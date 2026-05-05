IBM memperkenalkan IBM zSecure Secret Manager, kemampuan baru yang dirancang untuk merampingkan manajemen siklus hidup sertifikat di IBM Z—with Integrasi ke dalam platform rahasia perusahaan seperti IBM Vault Self-Managed for Z dan LinuxONE.
Tersedia 19 Juni 2026, IBM Secret Manager memungkinkan organisasi untuk pindah dari proses sertifikat manual yang terfragmentasi ke otomatisasi pembaruan sertifikat yang digerakkan oleh kebijakan untuk mengurangi overhead operasional
Sertifikat sangat penting untuk mengamankan sistem dan memastikan kepercayaan, dan tanpa proses pembaruan yang andal, organisasi menghadapi risiko pemadaman layanan yang tinggi dan meningkatnya beban operasional manajemen sertifikat manual.
Di seluruh perusahaan, organisasi melakukan standarisasi pada platform manajemen rahasia terpusat untuk mengelola kredenSIAL, kunci, dan sertifikat. Platform Enterprise seperti IBM Vault Self-Managed for Z dan LinuxONE menyediakan sistem catatan untuk rahasia, memungkinkan penerbitan yang aman, penyimpanan, dan kontrol siklus hidup di seluruh aplikasi dan lingkungan.
Namun, di banyak lingkungan IBM z/OS, manajemen siklus hidup sertifikat masih bergantung pada proses manual, khusus aplikasi:
Pada saat yang sama, rentang hidup sertifikat menyusut dengan cepat, meningkatkan frekuensi acara pembaruan.
Ini menciptakan celah: sementara organisasi memodernisasi manajemen rahasia secara terpusat, eksekusi siklus hidup sertifikat tidak mengimbangi.
IBM zSecure Secret Manager berusaha mengatasi kesenjangan ini dengan memperluas strategi manajemen sertifikat langsung ke lingkungan IBM z/OS.
Bekerja dengan IBM Vault Self-Managed untuk Z dan LinuxONE, solusi ini memungkinkan:
IBM Vault Self Managed for Z dan LinuxONE berfungsi sebagai otoritas pusat untuk manajemen sertifikat dan rahasia, sementara IBM zSecure Secret Manager memastikan bahwa sertifikat secara otomatis diperbarui dan diterapkan dalam IBM z/OS—menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manual.
Dengan menggabungkan IBM Vault Self-Managed for Z dan manajemen sertifikat berbasis LinuxONE dengan eksekusi siklus hidup otomatis di IBM Z, organisasi dapat:
Rencana masa depan termasuk merancang dan memberikan beberapa fungsi tambahan untuk IBM Secret Manager, seperti:
Fungsionalitas ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan manajemen rahasia secara keseluruhan pada z/OS, termasuk pergeseran industri mendatang untuk pembaruan sertifikat Transport Layer Security (TLS) setiap 47 hari.1
IBM zSecure Secret Manager membawa IBM z/OS ke dalam arsitektur manajemen rahasia modern—menghubungkannya dengan IBM Vault Self-Managed for Z dan LinuxONE dan memungkinkan pembaruan sertifikat otomatis.
IBM zSecure Secret Manager akan tersedia secara umum mulai 19 Juni 2026.
Ketika organisasi pindah menuju strategi rahasia terpusat dan siklus hidup sertifikat yang lebih pendek, integrasi ini memberdayakan partisipasi lingkungan z/OS untuk efisiensi yang lebih besar.
1 ForumCA/Browser. (2026). Persyaratan dasar untuk penerbitan dan pengelolaan sertifikat yang dipercaya publik.
