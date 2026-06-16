IBM® Guardium memperkenalkan pemantauan sistem AI agen untuk menutup kesenjangan visibilitas

Sebagian besar alur kerja gen AI dimulai ketika seseorang mengajukan pertanyaan atau memberikan instruksi. Prompt, instruksi sistem, dan konteks yang diberikan diteruskan ke model, lalu model menghasilkan respons berdasarkan input tersebut. Agentic AI dibangun di atas pola ini. Namun, alih-alih berhenti pada pemberian respons, model dapat bekerja bersama orkestrator atau waktu proses agen yang merencanakan tugas, menentukan langkah berikutnya, memanggil alat, memeriksa hasilnya, lalu memutuskan tindakan selanjutnya.

Namun, untuk menjalankan tugas tersebut, agen memerlukan akses ke konteks dan sistem perusahaan. RAG dapat mengambil pengetahuan yang relevan dari dokumen, basis data vektor, email, tiket, atau sumber internal lainnya sehingga model memiliki konteks yang tepat sebelum bertindak. Server MCP dan konektor alat lainnya memberikan cara yang terkontrol bagi agen untuk mengakses file, aplikasi SaaS, API, basis data, dan alur kerja.

Di sinilah sistem AI beralih dari sekadar menjawab pertanyaan menjadi mengambil tindakan di lingkungan perusahaan. Beberapa sistem AI juga disesuaikan atau dilatih menggunakan data khusus. Hal ini dapat meningkatkan konsistensi untuk domain tertentu, tetapi juga menambah kebutuhan tata kelola terkait data pelatihan, versi model, drift, evaluasi, dan rollback.

Untuk tujuan pemantauan, tiga bagian dari alur kerja berbasis agen sangat penting untuk dilacak:

Prompt menangkap maksud pengguna dan instruksi yang dapat digunakan kembali.

Sumber daya menyediakan konteks tepercaya yang digunakan agen, seperti dokumen, skema, kalender, atau data aplikasi.

Alat merupakan tindakan yang dapat dijalankan oleh agen, seperti membuat permintaan ke basis data, membuat tiket, atau mengirim pesan.

Loop agen menghubungkan seluruh komponen tersebut. Sistem mengamati kondisi saat ini, merencanakan langkah selanjutnya, bertindak melalui alat atau alur kerja, meninjau hasilnya, lalu melanjutkan proses hingga tugas selesai atau persetujuan manusia diperlukan. Inilah alasan mengapa pemantauan AI agen memerlukan lebih dari sekadar pencatatan di tingkat model. Tim keamanan membutuhkan visibilitas terhadap prompt, konteks yang digunakan, alat yang dipilih, persetujuan yang diterapkan, serta data yang diakses atau dihasilkan sepanjang proses berlangsung.