Memperkenalkan IBM Software Hub dan Software Hub Premium

11 Juni 2025
IBM Software Hub adalah platform cloud native yang merampingkan instalasi, manajemen, dan pemantauan serangkaian produk Perangkat Lunak IBM yang disesuaikan di Red Hat OpenShift—semuanya melalui antarmuka terpadu. Dirancang untuk mendukung berbagai macam produk Data dan AI IBM, IBM Software Hub memberikan pengalaman terpusat dan konsisten di seluruh beban kerja yang beragam.
IBM Software Hub adalah platform terpisah yang berkembang dari arsitektur IBM Cloud Pak for Data. Meskipun sekarang beroperasi secara independen, platform ini tetap selaras dengan IBM Cloud Pak for Data dan memperluas dukungan ke berbagai produk Perangkat Lunak IBM—termasuk watsonx, yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar di seluruh portofolio Data dan AI. Dipercaya oleh perusahaan dalam lebih dari 4.000 penerapan, solusi ini menangani segala hal mulai dari penyiapan awal hingga pengelolaan sehari-hari—mengurus berbagai tugas berat sehingga pengguna dapat berfokus pada pembuatan, inovasi, dan penyampaian nilai.
Dengan menggunakan Katalog layanan dalam IBM Software Hub, pengguna dapat menjelajahi serangkaian kemampuan perangkat lunak IBM yang dikurasi, disesuaikan dengan kebutuhan data, tata kelola, analitik, dan AI.
Meskipun IBM Software Hub memberikan fungsi inti hari ke-2, tersedia add-on yang memberikan peningkatan tambahan untuk mengelola dan menangani penerapan. Peningkatan ini merupakan bagian dari IBM Software Hub Premium. Peningkatan ini memperluas fungsi inti dengan membantu tim mengelola lingkungan yang kompleks, berskala besar, dan terdistribusi dengan lebih mudah melalui orkestrasi canggih dan dukungan penerapan hybrid.
Software Hub Premium mencakup Rangkaian Penerapan dan Rangkaian Kecerdasan. Di Rangkaian Penerapan, kami memiliki dua fitur. Pertama, Pusat Kontrol dengan dukungan banyak klaster dan instans yang memungkinkan pelanggan mengelola penerapan mereka dengan mudah dalam satu konsol pusat. Fitur kedua mencakup kemampuan Bidang Data Jarak Jauh, melampaui satu Klaster OpenShift konvensional untuk menjangkau banyak klaster fisik baik on premises maupun di cloud sebagai satu instans untuk pengalaman hybrid. Kemampuan untuk menjangkau berbagai lingkungan ini memberikan nilai yang signifikan dengan memungkinkan kontrol terpusat, memperbaiki skalabilitas, meningkatkan ketahanan, dan mengurangi kompleksitas operasional. Fitur ini dibeli melalui Unit Sumber Daya (RU), menawarkan konsumsi yang fleksibel dan dapat diskalakan sesuai kebutuhan pelanggan.
Karena lingkungan data menjadi lebih dinamis, tetap mengikuti operasi platform bisa menjadi tantangan nyata. Di sinilah IBM Software Hub AI Assistant membuat perbedaan nyata. Ini bukan hanya alat pendukung lainnya. Fungsinya lebih dari sekadar alat pendukung, membantu administrator tetap unggul dengan insight real-time dan rekomendasi pintar yang dapat ditindaklanjuti.
Asisten AI menyediakan bantuan cerdas dan dipersonalisasi untuk tugas sehari-hari, sehingga lebih memudahkan Anda dalam menjaga segala hal berjalan lancar. Aplikasi ini mengurus hal-hal rutin sehingga tim Anda dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih besar dan strategis. Baik untuk mengelola lingkungan atau berusaha meningkatkan kinerja, asisten tersedia untuk membantu menjaga platform tetap aman dan efisien.
Dengan rilis terbaru IBM Software Hub dan berbagai fitur tangguh Software Hub Premium, mengelola operasi Anda menjadi jauh lebih mudah. Anda dapat meningkatkan produktivitas dan mempercepat inovasi dengan otomatisasi cerdas, administrasi yang dibantu AI, dan manajemen banyak klaster yang lancar, semuanya dalam satu platform yang mudah digunakan.