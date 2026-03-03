Pria berdiri dengan laptop di tangan di depan tumpukan data
Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memperkenalkan cadangan otomatis yang aman dengan Compass

Perlindungan data tingkat perusahaan, kini lebih mudah diakses.

diterbitkan 3 Maret 2026

Hari ini, IBM dan Cobalt Iron dengan gembira mengumumkan peluncuran global Secure Automated Backup with Compass untuk pelanggan IBM Cloud—perluasan besar dari komitmen bersama kami untuk memberikan perlindungan data modern, otomatis, dan sangat aman di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.

Dibangun di atas adopsi yang kuat dari Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass untuk IBM Power Virtual Server, penawaran baru ini menghadirkan perlindungan tingkat perusahaan yang telah terbukti sama ke rangkaian beban kerja yang lebih luas yang berjalan di IBM Cloud dan secara lokal. Dengan peluncuran ini, pelanggan mendapatkan pengalaman Pencadangan sebagai Layanan yang dikelola sepenuhnya dan lancar yang secara signifikan menyederhanakan operasi cadangan dan mempercepat adopsi cloud.

Cara yang lebih cepat dan mudah untuk melindungi beban kerja di IBM Cloud

Cadangan Otomatis yang Aman dengan Compass menghilangkan kerumitan yang biasanya terkait dengan infrastruktur cadangan. Melalui katalog IBM Cloud, pelanggan sekarang dapat:

  • Melakukan implementasi dalam hitungan menit menggunakan pengalaman layanan mandiri tanpa masalah
  • Menghilangkan infrastruktur cadangan dengan model BaaS yang dikelola sepenuhnya
  • Mengotomatiskan kebijakan perlindungan di seluruh beban kerja dan lingkungan
  • Mendapatkan visibilitas instan melalui antarmuka manajemen intuitif Compass

Tanpa perangkat keras untuk dikelola dan tidak memerlukan konfigurasi manual, organisasi dapat mulai melindungi beban kerja dengan cepat—dan menskalakan dengan mulus seiring pertumbuhan lingkungan mereka.

Perlindungan yang melampaui VPC

Penawaran IBM Cloud BaaS baru ini menghadirkan pengalaman perlindungan data terpadu di berbagai platform, termasuk:

  • Windows, Linux pada arsitektur x86, macOS, AIX, IBM i, dan Linux pada arsitektur Power
  • IBM Power, x86, dan VMware
  • Db2, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, dan banyak lagi

Karena Compass dibuat untuk lingkungan hybrid dan multi-cloud, pelanggan dapat melindungi data tidak hanya di dalam IBM Cloud tetapi juga di seluruh infrastruktur lokal dan cloud publik terdepan—termasuk Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, dan Alibaba Cloud—semuanya dikelola dengan lancar melalui satu antarmuka manajemen.

Keamanan terintegrasi kelas perusahaan

Keamanan adalah inti dari penawaran baru ini. Cadangan Otomatis Aman dengan Compass menggabungkan kemampuan Cobalt Iron dengan ketahanan IBM Cloud Object Storage (COS), memanfaatkan:

  • Enkripsi dalam transit dan saat istirahat
  • Sifat tidak dapat diubah untuk mempertahankan diri dari ransomware
  • Pengodean penghapusan untuk ketahanan
  • Kontrol akses aman dan integrasi IAM
  • Arsitektur Zero Access® untuk operasi yang dilindungi
  • Jejak kepatuhan, retensi, dan audit otomatis

Hasilnya adalah lingkungan yang sepenuhnya terlindungi, yang dirancang untuk melindungi beban kerja kritis dari serangan ransomware, gangguan, dan kesalahan operasional.

Mengapa pelanggan merasa antusias

Ketika arsitektur hybrid dan multi-cloud menjadi standar, organisasi mencari strategi kontinuitas terpadu dan otomatis yang bekerja di setiap platform dan cloud. Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass secara langsung menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan:

  • Perlindungan yang konsisten di mana pun beban kerja berjalan
  • Mengurangi upaya operasional melalui otomatisasi
  • Peningkatan ketahanan dan kepatuhan siber
  • Onboarding cloud lebih cepat tanpa infrastruktur untuk dikelola

Ini bukan hanya cadangan cloud-to-cloud—ini adalah platform perlindungan data terpadu tunggal untuk seluruh perusahaan.

Seperti yang dijelaskan Greg Tevis, VP of Strategy di Cobalt Iron: “Dengan peluncuran ini, pelanggan sekarang dapat melindungi beban kerja di seluruh IBM Cloud, cloud publik lainnya, dan pusat data lokal di seluruh dunia—semuanya melalui satu pengalaman yang disederhanakan.”

Kini tersedia di seluruh dunia

Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass kini tersedia secara instan di semua pusat data IBM Cloud di seluruh dunia, dengan wilayah termasuk Dallas, Washington DC, Toronto, Montreal, São Paulo, Frankfurt, London, Madrid, Sydney, Tokyo, Osaka, Chennai, dan banyak lagi. Di mana pun beban kerja Anda berada, Anda dapat mengandalkan akses latensi rendah dan perlindungan kelas perusahaan yang konsisten secara global.

Ekosistem inovasi yang terus berkembang

Bergabung dengan lebih dari 400 solusi perusahaan di pasar cloud IBM Cloud—digunakan oleh 95% dari Fortune 500 dan lebih dari 600.000 pengguna aktif bulanan—penawaran baru ini memperluas pilihan pelanggan, menyederhanakan pengadaan, dan memperkuat IBM Cloud sebagai tujuan utama untuk SaaS kelas perusahaan.

Pencadangan Otomatis yang Aman dengan Compass kini tersedia langsung melalui katalog IBM Cloud. Mulailah melindungi beban kerja Anda dengan cadangan modern, otomatis, tingkat perusahaan yang dibuat untuk dunia hybrid multi-cloud.

Kathy Wilson

Cloud Object Storage Ecosystem Solution Offerings

IBM

Mary Spurlock

VP of Marketing