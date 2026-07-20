Memperkenalkan IBM® webMethods Integration Flow Pilot: Menavigasi pengembangan integrasi dengan kecepatan AI

Flow Pilot adalah kemampuan pengembangan integrasi yang dibantu AI yang membantu tim membangun, meningkatkan, mendokumentasikan, dan menguji webMethods Flow Services lebih cepat menggunakan asisten AI yang disetujui perusahaan.

Flow Pilot membawa bantuan AI ke alur kerja pengembang yang ada, membantu pengembang Integrasi bekerja dari maksud bahasa alami sambil mempertahankan standar, ulasan, dan model tata kelola yang dibutuhkan tim perusahaan.

Solusi ini dirancang untuk tim yang ingin memodernisasi cara mereka membangun dan memelihara webMethods Flow Services tanpa mengganti fondasi waktu proses yang sudah mendukung kawasan integrasi sangat penting mereka.