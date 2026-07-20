Memperkenalkan IBM® webMethods Integration Flow Pilot: Menavigasi pengembangan integrasi dengan kecepatan AI

IBM® webMethods Integrasi Flow Pilot membantu tim integrasi membuat, memodernisasi, mendokumentasikan, dan menguji integrasi lebih cepat dengan pengembangan berbantuan AI, sambil mempertahankan tata kelola, konsistensi, dan investasi waktu proses yang sudah ada dengan asisten AI pilihan mereka.
Flow Pilot adalah kemampuan pengembangan integrasi yang dibantu AI yang membantu tim membangun, meningkatkan, mendokumentasikan, dan menguji webMethods Flow Services lebih cepat menggunakan asisten AI yang disetujui perusahaan.
Flow Pilot membawa bantuan AI ke alur kerja pengembang yang ada, membantu pengembang Integrasi bekerja dari maksud bahasa alami sambil mempertahankan standar, ulasan, dan model tata kelola yang dibutuhkan tim perusahaan.
Solusi ini dirancang untuk tim yang ingin memodernisasi cara mereka membangun dan memelihara webMethods Flow Services tanpa mengganti fondasi waktu proses yang sudah mendukung kawasan integrasi sangat penting mereka.
Pengembangan yang dibantu AI dengan cepat menjadi bagian dari cara kerja tim perangkat lunak modern. Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2028, 90% insinyur perangkat lunak perusahaan akan menggunakan asisten kode AI, naik dari kurang dari 14% pada awal 2024.
Bagi tim integrasi, perubahan itu menciptakan peluang baru. Pengembang menggunakan prompt untuk menghasilkan logika, menjelaskan kode, membuat tes, dan mengurangi pekerjaan berulang. Tetapi integrasi perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan AI generik. Aset Integrasi menghubungkan aplikasi, API, mitra, file, acara, dan alur kerja di seluruh lingkungan hibrida, dan mereka harus beroperasi dengan andal dalam model tata kelola dan waktu proses yang sudah mapan.
Tanpa pagar pembatas yang tepat, logika Integrasi yang dihasilkan AI bisa sulit untuk memvalidasi, ulasan, dipelihara, atau diatur dalam skala besar. Tim integrasi membutuhkan cara untuk menggunakan AI yang selaras dengan standar perusahaan, praktik pengembangan, dan investasi waktu proses yang sudah mereka andalkan.
Tim integrasi Enterprise diminta untuk memberikan lebih banyak, lebih cepat. Aplikasi baru, ekosistem mitra, API, aliran data, dan inisiatif otomatisasi terus meningkatkan permintaan, sementara tim yang bertanggung jawab untuk mengirimkannya menghadapi tumpukan yang berkembang, kendala keterampilan spesialis, hutang dokumentasi, dan standar pengembangan yang tidak konsisten.
Alat developer tools yang didukung AI menawarkan jalur menuju produktivitas yang lebih besar, tetapi aset integrasi sering mendukung proses penting bisnis, menghubungkan sistem perusahaan inti, dan tetap dalam produksi selama bertahun-tahun. Kecepatan penting, tetapi begitu juga tata kelola, kualitas, pemeliharaan, dan kontinuitas waktu proses.
Flow Pilot dirancang untuk menutup celah ini dengan membantu tim memodernisasi cara mereka membangun dan memelihara integrasi dengan AI, tanpa melemahkan standar, menciptakan silo pengembangan baru, atau memerlukan perubahan waktu proses yang mengganggu.
Adopsi AI Enterprise bukanlah satu ukuran yang cocok untuk semua. Setiap organisasi memiliki strategi AI sendiri, postur keamanan, standar pengadaan, dan kebijakan tata kelola. Flow Pilot dirancang untuk kenyataan itu, memberikan tim integrasi fleksibilitas untuk menggunakan asisten AI yang selaras dengan bagaimana perusahaan mereka memilih untuk mengadopsi AI.
Dengan dukungan untuk IBM® Bob, Claude, dan asisten AI lain yang disetujui perusahaan, Flow Pilot membantu tim membawa AI ke dalam pengembangan integrasi tanpa dipaksa ke dalam pengalaman AI asli vendor tunggal. Tim dapat bergerak lebih cepat dengan AI sambil tetap selaras dengan kontrol, standar, dan pilihan teknologi yang sudah dipercaya perusahaan mereka.
Flow Pilot membantu pengembang pindah lebih cepat dari integrasi ke logika layanan yang berfungsi. Menggunakan penulisan berbasis bahasa alami, tim dapat membuat dan meningkatkan webMethods Flow Services dengan bantuan AI sambil menjaga pengembang mengendalikan ulasan, penyempurnaan, dan validasi.
Solusi ini membantu mengurangi upaya pengembangan berulang dan memberi tim integrasi cara praktis untuk mengatasi tumpukan pengiriman yang terus meningkat.
Flow Pilot memperkenalkan Flow Script, format sumber ramah kontrol versi yang dapat dibaca manusia untuk webMethods Flow Services. Tidak seperti artefak Flow tradisional yang sulit untuk diperiksa dan dibandingkan dalam kontrol sumber, Flow Script menyediakan representasi tekstual yang jelas dari logika integrasi yang dirancang untuk kolaborasi pengembang dan interaksi AI.
Flow Script menciptakan jembatan terstruktur antara asisten AI dan webMethods Flow Services, memungkinkan AI untuk memahami, menjelaskan, mendokumentasikan, dan meningkatkan logika integrasi sambil mempertahankan keselarasan dengan Layanan Aliran yang dapat dieksekusi.
Hal ini membuat Flow Services lebih mudah dibaca, ulasan, dibandingkan, dan dipelihara sepanjang siklus pengembangan. Pengembang dapat bekerja dengan logika integrasi menggunakan praktik kontrol sumber yang sudah dikenal, sementara arsitek dan pengulas mendapatkan visibilitas yang lebih besar tentang bagaimana layanan dibangun dan diubah dari waktu ke waktu.
Untuk lingkungan integrasi yang berkembang selama bertahun-tahun, peningkatan kemampuan peninjauan membantu mengurangi risiko pemeliharaan, mendukung berbagi pengetahuan antar tim, dan mempermudah penerapan standar pengembangan yang konsisten di seluruh pusat keunggulan integrasi.
Di banyak organisasi, standar Integrasi hidup dalam dokumentasi, daftar periksa ulasan, atau pengalaman spesialis senior. Flow Pilot membantu mendekatkan standar tersebut ke proses pengembangan.
Panduan tingkat repositori dapat membantu menangkap konvensi untuk penamaan, pencatatan, penanganan kesalahan, dan pola yang dapat digunakan kembali, membantu output yang dibantu AI menyelaraskan dengan praktik Integrasi perusahaan sebelum ulasan manual dimulai.
Dokumentasi dan pengujian sering tertunda karena tim berada di bawah tekanan untuk memberikan. Seiring waktu, hal itu dapat meningkatkan utang teknis dan membuat integrasi lebih sulit untuk dipahami, diubah, dan dioperasikan.
Flow Pilot membantu menghasilkan dokumentasi, deskripsi parameter, diagram alir, dan skenario pengujian unit dari logika integrasi itu sendiri. Langkah ini membantu tim mengurangi upaya dokumentasi manual dan menjaga aset pendukung lebih dekat dengan bagaimana layanan sebenarnya berperilaku.
Untuk pelanggan webMethods yang ada, modernisasi harus praktis. Lingkungan integrasi Enterprise mendukung proses penting dan tidak dapat diganggu hanya dengan mengadopsi model pengembangan baru.
Flow Pilot dirancang untuk memodernisasi pengalaman pengembangan sambil mempertahankan kompatibilitas dengan investasi Integrasi waktu proses IBM® yang ada. Tim dapat membawa pengembangan dengan bantuan AI ke dalam cara mereka membangun dan memelihara Flow Services tanpa memaksa perubahan waktu prosesyang mengganggu.
Itu membuat Flow Pilot sangat relevan untuk organisasi dengan perkebunan WebMethods yang sudah berjalan lama, tim integrasi yang mapan, dan prioritas modernisasi aktif.
Flow Pilot dirancang untuk tim yang perlu meningkatkan kecepatan pengiriman sambil mempertahankan kontrol. Hal ini sangat relevan terutama ketika:
Integrasi Enterprise memasuki fase baru. Organisasi perlu membangun lebih cepat, tetapi mereka juga perlu mengatur lebih konsisten, mengurangi utang teknis dan melindungi sistem yang menjaga bisnis mereka berjalan.
Flow Pilot mencerminkan visi IBM® yang lebih luas untuk integrasi hybrid di era AI: membantu perusahaan mempercepat inovasi sambil tetap memegang kendali. Dengan menggabungkan pengembangan yang dibantu AI, fleksibilitas AI perusahaan, standar yang diatur, dokumentasi dan pengujian yang dihasilkan, dan kontinuitas waktu proses, Flow Pilot memberi tim Integrasi cara praktis untuk memodernisasi cara mereka membangun dan memelihara Integrasi penting bisnis.
Flow Pilot memberikan tim integrasi cara praktis untuk mengurangi upaya pengembangan, mengatasi backlogs yang berkembang, dan meningkatkan konsistensi pengiriman integrasi tanpa mengorbankan tata kelola atau investasi waktu proses yang ada.
Jelajahi Flow Pilot untuk melihat bagaimana pengembangan dengan bantuan AI dapat mendukung strategi integrasi Anda, atau terhubung dengan IBM® untuk melihat lebih dekat bagaimana hal itu dapat disesuaikan dengan lingkungan Anda.
Untuk organisasi yang menghadapi tumpukan integrasi yang berkembang, kendala keterampilan, dan tekanan yang meningkat untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab, Flow Pilot menawarkan jalan praktis ke depan: membangun lebih cepat, mengatur lebih baik, dan mempertahankan investasi integrasi yang ada.
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