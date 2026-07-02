Agentic Control Plane di IBM® watsonx Orchestrate: Satu tempat untuk mengontrol setiap agen AI

Agen AI hanya akan memberikan nilai apabila Anda dapat melihat apa yang mereka lakukan, mengendalikan cara mereka berperilaku, serta menskalakan kemampuan yang terbukti efektif. Bagi sebagian besar perusahaan, kesenjangan antara membangun agen AI dan menjalankannya secara andal di lingkungan produksi merupakan titik di mana momentum implementasi sering terhenti.

Pada Juni 2026, IBM® watsonx Orchestrate memperkenalkan Agentic Control Plane di AWS dan IBM® Cloud, sebuah pengalaman terpusat untuk mengoperasikan, mengelola, dan meningkatkan skala agen AI di seluruh lingkungan perusahaan. Dengan Agentic Control Plane, Anda memperoleh visibilitas menyeluruh terhadap aktivitas agen AI, kontrol bawaan untuk mengelola perilakunya, katalog bersama untuk menskalakan penggunaan kembali di seluruh organisasi, serta fitur penjadwalan bawaan untuk mengotomatiskan tugas-tugas berulang, semuanya dalam satu platform.

Agentic Control Plane dirancang dengan pendekatan terbuka, sehingga dapat bekerja dengan agen AI, alat, dan sistem yang sudah Anda gunakan. Solusi ini terintegrasi dengan alur kerja, data, dan aplikasi di seluruh organisasi. Selain itu, Agentic Control Plane juga menyediakan kontrol keamanan, tata kelola, dan kepatuhan bawaan yang tepercaya, sehingga Anda dapat menjalankan AI dengan percaya diri di lingkungan cloud maupun on-premises.