Memperkenalkan Manajemen Identitas Mesin untuk memperkuat IAM untuk identitas non-manusia
Pendekatan baru ini memastikan setiap entitas digital—manusia atau mesin—diautentikasi, disahkan, dan terus divalidasi.
Manajemen Identitas Mesin (MIM) adalah evolusi penting dari Manajemen Identitas dan Akses (IAM) tradisional, yang dirancang untuk mengamankan dan mengatur entitas non-manusia seperti API, kontainer, perangkat IoT, beban kerja, dan layanan otomatis.
Sementara IAM secara tradisional berfokus pada pengguna manusia, MIM memperluas tata kelola identitas ke jumlah interaksi mesin-ke-mesin yang berkembang pesat di lingkungan hibrida dan multi-cloud.
Organisasi saat ini mengalami pertumbuhan eksponensial dalam identitas non-manusia—seperti perangkat, API, dan layanan—yang sekarang melebihi jumlah identitas manusia lebih dari 40 banding 1.
Tanpa tata kelola yang tepat, kredensial yang tidak dikelola ini dapat dengan cepat menjadi kerentanan tersembunyi, mengekspos organisasi terhadap ancaman keamanan potensial. Menerapkan MIM memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Langkah ini meningkatkan cakupan keamanan dengan melindungi sertifikat, kunci, dan token yang digunakan di seluruh sistem digital, secara signifikan mengurangi risiko kompromi atau penyalahgunaan kredensia.
MIM juga mendorong efisiensi operasional melalui otomatisasi, merampingkan penemuan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan kredenSIAL mesin untuk meminimalkan kesalahan manual dan beban administrasi. Dengan visibilitas terpusat ke semua identitas mesin, organisasi dapat memastikan kepatuhan dan kesiapan audit dengan kerangka kerja seperti Zero Trust, NIST dan ISO 27001.
Dengan mencegah masalah terkait sertifikat yang kedaluwarsa atau salah dikelola, MIM membantu mengurangi waktu henti dan pemadaman, memastikan operasi yang lebih lancar. Akhirnya, MIM memperkuat postur Zero Trust organisasi dengan memperluas prinsip-prinsipnya ke komunikasi mesin—menegakkan hak istimewa terkecil, validasi berkelanjutan, dan penggunaan kredensial berumur pendek untuk mempertahankan lingkungan yang kuat dan aman.
MIM berfokus pada pengamanan kredensial digital yang digunakan oleh entitas non-manusia untuk mengotentikasi dan berkomunikasi dengan aman.
Siklus hidup identitas mesin mencakup beberapa tahapan kunci yang dirancang untuk memastikan visibilitas lengkap, kontrol, dan keamanan semua kredensial non-manusia di seluruh ekosistem digital organisasi.
Prinsip-prinsip utama yang memandu manajemen identitas mesin yang efektif berakar pada hak istimewa terkecil, Zero Trust, dan otomatisasi.
Menerapkan solusi Manajemen Identitas Mesin (MIM) yang efektif membantu organisasi mengatasi beberapa tantangan penting yang sering luput dari perhatian dalam kerangka kerja identitas tradisional.
Salah satu masalah utama adalah adanya identitas mesin yatim piatu atau terlalu istimewa, yang dapat terakumulasi dari waktu ke waktu dan menimbulkan risiko keamanan yang signifikan jika tidak dikelola dengan baik. MIM juga menangani kredensial “bayangan” tersembunyi — identitas mesin yang ada di luar sistem Manajemen Identitas dan Akses (IAM) formal dan karenanya lolos dari visibilitas dan kontrol tata kelola. Tantangan umum lainnya adalah penyebaran rahasia, di mana kunci API yang dikodekan dengan keras atau token statis tersebar di seluruh aplikasi dan lingkungan, sehingga meningkatkan risiko akses yang tidak sah atau kebocoran kredensial.
MIM menutup celah dalam manajemen siklus hidup untuk entitas non-manusia, memastikan bahwa setiap identitas mesin ditemukan, dilacak, dan diatur dengan benar dari pembuatan hingga penonaktifan.
MIM memainkan peran penting di berbagai contoh penggunaan dunia nyata, memperkuat keamanan dan konsistensi operasional di lingkungan digital yang kompleks.
Dengan mengamankan dan mengelola identitas mesin melalui pendekatan yang terstruktur, otomatis, dan selaras dengan Zero Trust, organisasi dapat memperkuat postur keamanan siber mereka secara keseluruhan, mengurangi risiko operasional, dan memastikan kepercayaan tanpa batas di semua interaksi digital.
