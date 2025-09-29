Memperkenalkan IBM MaaS360 Fast Start: Manajemen perangkat sederhana untuk bisnis kecil dan menengah

Seiring pertumbuhan bisnis Anda, mengelola perangkat menjadi lebih sulit. Anda mungkin pernah mengalami kehilangan atau ponsel pribadi yang menempatkan data sensitif dalam risiko, tim TI kecil menjadi kewalahan dalam menjaga agar semuanya tetap diperbarui, karyawan kesulitan karena akses yang tidak konsisten di berbagai perangkat, dan proses orientasi staf baru membutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya.

Fast Start membantu Anda mengatasi masalah ini, melindungi data Anda, dan menjaga tim Anda tetap produktif tanpa menambah kerumitan. Dan, Anda bisa mengikuti langkah demi langkah penyiapan terpandu dan konsol yang mudah digunakan untuk membantu Anda mengelola perangkat dalam hitungan menit, bukan hari.