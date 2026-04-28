Memperkenalkan IBM Envizi Emissions API: Hadirkan perhitungan emisi yang andal ke dalam sistem yang sudah Anda gunakan

Seiring meningkatnya permintaan untuk insight emisi yang dapat diskalakan secara real-time, organisasi membutuhkan lebih dari sekadar alat mandiri dan beralih ke blok bangunan fleksibel yang terintegrasi ke dalam produk dan sistem mereka.

API Emisi dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu, yang menyediakan akses ke landasan keahlian emisi yang kuat dari Envizi, data faktor terkelola, dan metodologi yang selaras dengan Protokol GHG. Sebagai bagian dari portofolio Envizi yang lebih luas, platform ini memperluas kemampuan perhitungan tersebut ke dalam berbagai aplikasi, produk, dan alur kerja, bersamaan dengan Akuntansi Emisi Envizi untuk alur kerja perusahaan yang dikelola sepenuhnya, transparansi audit, dan pelaporan, serta Perhitungan Emisi Envizi di Excel untuk pendekatan praktis dan mandiri. Bersama-sama, penawaran ini dirancang untuk memberi organisasi fleksibilitas dalam cara mereka menerapkan perhitungan emisi, dengan kemampuan untuk beradaptasi seiring dengan perkembangan dan skala persyaratan dari waktu ke waktu.