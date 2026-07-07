IBM LinuxONE 5 Express adalah sistem tunggal 19 inci yang dapat dipasang di rak yang cocok dengan rak pusat data standar dengan infrastruktur x86 Anda yang ada, tanpa persyaratan perencanaan ruang, pendinginan, atau daya khusus. Sistem yang sudah dikonfigurasi ini dirancang untuk membuat organisasi menjalankan IBM LinuxONE dengan cepat, dengan tagihan bahan yang jelas, dan biaya awal yang dapat diprediksi, pada arsitektur yang sama dengan yang diandalkan perusahaan terbesar di dunia.

Sistem ini dibangun untuk organisasi yang ingin menggabungkan properti x86 sederhana, mengevaluasi LinuxONE untuk pertama kalinya, atau menerapkan beban kerja tertentu seperti aset digital, pemrosesan transaksi dengan AI yang tertanam, atau komputasi rahasia, tanpa harus menggunakan model yang lebih besar.

Express tidak berkompromi pada keamanan, postur kepatuhan, atau jalur peningkatan. Alat ini mendukung model keamanan IBM LinuxONE 5 penuh, menjalankan distribusi yang sama dari RHEL, SLES, dan Ubuntu, dan dapat berkembang dalam generasi LinuxONE 5 ketika permintaan beban kerja meningkat. Tim yang Anda miliki, rangkaian alat yang Anda miliki, dan keterampilan yang Anda miliki semuanya dapat terus digunakan.