Memperkenalkan IBM Envizi Emissions API: Hadirkan perhitungan emisi yang andal ke dalam sistem yang sudah Anda gunakan

IBM mengumumkan ketersediaan umum IBM Envizi Emissions API, memungkinkan organisasi, pengembang, dan penyedia perangkat lunak untuk menyematkan perhitungan emisi langsung ke sistem, produk, dan alur kerja yang sudah mereka gunakan.
Seiring meningkatnya permintaan untuk insight emisi yang dapat diskalakan secara real-time, organisasi membutuhkan lebih dari sekadar alat mandiri dan beralih ke blok bangunan fleksibel yang terintegrasi ke dalam produk dan sistem mereka.
API Emisi dirancang untuk memenuhi kebutuhan itu, yang menyediakan akses ke landasan keahlian emisi yang kuat dari Envizi, data faktor terkelola, dan metodologi yang selaras dengan Protokol GHG. Sebagai bagian dari portofolio Envizi yang lebih luas, platform ini memperluas kemampuan perhitungan tersebut ke dalam berbagai aplikasi, produk, dan alur kerja, bersamaan dengan Akuntansi Emisi Envizi untuk alur kerja perusahaan yang dikelola sepenuhnya, transparansi audit, dan pelaporan, serta Perhitungan Emisi Envizi di Excel untuk pendekatan praktis dan mandiri. Bersama-sama, penawaran ini dirancang untuk memberi organisasi fleksibilitas dalam cara mereka menerapkan perhitungan emisi, dengan kemampuan untuk beradaptasi seiring dengan perkembangan dan skala persyaratan dari waktu ke waktu.
Perhitungan emisi sering kali terdengar lebih sederhana daripada yang sebenarnya. Dalam praktiknya, perhitungan ini bergantung pada akses ke faktor emisi yang kredibel, kemampuan untuk menerapkan metodologi yang tepat untuk jenis kegiatan dan geografi dan transparansi yang cukup untuk mendukung ulasan, pelaporan, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Banyak organisasi masih berusaha mengelola hal ini melalui sumber data yang tidak terhubung, perhitungan manual, dan metode yang tidak konsisten.
Jika Anda telah menelusuri penambahan logika emisi ke dalam produk Anda, Anda mungkin mengalami beberapa tantangan:
Mengembangkan hal ini secara internal berarti mengelola kumpulan data, menerapkan metodologi pengendalian versi, serta memastikan konsistensi di seluruh skenario penggunaan dan wilayah.
API Emisi Envizi mengabstraksi kompleksitas tersebut menjadi serangkaian titik akhir REST. API disusun untuk menanggapi:
Dalam contoh ini, API digunakan untuk menghitung emisi yang terkait dengan konsumsi 1 kWh listrik dari jaringan di New York. Permintaan mengirimkan data aktivitas (penggunaan listrik), lokasi, dan periode waktu ke API, yang kemudian mengembalikan emisi yang dihitung bersama dengan detail tentang faktor emisi yang digunakan.
Ini memungkinkan Anda untuk berfokus pada logika aplikasi Anda, sementara Envizi menangani pemilihan dan pembaruan faktor, penyelarasan metodologi, dan konsistensi perhitungan.
API dibangun untuk berintegrasi ke dalam sistem dan alur kerja yang sudah ada, bukan untuk menggantikannya. API ini mendukung contoh penggunaan Lingkup 1, 2 dan 3 dengan menerapkan metodologi standar serta data faktor emisi yang terkelola, sehingga membantu memastikan konsistensi perhitungan di seluruh sistem dan contoh penggunaan. Hal ini memungkinkan tim untuk menanamkan logika emisi tanpa menambah kerumitan ke dalam infrastruktur mereka.
Data aktivitas yang membutuhkan perhitungan emisi kerap kali tersebar di ERP, pengadaan, dan sistem logistik, yang menjadikan perhitungan Scope 3 bergantung pada integrasi dan pemrosesan data yang efektif. API membawa perhitungan emisi ke sistem catatan Anda untuk mendukung hasil yang andal dan dapat dilacak di seluruh kategori seperti barang yang dibeli, transportasi, dan tahapan siklus hidup produk.
Salah satu contohnya adalah IBM Maximo HSE, di mana kemampuan perhitungan emisi Envizi digunakan untuk mendukung manajemen emisi buronan dan stasioner terkait dengan tiket insiden.
Dengan menggunakan API, Anda menghindari:
API Emisi Envizi sangat berguna khususnya jika Anda:
Ketika perhitungan emisi menjadi bagian dari lebih banyak sistem, produk, dan alur kerja, organisasi memerlukan cara untuk menskalakan tanpa menambah kompleksitas yang tidak perlu. IBM Envizi Emissions API dirancang untuk membantu tim mengintegrasikan perhitungan yang dapat dilacak ke dalam platform yang sudah mereka gunakan, sekaligus mengurangi beban kerja dalam mengembangkan dan memelihara logika perhitungan emisi secara mandiri.