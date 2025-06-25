25 Juni 2025
Di IBM, kami menanamkan AI di Maximo Application Suite melalui kemampuan AI canggih yang mengotomatiskan tugas, merampingkan alur kerja, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Bukan hanya asisten cerdas yang memberikan insight penting, tetapi pendekatan yang lebih cerdas dan lebih efisien pada manajemen aset perusahaan.
AI yang tertanam di Maximo lebih dari sekadar kenyamanan; ini menyangkut perubahan mendasar bagaimana tim Anda berinteraksi dengan data, aset, dan satu sama lain yang membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas, mengurangi waktu henti, dan mendorong hasil bisnis yang terukur.
IBM Maximo mengubah manajemen aset:
1. Pemeliharaan berbasis kondisi: Lebih cerdas dan lebih efisien
Kelak tidak ada lagi jadwal pemeliharaan generik berbasis kalender. AI akan memberikan insight real-time tentang kondisi aset, sehingga tim dapat menyervis peralatan tepat saat dibutuhkan.Hasilnya? Peningkatan masa pakai aset, penurunan pemeliharaan yang tidak perlu, serta teknisi yang lebih berfokus dan produktif.
2. Manajemen Perintah Kerja Cerdas: Data yang lebih bersih dan lebih berwawasan
Kecerdasan Perintah Kerja Berbasis AI dari Maximo secara otomatis menyarankan kode masalah yang akurat berdasarkan deskripsi, lebih memudahkan Anda untuk menemukan tren dan mengambil tindakan yang tepat. Kami memperluas kemampuan ini untuk menampilkan pola di seluruh jenis aset, riwayat pemeliharaan, dan banyak lagi—pengguna tidak perlu menjadi pakar data.
3. Analisis mode kegagalan yang dipercepat
Anda tidak perlu menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk melakukan analisis keandalan aset dan kegagalan. AI Maximo mengakses repositori data historis dan operasional yang luas untuk menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat—memungkinkan strategi pemeliharaan proaktif yang meminimalkan waktu henti dan risiko operasional.
4. Inspeksi visual yang ditingkatkan oleh AI
Dengan Visual Prompting pada Maximo, tim Anda dapat dengan mudah menyoroti komponen gambar tertentu—seperti komponen dalam lini produksi— dan AI akan belajar mengisolasi dan menganalisisnya. Hasilnya? Deteksi cacat yang cepat dan akurat tanpa pelabelan data yang kompleks atau pelatihan AI yang ekstensif.
Pertimbangkan skenario ini: Seorang supervisor di anjungan minyak lepas pantai menerima peringatan tentang transformator berisiko tinggi. Asisten AI Maximo secara instan memberikan ringkasan ringkas tentang riwayat pekerjaan yang relevan, pola kegagalan, dan perbaikan yang disarankan. Hanya dengan satu klik, supervisor mengonfirmasi langkah selanjutnya.
Ketika teknisi inspeksi mendapati kerusakan fisik, mereka dengan cepat memperbarui asisten AI yang memvalidasi masalah, menetapkan kode yang benar, dan memulai aktivitas tindak lanjut. Interaksi yang mulus ini menghasilkan respons yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, dan sistem lebih cerdas yang terus belajar dan berkembang.
Manajemen aset tidak perlu bersifat reaktif. Dengan asisten AI dari Maximo, tim Anda dapat mengantisipasi masalah, merespons secara proaktif, dan meningkatkan pengambilan keputusan strategis mereka—semuanya tanpa mengganggu cara kerja normal mereka.
Aplikasi ini tidak seperti alat lain. Ini adalah sumber daya asli, memberikan kejelasan di tengah kompleksitas dan dampak di area yang penting.
Masa depan manajemen aset bersifat membantu, tertanam, dan terus berkembang. Asisten AI generasi berikutnya Maximo dirancang untuk terintegrasi secara alami ke dalam alur kerja Anda—memahami operasi Anda, mengantisipasi kebutuhan, dan meningkatkan pengambilan keputusan tanpa memerlukan kueri kompleks atau antarmuka yang mengganggu.
Ini lebih dari sekadar alat, melainkan sumber daya tepercaya. Dengan mendeteksi masalah yang berulang secara mandiri dan memulai tindakan korektif, alat ini membebaskan tim Anda untuk berfokus pada hal yang paling penting: pekerjaan yang strategis dan berdampak tinggi. Dengan interaksi percakapan dan insight langsung yang dapat ditindaklanjuti, AI Maximo membawa kejelasan pada kompleksitas dan memberikan hasil nyata—tepat di tempat Anda membutuhkannya.
Blog ini diadaptasi dari diskusi Christine Nishimoto pada Episode 15 podcast “Apa yang Baru dari IBM”. Christine Nishimoto adalah Direktur Produk Manajemen Aset di IBM.