Organisasi telah menghabiskan puluhan tahun memperkuat kontrol keamanan preventif di seluruh lingkungan TI hybrid mereka. Manajemen identitas, kontrol akses, enkripsi, dan program kepatuhan tetap menjadi komponen penting dari strategi keamanan yang kuat. Namun, skenario saat ini telah berubah.

Ancaman siber berkembang dengan kecepatan yang melampaui model keamanan tradisional. Penyerang tidak lagi hanya mengandalkan penemuan manual atau eksploitasi yang terisolasi. Alat berbasis AI kini dapat memindai lingkungan, mengidentifikasi kesalahan konfigurasi, dan menemukan kerentanan pada kecepatan mesin, sehingga secara signifikan memperpendek waktu antara paparan dan eksploitasi.



Pada saat yang sama, malware infostealer telah mengubah lanskap akses awal. Alih-alih “membobol”, banyak serangan kini dimulai dengan masuk menggunakan kredensial valid yang dicuri dari titik akhir, browser, atau alat pengembang. Hal ini mengaburkan batas antara aktivitas pengguna yang sah dan perilaku berbahaya, sehingga pertahanan berbasis perimeter maupun tanda tangan saja tidak lagi memadai.

Tantangannya bukan hanya mencegah akses, tetapi juga memahami kapan akses yang sah mulai terlihat mencurigakan.

Tim keamanan membutuhkan visibilitas tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan data sensitif dan bagaimana beban kerja berperilaku dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika operasi kripto yang dipercepat digunakan, ketika hak istimewa userid ditingkatkan untuk menjalankan operasi penting, atau ketika program dan konfigurasi penting diperbarui. Mereka juga membutuhkan kemampuan untuk membedakan perilaku yang diharapkan dari aktivitas yang berpotensi menandakan serangan siber. Selain itu, tantangan intelijen ancaman ini perlu sangat disesuaikan dengan sistem operasi tertentu dan tumpukan solusi perangkat lunak agar tetap efektif.

Inilah tempat di mana IBM® zSecure deteksi masuk.