Agentic Control Plane di IBM® watsonx Orchestrate: Satu tempat untuk mengontrol setiap agen AI

Agentic Control Plane di IBM® watsonx Orchestrate menghadirkan operasional, tata kelola, dan skalabilitas dalam satu platform, sehingga agen AI yang Anda bangun dapat memberikan nilai nyata dan terukur di seluruh bisnis Anda
Agen AI hanya akan memberikan nilai apabila Anda dapat melihat apa yang mereka lakukan, mengendalikan cara mereka berperilaku, serta menskalakan kemampuan yang terbukti efektif. Bagi sebagian besar perusahaan, kesenjangan antara membangun agen AI dan menjalankannya secara andal di lingkungan produksi merupakan titik di mana momentum implementasi sering terhenti.
Pada Juni 2026, IBM® watsonx Orchestrate memperkenalkan Agentic Control Plane di AWS dan IBM® Cloud, sebuah pengalaman terpusat untuk mengoperasikan, mengelola, dan meningkatkan skala agen AI di seluruh lingkungan perusahaan. Dengan Agentic Control Plane, Anda memperoleh visibilitas menyeluruh terhadap aktivitas agen AI, kontrol bawaan untuk mengelola perilakunya, katalog bersama untuk menskalakan penggunaan kembali di seluruh organisasi, serta fitur penjadwalan bawaan untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang, semuanya dalam satu platform.
Agentic Control Plane dirancang dengan pendekatan terbuka, sehingga dapat bekerja dengan agen AI, alat, dan sistem yang sudah Anda gunakan. Solusi ini terintegrasi dengan alur kerja, data, dan aplikasi di seluruh organisasi. Selain itu, Agentic Control Plane juga menyediakan kontrol keamanan, tata kelola, dan kepatuhan bawaan yang tepercaya, sehingga Anda dapat menjalankan AI dengan percaya diri di lingkungan cloud maupun on-premises.
Setelah agen AI dipindahkan ke lingkungan produksi, sebagian besar tim tidak memiliki visibilitas yang jelas mengenai apa yang mengalami kegagalan, penyebabnya, maupun risiko yang ditimbulkannya. Agentic Control Plane yang baru memberikan visibilitas dan kontrol yang diperlukan untuk memantau serta menindaklanjuti kondisi tersebut.
Dasbor operasional menampilkan peringatan prioritas terkait operasional, insiden, dan insight, sehingga Anda dapat segera mengetahui hal-hal yang memerlukan perhatian tanpa harus menelusuri log. Analitik agen AI melacak tren penggunaan, kinerja, dan keandalan dari waktu ke waktu. Selain itu, ketika terjadi masalah, agen operasional yang terintegrasi memungkinkan Anda melakukan investigasi menggunakan bahasa alami tanpa memerlukan bahasa kueri maupun keahlian khusus.
Kontrol tata kelola dibangun langsung ke dalam pengalaman yang sama. Manajemen kebijakan menerapkan aturan pada waktu proses sehingga perilaku agen AI tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan. Pemantauan kesehatan kredensial mendeteksi koneksi yang rusak atau hilang sebelum menyebabkan kegagalan. Ikhtisar Akses Agen memberikan visibilitas mengenai agen AI mana yang memiliki akses ke integrasi dan sumber data tertentu. Sementara itu, Content Guardrails mendeteksi dan memblokir output yang tidak sesuai sebelum mencapai pengguna.
Hasil adalah visibilitas dan penegakan ujung ke ujung di seluruh armada agen Anda yang bukan lapisan tata kelola terpisah yang dibahas nanti, tetapi sebagai bagian dari cara agen beroperasi sejak hari pertama.
Di sebagian besar perusahaan, logika agen AI yang sama sering kali dibangun ulang oleh tim yang berbeda karena mereka tidak mengetahui bahwa versi lain sudah tersedia. Katalog Agen mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan mekanisme bagi pengembang untuk memublikasikan agen AI yang telah teruji agar dapat digunakan kembali di seluruh penyewa organisasi. Solusi ini dilengkapi dengan metadata, pengelolaan versi, dan manajemen dependensi yang menjadikan penggunaan bersama benar-benar praktis, bukan sekadar konsep.
Saat Anda menerbitkan agen AI ke dalam katalog, Anda dapat melampirkan deskripsi, kategori, dan ikon agar agen tersebut mudah ditemukan. Anda juga dapat mengelola versinya menggunakan semantic versioning serta memelihara changelog seiring perkembangannya. Jika agen memiliki dependensi, seperti agen kolaborator atau alat Python, dependensi tersebut akan disertakan secara otomatis saat agen diterbitkan ke katalog. Proses penerbitan ini menghasilkan snapshot yang stabil di dalam katalog, sehingga tim lain dapat menggunakan versi yang telah tervalidasi, sementara Anda tetap dapat melanjutkan pengembangan pada versi berikutnya.
Karena watsonx Orchestrate dirancang dengan pendekatan terbuka, katalog ini dapat bekerja dengan agen AI, alat, dan sistem yang telah dibangun oleh tim Anda. Dengan demikian, Anda tidak perlu memulai dari awal atau mengganti solusi yang sudah berjalan dengan baik, melainkan cukup membuatnya tersedia untuk digunakan kembali di seluruh organisasi.
Seiring otomatisasi menjadi semakin kompleks, alur kerja yang mendasarinya juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Tiga peningkatan pada pembuat alur kerja secara langsung dirancang untuk menjawab kebutuhan ini.
Decision Tables menggantikan logika percabangan yang kompleks dengan format low-code yang terstruktur, sehingga lebih mudah dibaca dan dipelihara oleh tim bisnis maupun tim teknis. Parallel Execution memungkinkan langkah-langkah yang bersifat independen, seperti pemanggilan API dan proses latar belakang, dijalankan secara bersamaan sehingga mengurangi waktu eksekusi keseluruhan alur kerja. Observability Tracing memberikan visibilitas terhadap perubahan konteks di sepanjang alur kerja, sehingga memudahkan dan mempercepat proses pelacakan serta penyelesaian masalah saat terjadi kendala.
Hasil adalah alur kerja yang lebih cepat untuk dibangun, lebih mudah untuk di-debug, dan lebih mudah dirawat saat mereka menskalakan.
Banyak pekerjaan di lingkungan perusahaan mengikuti pola yang dapat diprediksi—seperti laporan mingguan, pemeriksaan pemantauan harian, atau pemberitahuan berkala—namun tetap memerlukan seseorang untuk memulainya. Agen AI dan alur kerja yang dapat dijadwalkan menghilangkan ketergantungan tersebut dengan memungkinkan Anda mengonfigurasi eksekusi otomatis langsung melalui konfigurasi agen itu sendiri.
Anda dapat menentukan aset mana yang memenuhi syarat untuk dijadwalkan serta mengatur frekuensi pelaksanaannya. Hasilnya, pekerjaan rutin seperti pelaporan berkala, pengingat berulang, tugas pemeliharaan, dan siklus pemantauan dapat berjalan secara konsisten tanpa memerlukan intervensi manual. Dengan demikian, proses-proses penting tidak lagi terlewat hanya karena seseorang lupa menjalankannya.
Membangun agen AI hanyalah langkah awal. Tantangan yang lebih besar dan lebih penting adalah menjalankannya dalam skala besar dengan visibilitas, tata kelola, dan keandalan operasional yang dibutuhkan oleh lingkungan produksi perusahaan. Rilis ini semakin memperkuat posisi watsonx Orchestrate sebagai agentic control plane untuk mengelola dan meningkatkan skala AI di seluruh bisnis Anda. Solusi ini cukup terbuka untuk bekerja dengan aset yang telah Anda bangun, terintegrasi dengan data dan aplikasi di seluruh organisasi, serta didukung oleh kontrol keamanan dan kepatuhan yang diperlukan oleh perusahaan.
Kemampuan ini kini tersedia di AWS dan IBM® Cloud, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk menerapkannya pada lingkungan tempat bisnis Anda telah beroperasi.