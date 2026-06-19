IBM® memperkenalkan IBM® zSecure Detection, solusi manajemen ancaman baru yang dirancang untuk membantu organisasi mengidentifikasi, menyelidiki, dan menanggapi aktivitas mencurigakan di IBM® z/OS.
IBM® zSecure Detection dibangun untuk membantu tim keamanan mendeteksi ancaman lebih awal, mempercepat proses investigasi, mengurangi beban operasional dalam menanggapi ancaman potensial, serta memungkinkan tindakan lebih cepat dengan menganalisis perilaku sistem, eskalasi hak istimewa pada kumpulan data, dan aktivitas kriptografi yang tidak terduga.
IBM® zSecure Detection menggabungkan pemantauan ancaman, insight jaringan, deteksi anomali akses berbasis AI, serta kemampuan untuk memberikan visibilitas yang lebih luas terhadap aktivitas di z/OS.
Organisasi telah menghabiskan puluhan tahun memperkuat kontrol keamanan preventif di seluruh lingkungan TI hybrid mereka. Manajemen identitas, kontrol akses, enkripsi, dan program kepatuhan tetap menjadi komponen penting dari strategi keamanan yang kuat. Namun, skenario saat ini telah berubah.
Ancaman siber berkembang dengan kecepatan yang melampaui model keamanan tradisional. Penyerang tidak lagi hanya mengandalkan penemuan manual atau eksploitasi yang terisolasi. Alat berbasis AI kini dapat memindai lingkungan, mengidentifikasi kesalahan konfigurasi, dan menemukan kerentanan pada kecepatan mesin, sehingga secara signifikan memperpendek waktu antara paparan dan eksploitasi.
Pada saat yang sama, malware infostealer telah mengubah lanskap akses awal. Alih-alih “membobol”, banyak serangan kini dimulai dengan masuk menggunakan kredensial valid yang dicuri dari titik akhir, browser, atau alat pengembang. Hal ini mengaburkan batas antara aktivitas pengguna yang sah dan perilaku berbahaya, sehingga pertahanan berbasis perimeter maupun tanda tangan saja tidak lagi memadai.
Tantangannya bukan hanya mencegah akses, tetapi juga memahami kapan akses yang sah mulai terlihat mencurigakan.
Tim keamanan membutuhkan visibilitas tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan data sensitif dan bagaimana beban kerja berperilaku dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika operasi kripto yang dipercepat digunakan, ketika hak istimewa userid ditingkatkan untuk menjalankan operasi penting, atau ketika program dan konfigurasi penting diperbarui. Mereka juga membutuhkan kemampuan untuk membedakan perilaku yang diharapkan dari aktivitas yang berpotensi menandakan serangan siber. Selain itu, tantangan intelijen ancaman ini perlu sangat disesuaikan dengan sistem operasi tertentu dan tumpukan solusi perangkat lunak agar tetap efektif.
Inilah tempat di mana IBM® zSecure deteksi masuk.
IBM® zSecure Detection dirancang untuk membantu organisasi beralih dari pendekatan pemantauan tradisional dengan memberikan insight yang lebih luas tentang aktivitas yang terjadi di lingkungan IBM® Z mereka.
Solusi ini terus menganalisis aktivitas sistem untuk mengidentifikasi perilaku yang terkait dengan eskalasi hak istimewa, eksekusi perintah yang mencurigakan, pola akses kumpulan data yang tidak biasa, dan operasi kriptografi yang anomali. Dikombinasikan dengan deteksi anomali akses data berbasis AI, IBM® zSecure Detection membantu tim keamanan fokus pada aktivitas berisiko tinggi, memprioritaskan investigasi, dan mendapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti daripada hanya memproses lebih banyak peringatan.
Pada saat yang sama, IBM® zSecure deteksi menyediakan peringatan nyaris seketika dan intelijen keamanan ke dalam keamanan tingkat perusahaan yang lebih luas dengan memanfaatkan adaptor untuk Integrasi Informasi Keamanan dan Manajemen Peristiwa (SIEM) yang dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja Operasi keamanan yang ada, membantu organisasi memasukkan insight keamanan IBM® Z ke dalam keamanan tingkat perusahaan yang lebih luas.
Aktivitas ancaman jarang terjadi secara terpisah. Memahami bagaimana aplikasi, pengguna, dan sistem berkomunikasi seringkali sama pentingnya dengan memahami apa yang terjadi pada sistem individu. IBM® zSecure Detection memperluas visibilitas di luar aktivitas host dengan memberikan insight tentang komunikasi jaringan dan pola konektivitas di seluruh lingkungan z/OS.
Solusi ini juga memperkenalkan kemampuan segmentasi mikro jaringan otomatis yang menghasilkan kebijakan segmentasi khusus berdasarkan perilaku komunikasi yang diamati. Ini membantu organisasi mengurangi konektivitas yang tidak perlu, membatasi peluang untuk gerakan lateral dan memperkuat kontrol keamanan di seluruh lingkungan penting.
Dengan menggabungkan deteksi ancaman, insight jaringan, dan kemampuan respons ke dalam solusi terpadu, organisasi dapat:
Tim keamanan dapat mengidentifikasi perilaku pengguna yang tidak biasa, akses kumpulan data yang mencurigakan, atau aktivitas istimewa tak terduga yang dapat mengindikasikan akun yang disusupi atau ancaman orang dalam sebelum kerusakan signifikan terjadi.
Dengan memantau aktivitas sistem z/OS untuk akses data anomali, eskalasi hak istimewa yang tidak terduga, kriptografi yang dipercepat, dan faktor lainnya, organisasi diberdayakan dengan beberapa indikator aktivitas yang berpotensi berbahaya dan kemampuan untuk menanggapinya.
Ketika akses kumpulan data yang tidak biasa, aktivitas istimewa tak terduga atau indikator yang terkait dengan kredenSIAL yang dikompromikan terdeteksi, tim keamanan dapat menyelidiki aktivitas tersebut, memahami dampak potensialnya, dan mengambil tindakan penahanan yang ditargetkan. Dengan menggabungkan visibilitas di seluruh pengguna, beban kerja, data, dan jaringan, IBM® zSecure Detection membantu tim pindah lebih cepat dari deteksi ke penyelidikan dan respons.
IBM® zSecure Deteksi mewakili evolusi berikutnya dari manajemen ancaman untuk IBM® z/OS, membantu organisasi mengurangi waktu singgah ancaman, mempercepat penyelidikan, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan visibilitas di seluruh lingkungan penting. Dengan menggabungkan deteksi anomali akses yang didukung AI, insight jaringan, dan kemampuan respons ke dalam solusi terpadu, organisasi dapat pindah melampaui pemantauan reaktif dan mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk mengelola risiko cyber.
IBM® zSecure Deteksi sekarang tersedia secara umum.