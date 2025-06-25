IBM Maximo mengubah manajemen aset:

1. Pemeliharaan berbasis kondisi: Lebih cerdas dan lebih efisien

Kelak tidak ada lagi jadwal pemeliharaan generik berbasis kalender. AI akan memberikan insight real-time tentang kondisi aset, sehingga tim dapat menyervis peralatan tepat saat dibutuhkan.Hasilnya? Peningkatan masa pakai aset, penurunan pemeliharaan yang tidak perlu, serta teknisi yang lebih berfokus dan produktif.

2. Manajemen Perintah Kerja Cerdas: Data yang lebih bersih dan lebih berwawasan

Kecerdasan Perintah Kerja Berbasis AI dari Maximo secara otomatis menyarankan kode masalah yang akurat berdasarkan deskripsi, lebih memudahkan Anda untuk menemukan tren dan mengambil tindakan yang tepat. Kami memperluas kemampuan ini untuk menampilkan pola di seluruh jenis aset, riwayat pemeliharaan, dan banyak lagi—pengguna tidak perlu menjadi pakar data.