Memperkenalkan Manajemen Identitas Mesin untuk memperkuat IAM untuk identitas non-manusia

Organisasi saat ini mengalami pertumbuhan eksponensial dalam identitas non-manusia—seperti perangkat, API, dan layanan—yang sekarang melebihi jumlah identitas manusia lebih dari 40 banding 1.

Tanpa tata kelola yang tepat, kredensial yang tidak dikelola ini dapat dengan cepat menjadi kerentanan tersembunyi, mengekspos organisasi terhadap ancaman keamanan potensial. Menerapkan MIM memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan ini. Langkah ini meningkatkan cakupan keamanan dengan melindungi sertifikat, kunci, dan token yang digunakan di seluruh sistem digital, secara signifikan mengurangi risiko kompromi atau penyalahgunaan kredensia.

MIM juga mendorong efisiensi operasional melalui otomatisasi, merampingkan penemuan, penerbitan, pembaruan, dan pencabutan kredenSIAL mesin untuk meminimalkan kesalahan manual dan beban administrasi. Dengan visibilitas terpusat ke semua identitas mesin, organisasi dapat memastikan kepatuhan dan kesiapan audit dengan kerangka kerja seperti Zero Trust, NIST dan ISO 27001.

Dengan mencegah masalah terkait sertifikat yang kedaluwarsa atau salah dikelola, MIM membantu mengurangi waktu henti dan pemadaman, memastikan operasi yang lebih lancar. Akhirnya, MIM memperkuat postur Zero Trust organisasi dengan memperluas prinsip-prinsipnya ke komunikasi mesin—menegakkan hak istimewa terkecil, validasi berkelanjutan, dan penggunaan kredensial berumur pendek untuk mempertahankan lingkungan yang kuat dan aman.