Hari ini, IBM dan Cobalt Iron dengan gembira mengumumkan peluncuran global Secure Automated Backup with Compass untuk pelanggan IBM Cloud—perluasan besar dari komitmen bersama kami untuk memberikan perlindungan data modern, otomatis, dan sangat aman di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.
Dibangun di atas adopsi yang kuat dari Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass untuk IBM Power Virtual Server, penawaran baru ini menghadirkan perlindungan tingkat perusahaan yang telah terbukti sama ke rangkaian beban kerja yang lebih luas yang berjalan di IBM Cloud dan secara lokal. Dengan peluncuran ini, pelanggan mendapatkan pengalaman Pencadangan sebagai Layanan yang dikelola sepenuhnya dan lancar yang secara signifikan menyederhanakan operasi cadangan dan mempercepat adopsi cloud.
Cadangan Otomatis yang Aman dengan Compass menghilangkan kerumitan yang biasanya terkait dengan infrastruktur cadangan. Melalui katalog IBM Cloud, pelanggan sekarang dapat:
Tanpa perangkat keras untuk dikelola dan tidak memerlukan konfigurasi manual, organisasi dapat mulai melindungi beban kerja dengan cepat—dan menskalakan dengan mulus seiring pertumbuhan lingkungan mereka.
Penawaran IBM Cloud BaaS baru ini menghadirkan pengalaman perlindungan data terpadu di berbagai platform, termasuk:
Karena Compass dibuat untuk lingkungan hybrid dan multi-cloud, pelanggan dapat melindungi data tidak hanya di dalam IBM Cloud tetapi juga di seluruh infrastruktur lokal dan cloud publik terdepan—termasuk Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, dan Alibaba Cloud—semuanya dikelola dengan lancar melalui satu antarmuka manajemen.
Keamanan adalah inti dari penawaran baru ini. Cadangan Otomatis Aman dengan Compass menggabungkan kemampuan Cobalt Iron dengan ketahanan IBM Cloud Object Storage (COS), memanfaatkan:
Hasilnya adalah lingkungan yang sepenuhnya terlindungi, yang dirancang untuk melindungi beban kerja kritis dari serangan ransomware, gangguan, dan kesalahan operasional.
Ketika arsitektur hybrid dan multi-cloud menjadi standar, organisasi mencari strategi kontinuitas terpadu dan otomatis yang bekerja di setiap platform dan cloud. Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass secara langsung menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan:
Ini bukan hanya cadangan cloud-to-cloud—ini adalah platform perlindungan data terpadu tunggal untuk seluruh perusahaan.
Seperti yang dijelaskan Greg Tevis, VP of Strategy di Cobalt Iron: “Dengan peluncuran ini, pelanggan sekarang dapat melindungi beban kerja di seluruh IBM Cloud, cloud publik lainnya, dan pusat data lokal di seluruh dunia—semuanya melalui satu pengalaman yang disederhanakan.”
Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass kini tersedia secara instan di semua pusat data IBM Cloud di seluruh dunia, dengan wilayah termasuk Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, London, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai, dan banyak lagi. Di mana pun beban kerja Anda berada, Anda dapat mengandalkan akses latensi rendah dan perlindungan kelas perusahaan yang konsisten secara global.
Bergabung dengan lebih dari 400 solusi perusahaan di pasar cloud IBM Cloud—digunakan oleh 95% dari Fortune 500 dan lebih dari 600.000 pengguna aktif bulanan—penawaran baru ini memperluas pilihan pelanggan, menyederhanakan pengadaan, dan memperkuat IBM Cloud sebagai tujuan utama untuk SaaS kelas perusahaan.
Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass kini tersedia langsung melalui katalog IBM Cloud. Mulailah melindungi beban kerja Anda dengan cadangan modern, otomatis, tingkat perusahaan yang dibuat untuk dunia hybrid multi-cloud.
