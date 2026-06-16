IBM® Guardium memperkenalkan pemantauan sistem AI agen untuk menutup kesenjangan visibilitas

Kemampuan baru di IBM® Guardium—yang saat ini masih dalam tahap Private Preview—memperkenalkan pemantauan untuk sistem AI agentic, seperti Claude melalui Claude Compliance API.
Perusahaan menghadapi kesenjangan visibilitas data AI yang terus berkembang, di mana sistem AI dapat bertindak atas data sensitif lebih cepat daripada kemampuan tim keamanan dan kepatuhan untuk melacak aktivitas tersebut.
Untuk membantu menutup celah ini, kemampuan baru di IBM® Guardium—yang saat ini masih dalam tahap Private Preview—memperkenalkan pemantauan untuk sistem AI agen, seperti Claude melalui Claude Compliance API. Kemampuan ini menangkap telemetri aktivitas AI secara terperinci yang mencakup prompt, pengguna, proyek, file, tindakan agen, aktivitas MCP dan alat, serta akses ke data hilir.
Karena AI agen terintegrasi ke dalam alur kerja, organisasi perlu memiliki visibilitas terhadap cara agen berinteraksi dengan data mereka untuk memastikan interaksi tersebut selaras dengan kebijakan keamanan dan tata kelola yang berlaku. Kurangnya visibilitas terhadap data dapat meningkatkan risiko paparan data atau terjadinya pelanggaran kepatuhan.
Sebagian besar alur kerja gen AI dimulai ketika seseorang mengajukan pertanyaan atau memberikan instruksi. Prompt, instruksi sistem, dan konteks yang diberikan diteruskan ke model, lalu model menghasilkan respons berdasarkan input tersebut. Agentic AI dibangun di atas pola ini. Namun, alih-alih berhenti pada pemberian respons, model dapat bekerja bersama orkestrator atau waktu proses agen yang merencanakan tugas, menentukan langkah berikutnya, memanggil alat, memeriksa hasilnya, lalu memutuskan tindakan selanjutnya.
Namun, untuk menjalankan tugas tersebut, agen memerlukan akses ke konteks dan sistem perusahaan. RAG dapat mengambil pengetahuan yang relevan dari dokumen, basis data vektor, email, tiket, atau sumber internal lainnya sehingga model memiliki konteks yang tepat sebelum bertindak. Server MCP dan konektor alat lainnya memberikan cara yang terkontrol bagi agen untuk mengakses file, aplikasi SaaS, API, basis data, dan alur kerja.
Di sinilah sistem AI beralih dari sekadar menjawab pertanyaan menjadi mengambil tindakan di lingkungan perusahaan. Beberapa sistem AI juga disesuaikan atau dilatih menggunakan data khusus. Hal ini dapat meningkatkan konsistensi untuk domain tertentu, tetapi juga menambah kebutuhan tata kelola terkait data pelatihan, versi model, drift, evaluasi, dan rollback.
Untuk tujuan pemantauan, tiga bagian dari alur kerja berbasis agen sangat penting untuk dilacak:
Loop agen menghubungkan seluruh komponen tersebut. Sistem mengamati kondisi saat ini, merencanakan langkah selanjutnya, bertindak melalui alat atau alur kerja, meninjau hasilnya, lalu melanjutkan proses hingga tugas selesai atau persetujuan manusia diperlukan. Inilah alasan mengapa pemantauan AI agen memerlukan lebih dari sekadar pencatatan di tingkat model. Tim keamanan membutuhkan visibilitas terhadap prompt, konteks yang digunakan, alat yang dipilih, persetujuan yang diterapkan, serta data yang diakses atau dihasilkan sepanjang proses berlangsung.
Karena kompleksitas sistem dan alur kerja AI agen, celah keamanan dapat muncul di berbagai titik. Kesenjangan ini dapat menghambat penerapan ke lingkungan produksi karena tim tidak dapat membuktikan apa yang terjadi, siapa yang mengizinkannya, atau apakah tindakan tersebut tetap mematuhi kebijakan. Sebagai contoh:
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim keamanan harus menyetujui penggunaan AI agen tanpa memiliki catatan yang jelas mengenai bagaimana risiko berpindah di sepanjang alur prompt, alat, aplikasi, dan penyimpanan data.
Masalahnya adalah bukti biasanya tersebar di berbagai lokasi. Jika catatan-catatan tersebut tidak dapat dihubungkan, tim harus menyusun kembali rangkaian peristiwa secara manual setelah terjadi insiden atau saat menghadapi permintaan audit. Untuk memenuhi persyaratan kepatuhan—seperti Undang-Undang AI Uni Eropa—seluruh interaksi dan bukti tersebut harus dikumpulkan serta disatukan guna menunjukkan jejak aktivitas secara menyeluruh dari awal hingga akhir.
Kemampuan baru Guardium dimulai dengan menghadirkan aktivitas Claude ke dalam tampilan pemantauan melalui Claude Compliance API. Aktivitas tersebut dapat menunjukkan pengguna yang terlibat, proyek atau ruang kerja tempat mereka bekerja, file atau percakapan yang menjadi bagian dari interaksi, serta perubahan administrasi atau konfigurasi yang terjadi. Hal ini membentuk titik awal alur kerja AI sebelum agen mengakses alat atau data.
Guardium kemudian dapat menghubungkan aktivitas Claude tersebut dengan lapisan eksekusi. Waktu proses agen, server MCP, API Gateway, serta jejak audit alat membantu menunjukkan alat mana yang dipanggil oleh agen, sistem apa yang berusaha diakses, apakah langkah persetujuan dipicu, dan apakah tindakan berhasil diselesaikan.
Guardium juga menghubungkan alur kerja dengan pemantauan aktivitas data. Di sinilah tim dapat melihat basis data, tabel, kolom, permintaan, atau peristiwa akses yang terlibat, beserta klasifikasi data sensitif, hasil kebijakan, dan konteks peringatan. Dengan kata lain, solusi ini menunjukkan data apa yang benar-benar diakses oleh alur kerja berbasis agen.
Guardium menyatukan lapisan-lapisan ini dengan mencocokkan detail yang menghubungkannya, seperti identitas pengguna, stempel waktu, proyek, run atau ID sesi, nama alat, objek data target, klasifikasi, dan hasil kebijakan. Korelasi tersebut mengubah log yang terpisah menjadi satu garis waktu yang menunjukkan apa yang ditanyakan pengguna, bagaimana agen bertindak, data apa yang diakses, serta kontrol apa yang diterapkan. Untuk memenuhi mandat seperti UU AI Uni Eropa, garis waktu tersebut menjadi jejak bukti yang dibutuhkan tim untuk menunjukkan pengawasan terhadap penggunaan data berbasis AI.
Dengan menggabungkan aktivitas Claude, eksekusi agen dan alat, serta pemantauan data Guardium ke dalam satu tampilan terpadu, organisasi dapat beralih dari log yang tersebar menuju model kontrol AI agen tingkat perusahaan.
Dengan Claude sebagai sumber utama aktivitas AI dan Guardium sebagai lapisan visibilitas menyeluruh serta kepatuhan, tim dapat menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas AI otonom di seluruh Boundary, kebijakan, alur kerja, dan pelaporan peraturan. Organisasi juga dapat mendukung mandat kepatuhan yang terus berkembang, seperti UU AI Uni Eropa, dengan lebih baik melalui pelacakan cara data diakses, digunakan, dan dihasilkan oleh sistem AI agen.
Hasilnya adalah rantai bukti yang dapat diaudit yang menghubungkan prompt pengguna dengan tindakan AI, akses data hilir, serta hasil kepatuhan, sehingga membantu perusahaan mengadopsi AI agen dengan tingkat kepercayaan, transparansi, dan kontrol yang lebih tinggi.