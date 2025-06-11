Memperkenalkan IBM Software Hub dan Software Hub Premium

IBM Software Hub adalah platform cloud native yang merampingkan instalasi, manajemen, dan pemantauan serangkaian produk Perangkat Lunak IBM yang disesuaikan di Red Hat OpenShift—semuanya melalui antarmuka terpadu. Dirancang untuk mendukung berbagai macam produk Data dan AI IBM, IBM Software Hub memberikan pengalaman terpusat dan konsisten di seluruh beban kerja yang beragam.

IBM Software Hub adalah platform terpisah yang berkembang dari arsitektur IBM Cloud Pak for Data. Meskipun sekarang beroperasi secara independen, platform ini tetap selaras dengan IBM Cloud Pak for Data dan memperluas dukungan ke berbagai produk Perangkat Lunak IBM—termasuk watsonx, yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar di seluruh portofolio Data dan AI. Dipercaya oleh perusahaan dalam lebih dari 4.000 penerapan, solusi ini menangani segala hal mulai dari penyiapan awal hingga pengelolaan sehari-hari—mengurus berbagai tugas berat sehingga pengguna dapat berfokus pada pembuatan, inovasi, dan penyampaian nilai.

Dengan menggunakan Katalog layanan dalam IBM Software Hub, pengguna dapat menjelajahi serangkaian kemampuan perangkat lunak IBM yang dikurasi, disesuaikan dengan kebutuhan data, tata kelola, analitik, dan AI.