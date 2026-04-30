Memperkenalkan Perhitungan Emisi IBM Envizi di Excel: Langkah pertama menuju akuntansi emisi yang dapat diskalakan

Dengan bangga kami mengumumkan Perhitungan Emisi IBM Envizi di Excel, yang dirancang untuk tim dan organisasi keberlanjutan yang mengandalkan spreadsheet untuk menghitung emisi gas rumah kaca (GRK), baik bagi mereka yang memulai pelaporan emisi maupun mengelola data Lingkup 3 yang kompleks.
Excel seringkali menjadi pilihan pertama tim keberlanjutan untuk menghitung emisi ini karena sifatnya yang fleksibel, akrab, dan dapat diakses. Namun, seiring meningkatnya persyaratan, spreadsheet dapat menjadi sulit untuk distandarisasi, diskalakan, dan diaudit.
Solusi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tim saat ini, sekaligus membantu mereka beralih menuju pendekatan akuntansi emisi yang lebih terstruktur dan dapat diaudit. Solusi ini memperkenalkan perhitungan terstandar ke dalam alur kerja Excel sebagai langkah awal dan memberikan jalur yang jelas menuju manajemen emisi kelas enterprise seiring berjalannya waktu.
Manajemen karbon menjadi prioritas bisnis yang melampaui lingkup tim keberlanjutan. Semakin banyak organisasi yang mengukur emisi untuk memenuhi persyaratan pemasok, mempersiapkan kewajiban pelaporan, mendukung kebutuhan pembiayaan, serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi. Di seluruh rantai pasokan, pemasok semakin diharapkan untuk menyediakan data karbon untuk mendukung pelaporan Lingkup 3 dan tuntutan regulasi yang terus berkembang.
Bagi banyak organisasi, terutama yang menangani emisi dari pemasok dan rantai nilai, Excel tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut. Excel sering kali menjadi alat utama, yang mengharuskan tim untuk membuat perhitungan dari awal, menafsirkan metodologi dan mencari faktor emisi secara manual yang dapat memakan waktu serta sulit untuk distandardisasi tanpa dukungan tambahan.
Pendekatan berbasis spreadsheet dapat menjadi cara praktis untuk memulai perhitungan emisi, karena menawarkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan bagi tim. Namun, seiring meningkatnya volume data dan semakin banyaknya pemangku kepentingan yang mengandalkan output, pendekatan ini bisa menjadi lebih sulit untuk dikelola dalam praktiknya. Tim sering kali menghadapi metodologi yang tidak konsisten di seluruh file, pemilihan faktor emisi secara manual, dan perhitungan yang terpisah-pisah sehingga sulit untuk direkonsiliasi. Mengonsolidasikan hasil untuk pelaporan menjadi memakan waktu dan kemampuan audit yang terbatas membuatnya sulit untuk memvalidasi atau menjelaskan bagaimana angka-angka tersebut diperoleh.
Perhitungan Emisi IBM Envizi di Excel membantu mengatasi tantangan ini dengan mengganti pengaturan manual dengan logika perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai standar, serta faktor emisi yang tertanam langsung di dalam Excel. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja secara lebih konsisten sekaligus mengurangi beban kerja manual—serta memberikan jalur praktis menuju penghitungan emisi yang lebih terstruktur seiring dengan berkembangnya persyaratan.
Tantangan ini dapat meningkatkan beban kerja manual dan mempersulit upaya menjaga konsistensi, menanggapi persyaratan pelaporan, serta menyampaikan data emisi dengan percaya diri. Meskipun Excel tetap berguna, aplikasi ini tidak dirancang untuk digunakan sebagai sistem pencatatan jangka panjang untuk akuntansi emisi.
Perhitungan Emisi IBM Envizi di Excel membantu tim mengambil langkah pertama menuju akuntansi emisi yang lebih terstruktur dengan memperkenalkan logika perhitungan yang selaras dengan standar langsung ke spreadsheet yang sudah mereka gunakan. Solusi ini memungkinkan pengguna untuk menghitung emisi karbon menggunakan faktor emisi global dan regional yang selaras dengan standar yang diakui, tanpa perlu mengelola pustaka faktor atau metodologi perhitungan secara manual.
Solusi ini mencakup:
Solusi ini tersedia melalui Microsoft App Marketplace sebagai add-in Excel, yang menghadirkan perhitungan emisi terstandarisasi, faktor emisi terintegrasi, dan templat panduan langsung ke dalam Excel,sehingga membantu tim menerapkan metodologi yang konsisten dalam spreadsheet yang sudah mereka gunakan. Solusi ini memungkinkan cara praktis untuk beralih dari perhitungan manual yang tidak konsisten menuju pendekatan yang lebih konsisten dan dapat diulang tanpa mengganggu alur kerja yang sudah ada.
Seiring berjalannya waktu, banyak organisasi mulai melampaui proses berbasis spreadsheet. Kompleksitas yang semakin meningkat dan harapan yang semakin tinggi terhadap pelaporan dan auditabilitas memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur. Envizi mendukung perkembangan ini melampaui Excel.
Organisasi dapat memperluas perhitungan emisi ke dalam alur kerja dan proses operasional yang lebih luas dengan Envizi Emissions API, atau mengadopsi Envizi Emissions Accounting untuk mendukung proses pelaporan, tata kelola, dan audit perusahaan yang kuat, sekaligus mengonsolidasikan data emisi ke dalam satu sistem pencatatan tunggal yang solid. Hal ini memungkinkan mereka beralih dari perhitungan manual yang terfragmentasi menuju kemampuan akuntansi emisi yang dapat diskalakan dan dapat diaudit.
IBM Envizi menyediakan tahapan perkembangan yang jelas bagi organisasi pada berbagai tahap kematangan:
IBM Envizi membantu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menghadirkan struktur dan standardisasi ke dalam alur kerja spreadsheet saat ini, sekaligus memungkinkan transisi ke akuntansi emisi perusahaan seiring berjalannya waktu.
Hasilnya adalah lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengelola spreadsheet dan lebih banyak waktu yang berfokus pada pemahaman dan tindakan berdasarkan data emisi.
