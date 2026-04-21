Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memperkenalkan IBM® MQ 10.0: Pesan Enterprise ketika kegagalan bukanlah pilihan

Diumumkan secara resmi pada 21 April 2026 dan umumnya tersedia mulai 16 Juni 2026 (19 Juni 2026 untuk MQ for z/OS), IBM® MQ 10.0 Long Term Support (LTS) adalah evolusi utama dari platform perpesanan paling tepercaya di industri.

diterbitkan 21 April 2026

IBM® MQ 10.0 dirancang untuk membantu organisasi memodernisasi arsitektur integrasi tanpa mengorbankan keandalan yang bergantung pada bisnis mereka. Ini menggabungkan kinerja pesan yang telah terbukti selama puluhan tahun dengan kemampuan baru yang mendukung hybrid cloud, sistem berbasis peristiwa, dan penerapan cloud-native. Ini bukan sekadar pembaruan bertahap, ini adalah perubahan mendasar dalam pengiriman pesan di lingkungan perusahaan.

IBM® MQ 10.0: Bangun untuk perusahaan modern yang tidak akan pernah kehilangan pesan

Ketika organisasi berakselerasi menuju hybrid cloud, arsitektur berbasis peristiwa, dan pengambilan keputusan real-time, harapan yang ditempatkan pada sistem perpesanan telah berubah secara mendasar. Apa yang dulunya “cukup dapat diandalkan” sekarang harus selalu aktif, aman oleh desain dan terintegrasi dengan lancar di seluruh ekosistem.

Harapan keamanan berkembang pesat dan toleransi untuk waktu henti mendekati nol. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting bagi para pemimpin perusahaan: Apakah platform perpesanan Anda siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Kegagalan pesan dapat menyebabkan inkonsistensi transaksional, waktu henti, dan risiko kepatuhan, terutama di industri.

IBM® MQ 10.0 alamat tantangan ini melalui inovasi di empat pilar strategis:

1. Ketahanan untuk dunia tanpa waktu henti

Ketersediaan tinggi asli dan kemampuan replikasi lintas wilayah membantu memastikan keberlangsungan bisnis di seluruh lingkungan terdistribusi. Sistem tetap operasional—bahkan selama kegagalan—mendukung harapan perusahaan modern yang selalu aktif.

2. Keamanan yang mengantisipasi masa depan

Dengan dukungan untuk kriptografi pasca-quantum dan model otentikasi modern, IBM® MQ 10.0 membantu organisasi tetap berada di depan ancaman yang muncul sambil melindungi data sensitif yang bergerak.

3. Operasi yang lebih cerdas dengan AI dan observabilitas

Peningkatan observabilitas dan operasi yang dibantu AI meningkatkan cara tim memantau, mengelola, dan memecahkan masalah lingkungan perpesanan, mengurangi kompleksitas operasional, dan mempercepat penyelesaian masalah.

4. Konektivitas tanpa kompromi

Dari integrasi Kafka hingga penerapan asli Kubernetes, IBM® MQ 10.0 memungkinkan komunikasi yang mulus di seluruh arsitektur hybrid, menjembatani sistem tradisional dengan aplikasi modern.

Mengapa Anda harus meningkatkan sekarang

IBM® MQ 10.0 lebih dari sekadar rilis fitur—ini adalah perubahan strategis dalam bagaimana pesan mendukung arsitektur hybrid modern.

  • Adopsi arsitektur zero-waktu henti dengan HA Asli dan CRR, memastikan operasi berkelanjutan dan kehilangan data hampir nol
  • Memperkuat postur keamanan dengan kriptografi pasca-quantum (GSKit 9) dan otentikasi berbasis JWT, membantu memenuhi kepatuhan dan peraturan yang terus berkembang
  • Kurangi overhead operasional dengan Agen MQ yang didukung AI, pengamatan berbasis OpenTelemetry, dan Konsol MQ modern
  • Memodernisasi tanpa gangguan menggunakan MQ–Kafka konektivitas, penerapan asli Kubernetes (Operator on EKS/RHOS) dan opsi Cloud - SaaS multi-cloud, terintegrasi di seluruh sistem cloud-native

Dari perpesanan hingga platform inovatif

Peran perpesanan sedang berkembang. Ini bukan lagi hanya tentang menghubungkan sistem; ini tentang memungkinkan aliran data yang berkelanjutan, real-time, dan tepercaya di seluruh perusahaan. IBM® MQ 10.0 mencerminkan pergeseran ini. Solusi ini memberikan keandalan yang dipercaya perusahaan, dikombinasikan dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk integrasi modern, memastikan organisasi tidak harus memilih antara stabilitas dan inovasi. Karena di lingkungan saat ini, Anda membutuhkan keduanya.

Memulai penggunaan IBM® MQ 10.0 LTS

IBM® MQ 10.0 LTS umumnya tersedia mulai 16 Juni (19 Juni untuk MQ for z/OS) 2026, memberikan dasar yang kuat untuk perpesanan modern dan integrasi hybrid. Jelajahi bagaimana IBM® MQ dapat membantu Anda membangun platform integrasi yang tangguh, aman, dan siap untuk masa depan.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

Jacob Uzzell

Senior Product Manager, MQ for z/OS, automation

IBM Software

Témi Ogunyemi

Product Manager, Go-To-Market, IBM MQ