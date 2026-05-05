Sertifikat sangat penting untuk mengamankan sistem dan memastikan kepercayaan, dan tanpa proses pembaruan yang andal, organisasi menghadapi risiko pemadaman layanan yang tinggi dan meningkatnya beban operasional manajemen sertifikat manual.

Di seluruh perusahaan, organisasi melakukan standarisasi pada platform manajemen rahasia terpusat untuk mengelola kredenSIAL, kunci, dan sertifikat. Platform Enterprise seperti IBM Vault Self-Managed for Z dan LinuxONE menyediakan sistem catatan untuk rahasia, memungkinkan penerbitan yang aman, penyimpanan, dan kontrol siklus hidup di seluruh aplikasi dan lingkungan.

Namun, di banyak lingkungan IBM z/OS, manajemen siklus hidup sertifikat masih bergantung pada proses manual, khusus aplikasi:

Sertifikat dilacak secara independen di seluruh sistem dan tim

Alur kerja perpanjangan memerlukan koordinasi antara pemilik aplikasi dan otoritas sertifikat

Kredensial dan rahasia sering diduplikasi di seluruh lingkungan, meningkatkan risiko dan kompleksitas

Pada saat yang sama, rentang hidup sertifikat menyusut dengan cepat, meningkatkan frekuensi acara pembaruan.

Ini menciptakan celah: sementara organisasi memodernisasi manajemen rahasia secara terpusat, eksekusi siklus hidup sertifikat tidak mengimbangi.