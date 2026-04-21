Diumumkan secara resmi pada 21 April 2026 dan umumnya tersedia mulai 16 Juni 2026 (19 Juni 2026 untuk MQ for z/OS), IBM® MQ 10.0 Long Term Support (LTS) adalah evolusi utama dari platform perpesanan paling tepercaya di industri.
IBM® MQ 10.0 dirancang untuk membantu organisasi memodernisasi arsitektur integrasi tanpa mengorbankan keandalan yang bergantung pada bisnis mereka. Ini menggabungkan kinerja pesan yang telah terbukti selama puluhan tahun dengan kemampuan baru yang mendukung hybrid cloud, sistem berbasis peristiwa, dan penerapan cloud-native. Ini bukan sekadar pembaruan bertahap, ini adalah perubahan mendasar dalam pengiriman pesan di lingkungan perusahaan.
Ketika organisasi berakselerasi menuju hybrid cloud, arsitektur berbasis peristiwa, dan pengambilan keputusan real-time, harapan yang ditempatkan pada sistem perpesanan telah berubah secara mendasar. Apa yang dulunya “cukup dapat diandalkan” sekarang harus selalu aktif, aman oleh desain dan terintegrasi dengan lancar di seluruh ekosistem.
Harapan keamanan berkembang pesat dan toleransi untuk waktu henti mendekati nol. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting bagi para pemimpin perusahaan: Apakah platform perpesanan Anda siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Kegagalan pesan dapat menyebabkan inkonsistensi transaksional, waktu henti, dan risiko kepatuhan, terutama di industri.
IBM® MQ 10.0 alamat tantangan ini melalui inovasi di empat pilar strategis:
Ketersediaan tinggi asli dan kemampuan replikasi lintas wilayah membantu memastikan keberlangsungan bisnis di seluruh lingkungan terdistribusi. Sistem tetap operasional—bahkan selama kegagalan—mendukung harapan perusahaan modern yang selalu aktif.
Dengan dukungan untuk kriptografi pasca-quantum dan model otentikasi modern, IBM® MQ 10.0 membantu organisasi tetap berada di depan ancaman yang muncul sambil melindungi data sensitif yang bergerak.
Peningkatan observabilitas dan operasi yang dibantu AI meningkatkan cara tim memantau, mengelola, dan memecahkan masalah lingkungan perpesanan, mengurangi kompleksitas operasional, dan mempercepat penyelesaian masalah.
Dari integrasi Kafka hingga penerapan asli Kubernetes, IBM® MQ 10.0 memungkinkan komunikasi yang mulus di seluruh arsitektur hybrid, menjembatani sistem tradisional dengan aplikasi modern.
IBM® MQ 10.0 lebih dari sekadar rilis fitur—ini adalah perubahan strategis dalam bagaimana pesan mendukung arsitektur hybrid modern.
Peran perpesanan sedang berkembang. Ini bukan lagi hanya tentang menghubungkan sistem; ini tentang memungkinkan aliran data yang berkelanjutan, real-time, dan tepercaya di seluruh perusahaan. IBM® MQ 10.0 mencerminkan pergeseran ini. Solusi ini memberikan keandalan yang dipercaya perusahaan, dikombinasikan dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi modern, memastikan organisasi tidak harus memilih antara stabilitas dan inovasi. Karena di lingkungan saat ini, Anda membutuhkan keduanya.
IBM® MQ 10.0 LTS umumnya tersedia mulai 16 Juni (19 Juni untuk MQ for z/OS) 2026, memberikan dasar yang kuat untuk perpesanan modern dan integrasi hybrid. Jelajahi bagaimana IBM® MQ dapat membantu Anda membangun platform integrasi yang tangguh, aman, dan siap untuk masa depan.