalu konsisten, tim IBM® i dapat memanfaatkan keterampilan yang dirancang oleh para pakar untuk menghasilkan output yang lebih konsisten, dapat diulang, dan berkualitas tinggi. Alur kerja berbasis agen memandu proses modernisasi secara bertahap, mulai dari analisis dan perencanaan hingga implementasi dan validasi, sehingga pengembang tetap memiliki kendali di setiap tahap.
Mode basis daya membekali Bob—dengan keterampilan dan alur kerja berbasis agen—untuk membantu tim IBM® i menganalisis, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah kueri, sekaligus menyediakan pengetahuan mendalam tentang SQL dan DDS lama. Mode ini membantu mengatasi keterbatasan keahlian database yang sering dihadapi tim pengembang IBM® i saat ini.
Tim juga merasakan dukungan yang lebih baik dalam perencanaan proyek. Bob Richardson, ERP Support Analyst di Wynne Systems, mengatakan: “Hal pertama yang saya perhatikan dari IBM® Bob adalah tingkat detail yang jauh lebih tinggi dibandingkan AI lain. Saya menggunakan AI untuk menyusun dan menjalankan rencana berbagai proyek. Dengan prompt yang sama, rencana yang dihasilkan Bob selalu jauh 10 kali lebih terperinci daripada AI lainnya. Penjelasannya lebih spesifik, lebih lengkap, dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang setiap tahap proyek, dari awal hingga selesai.”
IBM® Bob juga membantu mempertahankan pengetahuan yang tersimpan dalam basis kode yang besar dan minim dokumentasi. Marina Schwenk, Senior Programmer di Innovative Software Solutions, mengatakan: ”Saat mulai menggunakan Bob, kami langsung mendokumentasikan program dengan lebih dari 90.000 baris kode. Bob mampu mengidentifikasi dan memberi label pada seluruh input, output, serta struktur file, lengkap dengan fungsi dan logika pentingnya. Yang paling berharga, Bob menghasilkan dokumentasi yang dapat langsung digunakan oleh pengembang baru yang mulai bekerja dengan IBM® i.”
Dengan konektivitas native ke IBM® i, keterampilan yang dikurasi, dan alur kerja berbasis agen, IBM® Bob Premium Package for i menawarkan lebih dari sekadar bantuan pengodean. Paket Premium ini memperluas kemampuan IBM® Bob dengan memanfaatkan puluhan tahun keahlian IBM® di platform IBM® i melalui alur kerja khusus, keterampilan yang dirancang untuk kebutuhan spesifik, dan pemahaman mendalam terhadap platform, sehingga membantu tim memodernisasi aplikasi dengan lebih percaya diri tanpa mengorbankan keandalan.
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