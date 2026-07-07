LinuxONE 5 menyatukan AI, keamanan, dan efisiensi dalam satu platform, dibangun untuk memberi organisasi jalan ke depan yang jelas, di tahap mana pun mereka berada saat ini.
Ketika kami memperkenalkan IBM LinuxOne Emperor 5 tahun lalu, kami memulai upaya untuk mengatasi tantangan yang berkembang: perusahaan membutuhkan infrastruktur yang dapat menjalankan beban kerja Linux dalam skala besar, mendukung AI di mana data berada, dan melakukannya dengan aman dan efisien di tengah meningkatnya biaya energi dan tekanan rantai pasokan. Respons pasar mengonfirmasi apa yang sudah kami yakini. Kombinasi keamanan, kemampuan AI, dan efisiensi yang diberikan IBM LinuxONE relevan untuk organisasi yang menjalankan Linux pada skala apa pun.
Itulah sebabnya hari ini kami memperluas keluarga IBM LinuxONE 5 dengan dua sistem baru yang dirancang untuk memenuhi momen ini: IBM LinuxONE Rockhopper 5 dan IBM LinuxONE 5 Express.
Selama bertahun-tahun, percakapan tentang IBM LinuxONE sering dimulai dengan skala: “Ini untuk bank terbesar, perusahaan telekomunikasi terbesar.” Tetapi setiap bisnis layak mendapatkan solusi berkinerja tinggi, terlepas dari ukuran, skala, atau capaian hasilnya. IBM LinuxONE dibangun untuk menjalankan Linux dengan aman, efisien, dan dengan biaya yang tepat. Penggunaannya relevan baik bagi lembaga keuangan menengah yang menjalankan 200 server x86 maupun bank global yang menjalankan 2.000 server.
Segala sesuatu yang mendefinisikan IBM LinuxOne Emperor 5, prosesor Telum II dengan akselerator AI on-chip, kriptografi yang aman dari quantum yang dibangun ke dalam perangkat keras, IBM Secure Execution untuk komputasi rahasia, dan rangkaian alat terbuka yang sama yang sudah digunakan tim Anda, adalah dasar dari kedua model baru. Kami tidak membangun LinuxONE versi yang lebih kecil. Kami membangun titik masuk yang ukurannya sesuai untuk organisasi di berbagai tahap perjalanan mereka dengan platform tersebut.
IBM LinuxONE 5 Express adalah sistem tunggal 19 inci yang dapat dipasang di rak yang cocok dengan rak pusat data standar dengan infrastruktur x86 Anda yang ada, tanpa persyaratan perencanaan ruang, pendinginan, atau daya khusus. Sistem yang sudah dikonfigurasi ini dirancang untuk membuat organisasi menjalankan IBM LinuxONE dengan cepat, dengan tagihan bahan yang jelas, dan biaya awal yang dapat diprediksi, pada arsitektur yang sama dengan yang diandalkan perusahaan terbesar di dunia.
Sistem ini dibangun untuk organisasi yang ingin menggabungkan properti x86 sederhana, mengevaluasi LinuxONE untuk pertama kalinya, atau menerapkan beban kerja tertentu seperti aset digital, pemrosesan transaksi dengan AI yang tertanam, atau komputasi rahasia, tanpa harus menggunakan model yang lebih besar.
Express tidak berkompromi pada keamanan, postur kepatuhan, atau jalur peningkatan. Alat ini mendukung model keamanan IBM LinuxONE 5 penuh, menjalankan distribusi yang sama dari RHEL, SLES, dan Ubuntu, dan dapat berkembang dalam generasi LinuxONE 5 ketika permintaan beban kerja meningkat. Tim yang Anda miliki, rangkaian alat yang Anda miliki, dan keterampilan yang Anda miliki semuanya dapat terus digunakan.
IBM LinuxONE Rockhopper 5 ditujukan untuk organisasi yang telah melewati pertanyaan evaluasi dan siap untuk mengonsolidasikan sebagian besar properti x86 mereka. Rockhopper 5 dirancang dengan jejak fisik yang lebih kecil dan menggunakan model lisensi perangkat lunak berdasarkan beban kerja aktual yang dijalankan, bukan jumlah server fisik yang digunakan. Sistem ini dibangun berbasis arsitektur IBM LinuxONE Emperor 5 yang sama, yang dapat menghemat hingga 65% konsumsi daya, 94% biaya produk perangkat lunak, dan 44% total biaya kepemilikan selama 5 tahun dengan memindahkan beban kerja cloud native dan kontainer dari solusi x86 yang dibandingkan yang menjalankan produk perangkat lunak yang sama.1
Alat ini juga mendukung IBM Spyre Accelerator, yang berarti AI generatif dan inferensi multi-model dapat berjalan di platform bersama beban kerja transaksional, menggunakan data yang diatur di penyimpanan yang sama, di dalam batasan keamanan, tanpa tingkat GPU terpisah. Untuk organisasi di industri layanan keuangan, perawatan kesehatan, dan industri yang diatur lainnya, beban kerja AI dapat berjalan langsung menggunakan data sensitif, sehingga tidak memerlukan pemindahan ke luar lingkungan tepercaya. Hasilnya adalah kinerja AI yang dioptimalkan dan efisiensi TI dalam skala besar untuk perusahaan dengan semua ukuran.
Ketika kita berbicara dengan CIO dan CTO, percakapan telah berubah secara signifikan selama dua tahun terakhir. Dulu, pertanyaannya adalah: “Bagaimana cara memodernisasi infrastruktur saya?” Sekarang adalah: “Bagaimana cara menjalankan AI menggunakan data saya yang paling sensitif tanpa mengorbankan keamanan atau membuat tingkat infrastruktur lain untuk dikelola?”
Dan di balik pertanyaan itu ada tekanan yang lebih langsung:
Tantangan ini tidak muncul secara terpisah. Tantangan ini saling berkaitan. Dan jawabannya bukanlah penyegaran lain dari arsitektur x86 yang sama. Platform ini dirancang untuk menangani semuanya bersama-sama. Itulah yang diberikan oleh keluarga IBM LinuxONE 5: tiga solusi yang selaras dengan kebutuhan Anda saat ini dan dirancang untuk ditingkatkan skalanya sesuai kebutuhan Anda.
IBM LinuxONE 5 Express, IBM LinuxONE Rockhopper 5, dan IBM LinuxOne Emperor 5 dirancang untuk memberi organisasi peta jalan yang jelas dan dapat diskalakan dari evaluasi hingga konsolidasi skala penuh, semuanya pada arsitektur yang sama, rangkaian alat yang sama, dan model keamanan yang sama.
Jelajahi keluarga IBM LinuxONE
Jelajahi kalkulator TCO online
1 Hemat hingga 65% konsumsi daya, 94% biaya perangkat lunak, dan 44% dari total biaya kepemilikan selama 5 tahun dengan memindahkan beban kerja berbasis cloud dan kontainer dari solusi x86 yang dibandingkan ke IBM LinuxOne Emperor 5 yang menjalankan produk perangkat lunak yang sama.
Penjelasan: Pengujian kinerja internal IBM untuk studi konsolidasi inti bertujuan membandingkan server-server berikut. Sistem IBM Machine Type 9175 MAX 136 terdiri dari tiga laci CPC yang berisi 136 unit prosesor yang dapat dikonfigurasi dan enam laci I/O untuk mendukung penyimpanan jaringan dan eksternal. Solusi x86 menggunakan server perusahaan yang tersedia secara komersial dengan dua prosesor Intel Xeon Platinum 8592+ generasi ke-5, masing-masing CPU memiliki 64 core. Kedua solusi memiliki akses ke penyimpanan yang sama. Beban kerja meliputi aplikasi WebSphere Liberty v25 untuk pemrosesan transaksi online kontainer (OLTP) yang berjalan pada Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) v4.17, serta EDB Postgres untuk Kubernetes v1.25 pada klaster OCP yang sama, yang menyimulasikan fungsi inti perbankan online. Kedua solusi menggunakan Red Hat Enterprise Linux v9.5 dan KVM. Hasil dapat bervariasi. Hasil pengujian diekstrapolasikan untuk mencerminkan solusi TI pelanggan yang lengkap pada umumnya, yang mencakup lingkungan TI produksi dan non-produksi yang terisolasi satu sama lain. Total biaya kepemilikan (TCO) meliputi biaya perangkat lunak, perangkat keras, energi, jaringan, ruang pusat data, dan tenaga kerja. Untuk solusi IBM z17, diperlukan satu unit IBM z17 Type 9175 MAX 136, sedangkan untuk solusi x86, diperlukan 23 server yang dibandingkan.